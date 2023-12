Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa phận Hà Nội

Đã bố trí vốn 9.281,759 tỷ đồng cho dự án

Liên quan tiến độ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin, đến thời điểm hiện tại, (tính từ thời điểm khởi công ngày 25/6/2023 đến nay), Ban QLDA và các quận, huyện đã hoàn thành, đối với 3 dự án thành phần.

Thi công dự án tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh

Tại dự án thành phần 1.1, theo số liệu của các quận, huyện đối với công tác giải phóng mặt bằng đã phê duyệt và thu hồi đất được 763,86, đạt 96,54%, tăng thêm so với thời điểm ngày 25/6/2023 là 11,72%. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc ở, đặc biệt huyện Sóc Sơn và huyện Thường Tín đã hoàn thành phê duyệt phương án đất ở, UBND quận Hà Đông đã phê duyệt giá đất đầu đi, các huyện còn lại chưa phê duyệt giả đất đầu đi, đầu đến.

Ban QLDA đã nhận mặt bằng 714,15 đạt 93,49% so với diện tích đất đã GPMB đến nay của các quận, huyện để tổ chức rà phá bom mìn xong và bản giao cho các nhà thầu thi công xây dựng.

Tổng số mộ chí đã di chuyển: 7.899 đạt 85,27%, di chuyển tăng thêm 1.858 ngôi so với thời điểm ngày 25/6/2023.

Xây dựng 13 khu tái định cư, với tổng diện tích 32,5ha. Đang thi công xây dựng 12/13 khu, trong đó huyện Thường Tin đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Về di chuyển hạ tầng kỹ thuật, tuyến đường dây điện cao thế từ 110KV đến 500KV, ngày 18/12/2023, Ban QLDA đã ký Hợp đồng với nhà thầu, dự kiến khởi công trong tháng 12/2023.

Các công trình ngầm, nổi nằm trong phạm vi GPMB do UBND các quận, huyện thực hiện cũng đã cơ bản hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn và công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản, hiện đang trong quá trình thiết kế, thẩm định phương án di chuyển. Đến nay chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thi công di chuyển ngoài hiện trường. Công tác di chuyển công trình ngầm nổi bị chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thì công Dự án thành phần 2.1.

Dự án thành phần 2.1, tổng giá trị hợp đồng của 4 gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỷ đồng; sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 8 % giá trị hợp đồng . Các nhà thầu thi công đã huy động khoảng 600 kỹ sư, công nhân, lái máy; 55 máy đảo; 39 máy ủi; 51 lu rung; 8 dây chuyền khoan cọc nhồi; 6 dây chuyền thi công cọc xi măng đất; 1 thiết bị thi công giếng cát; 1 máy cắm bắc thấm; Trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. Đối với hạng mục thi công đường thi công bóc đất hữu cơ lên khuôn đường khoảng 385.105/712.468 m3, đắp cát khoảng 400.544/2.873.780 m3, đắp đất bao K95 khoảng 50.654/402.262 m3, thi công cọc CDM khoảng 4.741/525.982m, giếng cát khoảng 935/4.082m, đang triển khai thi công cắm bắc thẩm và các công tác khác. Đối với hạng mục cầu: Hoàn thành 200/532 cọc khoan nhồi và đang thi công đúc dầm các cầu: Cà Lồ, sông Nhuệ, sông Tô Lịch, Khê Tang, Đan Hoài, Hòa Chư, Văn Hội...

Dự án thành phần 3, ngày 14/12/2023, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã có Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Ngày 20/12/2023, UBND Thành phố đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 6479/QĐ-UBND. Ngày 22/12/2023, Ban QLDA đã trình UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tự thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án đầu tư công (06 gói thầu tư vấn) và nhà thầu tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án (2 gói thầu tư vấn). 4.

Theo Ban QLDA, kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 9.281,759 tỷ đồng. Trong đó, Ban QLDA là 1.361,724 tỷ đồng; các quận, huyện là 7.920,035 tỷ đồng, đã giải ngân 7.456,98 tỷ đồng, đạt 80,34%.

Đẩy nhanh GPMB đối với đất ở và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024

Theo Ban QLDA, trong năm 2024 tiếp tục tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với đất ở, đất nông nghiệp, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật… cụ thể: Dự án thành phần 1.1, trong năm 2023, công tác GPMB đất nông nghiệp và di chuyển mộ, đến nay đã cơ bản hoàn thành còn lại khó khăn lớn nhất hiện nay là GPMB đối với đất ở và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật cần được các địa phương thúc đẩy triển khai thực hiện đầu năm 2024. Theo đó, đối với đất ở, đất nông nghiệp của các địa phương đã phê duyệt và thu hồi đất được 763,86 đạt 96,54%, còn lại 27,35 ha, trong đó huyện Sóc Sơn và huyện Thường Tín đã hoàn thành công tác phê duyệt và thu hồi đất.

Các địa phương còn lại cần đẩy nhanh thủ tục xây dựng các khu tái định cư, xác định giá đất cụ thể đầu đi, đầu đến, phê duyệt phương án tạm cư để thực hiện công tác GPMB để đáp ứng tiến độ thi công xây dựng; Còn 1.364 ngôi mộ chưa được di chuyển, trong đó bao gồm 37 ngôi mộ chưa cải táng (huyện Đan Phượng 329 ngôi mộ, bao gồm 30 ngôi mộ chưa cải táng, huyện Hoài Đức 880 ngôi mộ, bao gồm 5 ngôi mộ chưa cải táng, quận Hà Đông 153 ngôi và huyện Thường Tín 2 ngôi mộ chưa cải táng). Các địa phương khẩn trương hoàn thành di chuyển mộ trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ dân chấp hành chủ trương sớm di chuyển mộ đảm bảo tiến độ, trường hợp các mộ tươi không nằm trong phạm đường găng của dự án thành phần phần 2.1 đề nghị hoàn thành di chuyển trước ngày 31/12/2024.

Phấn đấu hoàn thành di chuyển các tuyến điện trung, hạ thế, hệ thống thông tin, cấp nước, xong trước 30/4/2024; hoàn thành di chuyển các tuyến điện cao thế từ 110KV đến 500KV trong năm 2024. Thu hồi đất bổ sung (hạng mục cải mương, vuốt nổi, di chuyển cột điện cao thế): Dự kiến Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án cắm mốc, Ban QLDA tổ chức cắm mốc và bản giao cho các địa phương trong tháng 01/2024, do đó đề nghị các quận, quận, huyện hoàn thành công tác thu hồi đất bổ sung trước 30/4/2024 để có cơ sở di chuyển hạng mục điện cao thế 500KV.

Đường Vành đai 4 đoạn quan Mê Minh

Dự án thành phần 2.1, các nhà thầu đang tổ chức 32 mũi thi công trên toàn bộ phần mặt bằng được bàn giao, tuy nhiên phần mặt bằng vẫn còn xôi đỗ không liên tục, do vướng đất thổ cư chưa GPMB. Do tuyến đường song hành chủ yếu đi qua vùng đất yếu, với thời gian xử lý nền và đắp gia tài khoảng 2 tháng và thời gian chờ lún khoảng 6 tháng - 8 tháng, mặt khác trong thời gian mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 không thể thi công được do thường xuyên ngập úng. Xác định đây là đường găng tiến độ của dự án, Ban QLDA đã phối hợp tổ chức làm việc với từng quận, huyện để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB của Dự án. Đề nghị các quận, huyện hoàn thành công tác GPMB xong trước ngày 30/4/2024 để các nhà thầu tổ chức xử lý nền đất yếu, đắp gia tài xong trước mùa mưa năm 2024. Nếu không hoàn thành mốc tiến độ bàn giao mặt bằng nêu trên sẽ khó hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025.

Tháo gỡ nhanh vướng mắc để đáp ứng thực tế

Dự án thành phần 3 (Dự án PPP) có tính chất phức tạp lần đầu tiên áp dụng Luật PPP và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021, trong quá trình triển khai thực hiện UBND Thành phố đã có Thông báo số 551/TB-VP ngày 01/12/2023 để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc dự án, tuy nhiên đến nay mới hoàn thành 1 nội dung Thành phố ủy quyền cho Ban QLDA làm cơ quan ký hợp đồng còn lại 4 nội dung chưa hoàn thành theo Thông báo số 551/TB-VP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án, dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước 10/1/2024; trình Hội đồng thẩm định của Thành phố thẩm định hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 2/2024; hoàn thành phê duyệt thiết kế sau thiết kế cơ sở Tiểu dự án trong tháng 6/2024; phát hành hồ sơ mời thầu và hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, khởi công Dự án trong tháng 12/2024.

Xã Văn Bình, huyện Thường Tín đã hoàn thành GPMB 100% (47,3ha đất nằm trong dự án và 3,8ha đất tái định cư cùng 3,4ha đất nghĩa trang đều liên quan đến đường Vành đai 4).

Ban QLDA kiến nghị một số khó khăn vướng mắc cần thiết phải tháo gỡ để dự án hoàn thành đúng tiến độ, hiện tại các địa phương mới hoàn thành giải phóng mặt bằng chủ yếu thuộc phạm vi đất nông nghiệp. Đối với phạm vi đất ở chưa được các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao và công tác xây dựng các khu TĐC vẫn chưa hoàn thành. Đề nghị các địa a phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu TĐC, xác định giá đất cụ thể đầu đi, đầu đến, hoàn thành GPMB và bàn giao cho Ban QLDA trước ngày 30/4/2024.

Công tác di chuyển mộ, tổng số mộ chỉ còn lại chưa được di chuyển là 1.364 ngôi. Do vậy, đề nghị các địa phương đẩy nhanh công tác khảo sát, lập thẩm định phê duyệt phương án di chuyển mộ đảm bảo kịp thời chỉ trả tiền và di chuyển mộ của các hộ dân vào mùa khô cũng như thời điểm cuối năm âm lịch.

Về mặt bằng được nhận bàn giao, đường găng của dự án là công tác xử lý nền đất yếu, đắp gia tải, chờ lún và dỡ tải để thi công nền mặt đường (thời gian thì công khoảng 6 đến 9 tháng). Do vậy, đề nghị UBND các quận, huyện có phạm vi xử lý nền đất yếu như Hà Đông, Thanh Oai sớm bản giao toàn bộ 100% mặt bằng, làm cơ sở để Ban QLDA giao Nhà thầu thi công triển khai thi công đảm bảo đáp ứng tiến độ hoàn thành dự án.

Về công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình ngầm nổi) của các địa phương thực hiện còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác triển khai thi công. Do đó đề nghị các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trước ngày 30/4/2024 để đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

Đề nghị các quận, huyện xây dựng tiến độ hoàn thành công tác GPMB đổi với phạm vị đất thổ cư, di chuyển mộ còn lại và di chuyển công trình ngầm nổi làm cơ sở để Ban QLDA xây dựng tiến độ thực hiện của các Dự án thành phần.

Công tác cắm mốc thu hồi đất bổ sung, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm phê duyệt phương án cắm mốc để Ban QLDA tổ chức cắm mốc bàn giao ngoài hiện trường cho các địa phương xong trong tháng 01/2024 làm cơ sở để các địa phương thực hiện GPMB thu hồi đất bổ sung, xong trước 30/4/2024, phục vụ thi công các hạng mục cải mương, vuốt nổi, di chuyển ngầm nổi... của Dự án.

Đối với mỏ vật liệu, Ban QLDA đề nghị UBND Thành phố xem xét, sớm ban hành Bản xác nhận Khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và bảo vệ môi trường mỏ đất Gò Đình theo bản đăng ký của Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam để nhà thầu triển khai tập kết vật liệu thi công đảm bảo tiến độ

Về triển khai thực hiện Dự án thành phần 3 (Dự án PPP), Ban QLDA đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, báo cáo UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc tiểu dự án sử dụng vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và tư vấn lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần 3, xong trước 10/01/2024; bố trí vốn thực hiện năm 2024 cho Dự án thành phần 3.