Đầu năm, hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh tại Quảng Bình tăng đột biến

Sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mỗi ngày phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình tiếp nhận hơn 500 hồ sơ đăng ký thủ tục xuất nhập cảnh. Năm nay, đa số người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để làm các thủ tục và gửi hồ sơ đăng ký nên số người đến trụ sở để làm việc trực tiếp ít hơn năm ngoái.

Người dân đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh

Người dân từ các huyện, thành phố tới làm thủ tục cấp mới, đổi hộ chiếu, giấy thông hành chuẩn bị cho những chuyến "xuất ngoại" sau kỳ nghỉ Tết. Anh Trương Đoàn Quang Huy, ở thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, nộp hồ sơ cấp đổi hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công rất thuận lợi. Chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh và nắm rõ các bước thực hiện, người dân không cần đến trụ sở cũng có thể làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu: “Trước đó, tôi có liên hệ và xin thông tin hỗ trợ, sau đó nhận được số điện thoại hỗ trợ. Khi gọi đến được hỗ trợ kỹ, khi đến đây thì mọi thủ tục đều dễ dàng mặc dù sau Tết lượng nộp hồ sơ rất đông”.

Thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Chỉ trong 3 ngày làm việc sau Tết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận xử lý hồ sơ cho gần 1.500 trường hợp, cao gấp 3 đến 4 lần so với ngày bình thường. Nhiều công dân làm việc thời vụ tại Lào cũng có nhu cầu đổi lại giấy thông hành đi đường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên lượng hồ sơ tăng cao. Thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, các bước cấp đổi hộ chiếu được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người dân ngồi ở nhà vẫn có thể làm hộ chiếu, rất thuận tiện. Công tác cấp đổi hộ chiếu được xử lý nhanh gọn tại đơn vị, thời gian nhận và hoàn thiện hồ sơ giảm từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Cán bộ hướng dẫn người dân làm các thủ tục xuất nhập cảnh

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa lực lượng, làm tăng ca, xử lý hồ sơ ngoài giờ hành chính, giải quyết nhanh các thủ tục xuất nhập cảnh. Theo Thượng tá Nguyễn Quang Toản, đơn vị đã thông báo hướng dẫn cụ thể từng bước, người dân có thể thao tác nộp hồ sơ điện tử, không nhận hồ sơ giấy như trước đây, hạn chế việc đi lại cho người dân: “Toàn bộ đều xử lý trên Cổng dịch vụ công, ứng dụng các hiệu quả của Đề án 06 của Bộ Công an vào triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Do đó, số lượng hồ sơ nhiều gấp 3-4 lần ngày bình thường nhưng số lượng người đến trực tiếp tại phòng lại giảm hẳn so với những năm trước. Tiếp nhận hồ sơ đến đâu thì chúng tôi xử lý đến đó”.