Nhiều cơ quan chúc mừng VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), nhiều đoàn đại biểu đã đến chúc mừng, động viên và chung vui với cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).

Sáng 21/6, đoàn Bộ Công an do Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã tới chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài TNVN.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an bắt tay chúc mừng TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, thông tin là nguồn tài nguyên của quốc gia. Thời gian qua, Đài TNVN đã dành sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng công an nhân dân (CAND). Các chương trình của VOV đã dành thời lượng lớn để cổ vũ các chiến sĩ công an, kịp thời động viên, hỗ trợ lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi tiếp, TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ cảm ơn sự quan tâm, hợp tác và chia sẻ của lực lượng CAND đối với công tác tuyên truyền của Đài TNVN.

“Đài TNVN và lực lượng CAND ra đời chỉ cách nhau 20 ngày. Trong suốt 74 năm xây dựng và phát triển, Đài TNVN nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, phối hợp, bảo vệ của lực lượng CAND. Nhân ngày truyền thống của những người làm báo cách mạng, chúng tôi xin bày tỏ tình cảm quý mến, lòng biết ơn của những người công tác tại Đài TNVN đối với lực lượng CAND. Mong rằng trong quá trình cộng tác, hai bên sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, nhanh nhạy hơn, sinh động hơn, mang lại hiệu quả về nhiều mặt", Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ nói.

Cũng trong sáng 21/6, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tới chúc mừng những người làm báo của Đài TNVN.

Đoàn Bộ Văn hoá Thể Thao và Du lịch tới chúc mừng Đài TNVN nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định, Đài TNVN đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết, mảng văn hoá văn nghệ chiếm dung lượng lớn trong các hoạt động báo chí. Về phía Đài TNVN, riêng phát thanh hiện có 3 kênh, kênh VOV2 là các chương trình văn hóa xã hội, kênh VOV 3 chuyên về âm nhạc giải trí, VOV6 là kênh văn học nghệ thuật, ngoài ra còn có kênh truyền hình VTC10, kênh truyền hình Vietnam Journey chuyên về văn hóa du lịch.

Đài TNVN cũng là cơ quan báo chí duy nhất có nhà hát, sắp tới sẽ kỷ niệm 70 năm thành lập; có lực lượng hùng hậu các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ, có 8 nghệ sĩ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, hàng chục nghệ sĩ được trao tặng các giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ hy vọng trong thời gian tới, Bộ VHTT&DL cùng Đài TNVN sẽ có sự gắn kết hơn nữa trong công tác tuyên truyền các sự kiện và bày tỏ mong muốn Bộ VHTT&DL có nhiều cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các hoạt động văn học nghệ thuật./.

Một số hình ảnh các cơ quan, đoàn thể thăm và làm việc tại Đài TNVN sáng 21/6

Đoàn tỉnh Hưng Yên do Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và đoàn tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu tới chúc mừng những người làm báo VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

NSƯT Lê Thu, nguyên cán bộ Đài TNVN, đại diện Ban liên lạc hưu trí VOV tới chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên, kỹ thuật viên, nghệ sĩ của VOV nhân dịp 21/6.



TGĐ Nguyễn Thế Kỷ nhận món quà từ Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng - Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phòng cũng là người đã góp phần bảo vệ Đài TNVN từ những năm mới giải phóng.

Đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao

Đoàn Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Xuân Bình- Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng chúc mừng VOV nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đoàn Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật

Đoàn Kiểm toán Nhà nước