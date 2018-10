Dây điện đứt rơi trước cổng trường, 2 học sinh tử vong tại chỗ

Trong cơn mưa lớn chiều nay (13/10) đã khiến một số dây điện nằm trong lưới điện trung thế phía trước cổng trường học Trường Trung học cơ sở An Lục Long, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An bị đứt.

Trường THCS An Lục Long.

Sự cố xảy ra vào khoảng 15h30, sau đó tan học nhiều học sinh đi ra khỏi cổng trường và đã đã bị vướng dây điện, bị điện giật ngã quỵ xuống đất. Vụ tai nạn thương tâm này khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ và 2 học sinh khác nguy kịch.

Hai học sinh bị thương ngay sau đó đã được phụ huynh và nhà trường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Thành và sau đó chuyển lên điều trị tại bệnh viện tỉnh Long An do vết thương quá nặng.

Sự cố đứt đường dây điện ngay hiện đã được địa phương khẩn trương khắc phục. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc ./.

