Toàn cảnh lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức đã diễn ra tối 3/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Trung tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và tỉnh Nghệ An. Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan), Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng; nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh thể hiện cao nhất tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, tạo ra những thay đổi tích cực cho thể loại báo nói. Tôi hy vọng Liên hoan sẽ tìm ra được những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất”. Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng và cho biết:“Nghệ An vui mừng là địa phương được Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng, chọn đăng cai tổ chức Liên hoan PTTQ lần thứ XIII... Mong muốn ngày hội nghiệp vụ truyền thống của ngành phát thanh Việt Nam thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trên vùng đất Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu". Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hoan PTTQ lần thứ XIII - năm 2018. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban chỉ đạo LHPT toàn quốc lần thứ XIII đánh trống khai mạc Liên hoan. Tiếp đó, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng và ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các Trưởng các tiểu ban giám khảo chấm thi tại Liên hoan. Cũng trong lễ khai mạc, các nghệ sĩ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và của tỉnh Nghệ An đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng. Lễ khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ XIII đã được tường thuật trực tiếp trên VOV1, VTC1, VOVTV, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An và một số Đài PT-TH địa phương.

Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh (LHPT) toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức đã diễn ra tối 3/5 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Trung tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy -Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan), Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng; nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ: “Hoạt động này có ý nghĩa rất lớn nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh thể hiện cao nhất tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, tạo ra những thay đổi tích cực cho thể loại báo nói. Tôi hy vọng Liên hoan sẽ tìm ra được những tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất”. Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng và cho biết:“Nghệ An vui mừng là địa phương được Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng, chọn đăng cai tổ chức Liên hoan PTTQ lần thứ XIII... Mong muốn ngày hội nghiệp vụ truyền thống của ngành phát thanh Việt Nam thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trên vùng đất Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu". Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hoan PTTQ lần thứ XIII - năm 2018. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, Trưởng Ban chỉ đạo LHPT toàn quốc lần thứ XIII đánh trống khai mạc Liên hoan. Tiếp đó, Phó Tổng Giám đốc VOV Trần Minh Hùng và ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa cho các Trưởng các tiểu ban giám khảo chấm thi tại Liên hoan. Cũng trong lễ khai mạc, các nghệ sĩ của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và của tỉnh Nghệ An đã biểu diễn một số tiết mục văn nghệ chào mừng.

Lễ khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ XIII đã được tường thuật trực tiếp trên VOV1, VTC1, VOVTV, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An và một số Đài PT-TH địa phương.