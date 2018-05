Tưng bừng khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII

Đến dự lễ khai mạc có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chính ủy Quân khu 4; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An và đông đảo những người làm phát thanh tại 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018

Về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan; các Phó Tổng Giám đốc: Vũ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan), Nguyễn Xuân Huy, Trần Minh Hùng và lãnh đạo các đơn vị thuộc VOV.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Liên hoan Phát thanh năm nay có ý nghĩa rất lớn, đúng dịp Nghệ An và cả nước kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là ngày hội lớn, là dịp để những người làm phát thanh thể hiện cao nhất tâm huyết, tài năng, trách nhiệm và những phẩm chất của người làm báo, tạo ra những thay đổi tích cực cho thể loại báo nói.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí duy nhất được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ ra đời. Khẳng định vai trò to lớn của hệ thống phát thanh quốc gia, là người bạn tin cậy, thân thiết và là phương tiện truyền thông nhanh nhất đến với công chúng. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì vai trò của phát thanh, của Tiếng nói Việt Nam là vô cùng to lớn.

“Từ năm 1975 đến nay, phát thanh tiếp tục là một loại hình báo chí truyền thông quan trọng và hiện đại trong đời sống báo chí sôi động của cả nước. Bằng các hình thức truyền tải thông tin qua phát sóng, qua mạng Internet, qua vệ tinh…, sóng phát thanh lan tỏa đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đến kiều bào và bè bạn bốn phương”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Phát thanh Việt Nam ngày càng khẳng định là một kênh thông tin hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần thiết thực vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ; của cấp ủy đảng và chính quyền các địa phương. Đồng thời là một diễn đàn rộng rãi, dân chủ, tiện lợi, là một người bạn tâm tình của công chúng.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018

Phó Thủ tướng đánh giá cao chủ đề của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần này là: “Phát thanh với công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” và cho rằng đây là một vấn đề hay, sát với thực tiễn, hơi thở của cuộc sống.

Chủ đề đó khẳng định rõ hai điều: Thứ nhất là những người làm phát thanh cả nước thấy rõ sứ mệnh và trọng trách của mình đối với sự phát triển của đất nước. Thứ 2 là bản thân ngành phát thanh xác định việc chủ động nắm bắt cơ hội và lợi thế; đối mặt và vượt qua mọi thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế với sự cạnh tranh gay gắt trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, nhất là sự xuất hiện của nhiều phương thức truyền thông mới.

“Chúng ta cần nắm bắt và tận dụng tối đa những tiến bộ của công nghệ và kỹ thuật trong tác nghiệp, sản xuất, phát sóng chương trình và tương tác với công chúng. Đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tiếp cận người nghe đài trên cả sóng phát thanh truyền thống và các nền tảng công nghệ mới. Để làm được điều này đòi hỏi các nhà quản lý, nhà báo, kỹ sư, kỹ thuật viên phải liên tục sáng tạo, học hỏi để nâng cao trình độ mọi mặt”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng mong muốn những người làm phát thanh cả nước phải luôn luôn khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân; truyền bá tri thức và nâng cao dân trí; vận động mọi tầng lớp trong xã hội chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những câu chuyện về khởi nghiệp; đổi mới, sáng tạo; chống tham những, lãng phí, tiêu cực; xây dựng nông thôn mới; xóa đói nghèo; bảo vệ chủ quyền biển đảo; mở mang thương mại, giao lưu quốc tế, những tấm gương vượt khó, những điển hình tiên tiến…được phát hàng giờ, hàng ngày trên sóng, ngoài giá trị thông tin còn có tác dụng to lớn là cổ vũ, khuyến khích, động viên mọi người cùng hành động thiết thực vì tương lai tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cho đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phát biểu chào mừng Liên hoan Phát thanh

Cũng tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phát biểu chào mừng và cho biết, tỉnh Nghệ An vui mừng là địa phương được Đài Tiếng nói Việt Nam tin tưởng, chọn đăng cai tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XII. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, các quý vị đại biểu, các vị khách quý lời chào trân trọng. Chúc liên hoan truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam thành công và để lại dấu ấn tốt đẹp trên quê hương Nghệ An - quê hương của Chủ tịch hồ chí Minh muôn vàn kính yêu.

Sau phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Nguyễn Xuân Đường, ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan đã chính thức đánh hồi trống Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII – năm 2018.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII - năm 2018

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã tặng lẵng hoa chúc mừng Liên hoan.

Sau đó, các thành viên Ban giám khảo Liên hoan phát thanh đã ra mắt và tuyên thệ chấm giải công tâm, khách quan, trung thực để lựa chọn những tác phẩn, chương trình phát thanh hay nhất, xuất sắc nhất.

Giám khảo Đỗ Thị Thu Hằng tuyên thệ trong lễ khai mạc Liên hoan PTTQ

Lễ khai mạc LHPT toàn quốc lần thứ XIII đã được tường thuật trực tiếp trên VOV1, VTC1, VOVTV, Đài PT-TH tỉnh Nghệ An và một số Đài PT-TH địa phương./.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra 2 năm một lần, là cơ hội để những người làm báo phát thanh trên cả nước quy tụ và trao đổi về những tác phẩm phát thanh xuất sắc, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về nghề nghiệp, hợp tác sản xuất, tìm hướng đi mới cho phát thanh trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin. 216 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo năm nay tập trung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện chính sách dân tộc, đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Đây cũng là năm đầu tiên, Liên hoan trao Giải dàn dựng chương trình để tôn vinh những kỹ sư âm thanh, kỹ thuật viên – những người đóng góp thầm lặng làm nên những tác phẩm phát thanh đích thực. Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIII sẽ bế mạc vào tối 5/5/2018.

