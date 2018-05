Toàn cảnh lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức đã diễn ra tối 5/5 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An.