VOV và Cục PT-TH Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác truyền thông, văn hóa

Tại buổi tiếp, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển đánh giá cao các kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác giữa VOV với các cơ quan truyền thông Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Một trong những nội dung hợp tác nổi bật là chương trình Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung được hai bên phối hợp tổ chức thường niên. Qua các mùa tổ chức, chương trình từng bước tạo dựng dấu ấn, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ khán giả Việt Nam và Trung Quốc.

Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết: “Chương trình Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung đã nhận được sự hưởng ứng và nhiều ý kiến đóng góp tích cực từ khán thính giả trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn liên hoan sẽ trở thành hoạt động hợp tác thường niên, có ý nghĩa kết nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng và sức lan tỏa của chương trình”.

Ông Ngô Minh Hiển cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế của VOV và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây trong quá trình chuẩn bị chương trình, từ xây dựng kịch bản, lựa chọn nghệ sĩ đến dàn dựng các tiết mục.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Ngô Minh Hiển phát biểu.

Về phần mình, bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang quảng Tây, cảm ơn VOV đã đón tiếp đoàn chu đáo, đồng thời ghi nhận sự hỗ trợ và phối hợp tích cực trong các hoạt động truyền thông thời gian qua.

Bà Khổng Hiến Linh cho biết Quảng Tây (Trung Quốc) và Việt Nam có vị trí địa lý gần gũi, quan hệ giao lưu lâu đời và nhiều nét tương đồng về văn hóa. Quảng Tây cũng là địa phương duy nhất của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam cả trên đất liền và trên biển. Đây là những điều kiện thuận lợi để hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Bà Khổng Hiến Linh khẳng định: “Trong nhiều năm qua, Quảng Tây và Việt Nam đã duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn, đạt được nhiều kết quả tích cực. VOV được xác định là một trong những đối tác quan trọng của Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực như trao đổi, phát sóng chương trình, phối hợp sản xuất nội dung và đồng tổ chức các sự kiện nghe nhìn”.

Bà Khổng Hiến Linh, Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình Khu tự trị Dân tộc Choang quảng Tây phát biểu.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, bà Khổng Hiến Linh đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, sản xuất và phát sóng các chương trình chất lượng, tạo điều kiện để tác phẩm nghe nhìn của Việt Nam và Trung Quốc tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng mỗi nước.

Bà Khổng Hiến Linh tặng quà lưu niệm cho Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển.

Thứ hai, mở rộng hợp tác về công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thực tế ảo. Bà Khổng Hiến Linh cho biết, Quảng Tây đang đẩy mạnh xây dựng Trung tâm Hợp tác Đổi mới Sáng tạo Trí tuệ Nhân tạo Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh. Phía Quảng Tây mong muốn chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới với các đối tác Việt Nam, góp phần thúc đẩy đổi mới hoạt động sản xuất và phân phối nội dung phát thanh, truyền hình.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Tuần lễ Nghe nhìn Trung Quốc - ASEAN, cơ chế giao lưu và hợp tác đa phương có sự tham gia của các cơ quan truyền thông trong khu vực.

Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển tặng quà lưu niệm cho bà Khổng Hiến Linh.

Trao đổi về các kế hoạch cụ thể, ông Ngô Minh Hiển khẳng định VOV ủng hộ những đề xuất của phía Quảng Tây, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác theo hướng thiết thực, phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Lãnh đạo VOV đề nghị phía Quảng Tây (Trung Quốc) tăng cường chia sẻ các sản phẩm nghe nhìn, phim tài liệu, video và chương trình thời sự về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. VOV sẵn sàng lựa chọn, biên tập những nội dung phù hợp để giới thiệu trên các kênh phát thanh, truyền hình và báo điện tử của Đài. Hai bên cũng có thể đẩy mạnh trao đổi phóng viên, biên tập viên, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chương trình và phối hợp thực hiện các tuyến nội dung về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Kết thúc buổi làm việc, ông Ngô Minh Hiển khẳng định VOV sẽ giao Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với Cục Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây cùng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Tây, xây dựng kế hoạch và xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong năm 2027.