Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ 3/5- 5/5/2018

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An tổ chức diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 03/5/2018 đến 05/5/2018.

Chủ đề Liên hoan Phát thanh năm nay là “Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII có 257 tác phẩm của 80 đơn vị tham gia.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này có 257 tác phẩm (miền Bắc: 133 tác phẩm; miền Trung: 46 tác phẩm và miền Nam: 78 tác phẩm) của 80 đơn vị tham gia ở 5 thể loại tiêu biểu của báo chí phát thanh. Đó là: phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp.

Vòng Sơ khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc khu vực phía Bắc diễn ra từ ngày 22/3/2018 đến 23/3/2018 tại Đài PT-TH Thái Nguyên; khu vực miền Trung – Tây Nguyên từ 29/3/2018 đến 30/3/2018 tại Đài PT-TH Bình Định; khu vực miền Nam diễn ra trong 2 ngày 03/4/2018 và 04/4/2018 tại Đài PT-TH Đồng Tháp.

Lễ khai mạc bắt đầu lúc 20h00 ngày 03/5/2018; lễ bế mạc và trao giải lúc 20h00 ngày 05/5/2018 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VOV1, VTC, VOVTV, NTV và một số đài địa phương khác.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là ngày hội của những người làm báo phát thanh trong cả nước, là dịp để tôn vinh các tác giả có những tác phẩm tác động tích cực đến xã hội. Đặc biệt, đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo giao lưu, gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất tin, bài.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao giải Vàng thể loại chương trình trực tiếp cho đại diện các nhóm tác giả tại Bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII. (Ảnh: Minh Thủy)

Nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh năm nay có 3 cuộc hội thảo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và hội thảo quốc tế. Đó là: Hội thảo chuyên môn nghiệp vụ với chủ đề “Sản xuất phát thanh trong xu thế cạnh tranh giữa các loại hình truyền thông” do Ban Thời sự - VOV1 (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra sáng thứ Tư, ngày 04/5/2018; Hội thảo kỹ thuật với chủ đề “Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0” do Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra sáng thứ Tư, ngày 04/5/2018 và Hội thảo quốc tế với chủ đề “Chiến lược phát triển nội dung trên mạng xã hội” do Ban Hợp tác Quốc tế (Đài TNVN) chủ trì, diễn ra chiều 04/5/2018.

Ngoài ra, tối 04/5/2018 sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ tiêu biểu của Đài TNVN, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh biểu diễn những tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn vinh thành quả lao động sáng tạo của những người làm phát thanh.

Cơ cấu giải thưởng Liên hoan Phát thanh năm nay dự kiến có 17 giải Vàng, 47 giải Bạc, 84 giải Đồng, 60 giải Khuyến khích và 5 giải dàn dựng chương trình./.

Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 13 cần sinh động, hấp dẫn VOV.VN - Kỳ liên hoan năm nay có chủ đề “Phát thanh và công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế”. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII trao 13 giải Vàng VOV.VN - Bế mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XII, Ban Tổ chức đã trao 13 giải Vàng, 47 giải Bạc, 78 giải Đồng và 58 bằng khen.