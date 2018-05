Những hình ảnh của 3 ngày thi Phát thanh trực tiếp

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018 đang diễn ra ở TP. Vinh (Nghệ An), Hội đồng chung khảo thi Phát thanh trực tiếp đã làm việc liên tục trong 3 ngày từ 2 - 4/5 để lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Có 33 chương trình của các Đài PT-TH trong cả nước và các đơn vị thuộc VOV tham gia dự thi. Các tác phẩm tham dự phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, của các địa phương... Với cách thể hiện sinh động, sáng tạo và phong phú, các chương trình dự thi cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đơn vị. Trong ảnh: Các MC và khách mời trong Chương trình tổng hợp Tiếng Anh của VOV5. Nhiều chủ đề "nóng" đã được các đơn vị lựa chọn để dự thi như: Góc nhìn (VOV1); Tinh giản biên chế - thực trạng và giải pháp (Đài PT-TH Nghệ An); Sex trong văn xuôi đương đại (VOV6), Cơn lốc tín dụng đen (Đài PT-TH Bình Dương); Tham nhũng thời gian công (Đài PT-TH Nam Định)... ...Yêu xa - làm sao để giải tỏa (VOV2); Sông Hưng Yên bị bức tử, ai chịu trách nhiệm? (Đài PT-TH Hưng Yên); Làm sao ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em (Trung tâm PT-TH Công an nhân dân)... Các đơn vị dự thi đã cố gắng phát huy những đặc trưng và lợi thế của thể loại Phát thanh trực tiếp, đó là sự tương tác với thính giả... Những câu hỏi, thắc mắc của thính giả gửi đến đã được các khách mời trả lời, tư vấn và giải đáp ngay trên sóng phát thanh trực tiếp... Các tác phẩm còn ứng dụng hiệu quả tính năng trực tiếp của mạng xã hội khi được livestream trên Facebook. Trong ảnh: Chương trình dự thi của VOV1. Hội đồng giám khảo Phát thanh trực tiếp làm việc rất tích cực, vất vả trong 3 ngày. Theo đánh giá của BGK, các phẩm dự thi năm nay đều có chất lượng tốt, có sự đầu tư với nhiều chủ đề phong phú, sinh động và sát với tính thời sự, vấn đề được xã hội quan tâm. Cùng với đó là sự hỗ trợ tích cực của các kỹ thuật viên... ...để các chương trình lên sóng radio và internet với chất lượng tốt nhất.

