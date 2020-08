Dây điện đứt rơi xuống đường làm 1 người chết ở Bình Dương

Ông Võ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc dây điện bị đứt rơi xuống đất vướng vào người đi đường, khiến 1 nạn nhân tử vong.

Sự việc xảy ra vào tối 18/8, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số 59N3-217.42 chở theo một phụ nữ khác và một bé trai. Khi đến đường Tô Vĩnh Diện, thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An thì bất ngờ dây điện bị đứt rơi xuống đất trúng vào xe máy khiến cả 3 bị điện giật.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc

Người dân xung quanh nhanh chóng đưa các nạn nhân vào lề đường. Sau đó, 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng 1 phụ nữ đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an phường Đông Hòa và công an thành phố Dĩ An đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa lớn, đường ngập nước./.