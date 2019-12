Trường Cao đẳng TH-TH II ra mắt Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ

Thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ngày 6/12, Trường Cao đẳng phát thanh-Truyền hình (PT-TH) II đã tổ chức Lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ của trường.

Toàn cảnh Lễ ra mắt Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ của Trường Cao đẳng PT-TH II.

Đến dự Lễ ra mắt có Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM, Thượng tá Phan Văn Điền; Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Đài TNVN (VOV) Trần Minh Hùng; Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 12, Thiếu tá Võ Khoa Đăng; cùng các đồng chí trong đoàn công tác liên ngành của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Công an và lãnh đạo địa phương. Về phía nhà trường có ông Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường, các ông bà trong Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc Ban chỉ huy Quân sự, Trung đội tự vệ của trường.



Tại buổi lễ, cán bộ Phòng tham mưu, Bộ Tư lệnh thành phố và Ban Chỉ huy Quân sự Quận 12 đã công bố các quyết định: Quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II; và các quyết định bổ nhiệm Ban chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II; Quyết định thành lập Trung đội tự vệ và Quyết định bổ nhiệm Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Trung đội tự vệ.

Trao quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II và Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng PT-TH II, giữ chức Chỉ huy trưởng/Ban Chỉ huy quân sự (bìa trái), và các Chính trị viên, Chỉ huy phó, Chính trị viên phó/Ban Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II.

Trao quyết định thành lập Trung đội tự vệ và Quyết định bổ nhiệm Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng Trung đội tự vệ .

Ra mắt Ban Chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ Trường Cao đẳng PT-TH II.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Văn Điền, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP HCM nhấn mạnh, việc ra mắt lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của toàn xã hội trước những khó khăn phức tạp về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch.



“Trung đội dân quân tự vệ trường Cao đẳng PT-TH II cần tiếp tục quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước và chính phủ về công tác quốc phòng quân sự địa phương trong đó trọng tâm là dân quân tự vệ và các văn bản thi hành của các cấp. Tổ chức biên chế thành phần lực lượng theo đúng quy định của luật dân quân tự vệ phù hợp với số lượng, chất lượng chính trị để đáp ứng yêu cầu của cơ quan giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận 12 tổ chức và tham gia các đợt tập huấn về chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao ý thức cảnh giác, đủ sức ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận 12 xây dựng kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan xây dựng kế hoạch quy chế phối hợp với cơ quan công an, Ban chỉ huy quân sự phường Đông Hưng Thuận cùng các đơn vị tự vệ khác trên địa bàn tăng cường công tác tuần tra canh gác giữ gìn an ninh hành chính trật tự an toàn xã hội bảo vệ an toàn nhà trường”, Thượng tá Phan Văn Điền chỉ đạo.

Thượng tá Phan Văn Điền, Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP HCM cũng mong muốn Ban Chỉ huy quân sự nhà trường chủ động tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác giáo dục công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo nhà trường tiếp tục quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho Ban Chỉ huy quân sự và đội dân quân tự vệ theo đúng pháp luật để hoạt động hiệu quả.



Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự VOV Trần Minh Hùng cũng nhấn mạnh, lực lượng dân quân tự vệ là nhân tố quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và cả nước. Công tác an ninh quốc phòng, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ mục tiêu, đặc biệt là các mục tiêu quan trọng của Đài là công tác VOV đặc biệt quan tâm.

Phó Tổng Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Đài TNVN Trần Minh Hùng phát biểu chỉ đạo.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự nhà trường và lực lượng dân quân tự vệ quán triệt sâu sắc nội dung trên, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự các cấp, nghiên cứu chế độ trách nhiệm, quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ máy, đồng thời tổ chức các hoạt động liên quan đến quốc phòng an ninh, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn và phòng chống cháy nổ.

Ông Trần Minh Hùng đề nghị Ban Giám hiệu và Ban Chỉ huy quân sự tạo mọi điều kiện hoạt động cho trung đội bằng nhiều hình thức như: trang bị trang phục, tập huấn nghiệp vụ, chủ động xây dựng chương trình giáo dục quốc phòng an ninh, quán xuyến tình hình an ninh trật tự trong toàn trường.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II Nguyễn Hồng Hải phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với BCHQS Trung đội tự vệ của trường.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Trường Cao đẳng PT-TH II Nguyễn Hồng Hải đã có phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thành phố và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Đài TNVN, và xin hứa sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ cơ quan, phối hợp cùng các đơn vị tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, tuyên truyền vận động cán bộ viên chức và người lao động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước, học tập chính trị, tham gia huấn luyện quân sự, chuyên môn nghiệp vụ./.