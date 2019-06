VOV ghi dấu ấn tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Ngày 7/6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Dự Lễ trao giải có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản cùng các tác giải đạt giải thưởng.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 có sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí với khoảng 1.000 tác phẩm được thể hiện bằng 13 ngôn ngữ của 8 loại hình: Báo in tiếng Việt; báo điện tử tiếng Việt; báo in tiếng nước ngoài; báo điện tử tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; ảnh và sách.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành công của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018 và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, biểu dương Ban tổ chức đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020, cũng là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại; tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến chuyển khó lường, đặt ra cho công tác thông tin đối ngoại nhiều thuận lợi và thách thức đan xen.

Để công tác thông tin đối ngoại có ý nghĩa thiết thực hơn, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan, các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020,… đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trước yêu cầu mới của đất nước, trong đó lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết.

“Các lực lượng làm thông tin đối ngoại cần phải tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; chủ động tăng cường sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại cần quan tâm động viên, khích lệ đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, các nhà nghiên cứu; đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại; tạo điều kiện cho các tác giả, các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản được tác nghiệp trong các sự kiện chính trị- đối ngoại lớn của đất nước, trau dồi kinh nghiệm từ thực tiễn, tạo ra nhiều sản phẩm đối ngoại có chất lượng cao, đa dạng hóa các phương thức, tài liệu tuyên truyền, trong đó chú trọng việc sử dụng các ngôn ngữ nước ngoài, hợp tác với các đối tác thông tấn, báo chí lớn trên thế giới cũng như trên các phương tiện truyền thông hiện đại, các trang mạng, mạng xã hội có sức lan tỏa, bao phủ rộng để đẩy mạnh tuyên truyền về hình ảnh, trách nhiệm và những nỗ lực của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển du lịch của Việt Nam… đến với bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi năm 2018 có chất lượng chuyên môn cao, chủ đề, nội dung phong phú, đa dạng, đề cập mọi vấn đề của công tác thông tin đối ngoại, bảo đảm tính thời sự, kịp thời truyền tải đến người dân trong nước, bạn bè quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thông tin về các sự kiện chính trị - đối ngoại lớn của đất nước, các hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật năm 2018; hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, mến khách. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, chủ đề đặc sắc, phương pháp thể hiện sáng tạo, ứng dụng công nghệ báo chí điện tử tiên tiến, tích hợp đa phương tiện.



Một số bài viết, bài nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí uy tín của nước ngoài, góp phần giúp cho bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 90 tác phẩm xuất sắc để vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018, gồm 8 giải Nhất, 17 giải Nhì, 25 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Trong số những tác phẩm đạt giải, có thể kể đến một số tác phẩm nổi bật của các phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam như tác phẩm đạt Giải Nhất: “Việt Nam chuyển mình để không bỏ lỡ con tàu 4.0” của nhóm tác giả Ban Đối ngoại (VOV5).

Các tác phẩm đạt Giải Nhì và Giải Ba như: “Việt Nam được gì khi tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương” của tác giả Phạm Nguyên Long, Ban Thời sự (VOV1); loạt bài “Cô dâu Việt ở Trung Quốc: Bán tri thức, “mua” tương lai tươi sáng” của tác giả Phạm Minh Hòa, Báo điện tử VOV; “Nữ Đảng viên họ Vàng đưa thổ cẩm ra thế giới” của tác giả Hồ Hải Huyền, Ban Dân tộc (VOV4); “Trường Sa - nơi hội tụ và lan tỏa tình yêu biển, đảo” của tác giả Nguyễn Lan Phương (VOV5); tác phẩm “Nơi gắn kết tình hữu nghị Việt - Thái” của nhóm phóng viên VOV5 cùng các tác phẩm đạt Giải Khuyến khích, trong đó, nhóm PV VOV thường trú tại LB Nga đạt giải khuyến kích với tác phẩm “Ông chủ nông trang quê lúa trên đất Nga” với cách lựa chọn nhân vật độc đáo.

Đây là lần thứ năm diễn ra Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, với các đơn vị thường trực giải luân phiên là Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và báo Nhân Dân./.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Giải thưởng năm 2018 thu hút sự quan tâm của khoảng 1.000 tác phẩm, với 13 ngôn ngữ của 8 loại hình, gồm (l) báo in tiếng Việt; (2) báo điện tử tiếng Việt; (3) báo in tiếng nước ngoài; (4) báo điện tử tiếng nước ngoài; (5) phát thanh; (6) truyền hình; (7) ảnh và (8) sách. Các tác giả, nhóm tác giả đến từ hơn 130 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và 12 nhà xuất bản trên toàn quốc, các chuyên gia, phóng viên báo chí nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài.



Bên cạnh các sản phẩm chất lượng của những cơ quan báo chí, xuất bản lớn ở Trung ương như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, chất lượng tác phẩm các cơ quan báo chí, xuất bản của ngành, địa phương với góc nhìn thực tiễn cũng được nâng cao; phản ánh các hoạt động đối ngoại, những nét đặc sắc, riêng biệt của địa phương đến với thế giới bên ngoài.

Đặc biệt, Giải thưởng cũng thu hút sự tham gia của gần 30 tác giả, nhóm tác giả là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài như Yuri A.Denisovich, phóng viên thường trú hãng thông tấn TASS (Nga) tại Việt Nam;Youngkyu Min, phóng viên hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc); Sh. Batbold - D. Sainbayar, phóng viên thường trú hãng thông tấn Mông Cổ tại Việt Nam; nhà báo Mariela Valenzuela Pérez, Alberto Salazar (Cuba); Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma…