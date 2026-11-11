English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

ĐBQH: Bếp ăn trường học có thể trở thành “vùng trũng” an toàn thực phẩm

Thứ Tư, 16:14, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bếp ăn trường học phục vụ hàng trăm, hàng nghìn suất mỗi ngày, nhưng có thể được miễn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Thảo luận dự thảo Luật An toàn thực phẩm ngày 10/11, nhiều đại biểu Quốc hội cảnh báo nguy cơ thành “vùng trũng”, đề nghị tăng hậu kiểm, làm rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu.

 

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, góp ý bếp ăn tập thể không đăng ký kinh doanh được miễn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cần cam kết với chính quyền địa phương.

Đại biểu cho rằng quy định này chưa thuyết phục: Vi khuẩn, nấm mốc, hóa chất độc hại không phân biệt bếp ăn có đăng ký kinh doanh hay không. Nhiều bếp ăn tập thể phục vụ hàng trăm, hàng nghìn suất mỗi ngày. Vì vậy, quản lý cần căn cứ quy mô và mức độ rủi ro, không chỉ dựa vào tình trạng đăng ký kinh doanh.

Dbqh bep an truong hoc co the tro thanh vung trung an toan thuc pham hinh anh 1
Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (Ảnh: Quốc hội)

Dẫn báo cáo giám sát của Quốc hội và Bộ Y tế, đại biểu Châu Quỳnh Dao cho biết ngộ độc tại bếp ăn tập thể tự nấu chiếm 22,1% tổng số vụ nhưng số người bị ảnh hưởng chiếm 84,4%. Năm 2025, trường học tự nấu xảy ra 11 vụ, khiến 650 học sinh nhập viện; nhà máy, xí nghiệp có 13 vụ, với 900 công nhân phải điều trị.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khối trường học có 8 vụ với gần 500 học sinh bị ảnh hưởng; doanh nghiệp tự nấu cho người lao động có 9 vụ, khiến khoảng 700 công nhân phải điều trị. Đại biểu lưu ý đây mới là số liệu thống kê ở quy mô lớn, các sự việc nhỏ lẻ có thể chưa được phản ánh đầy đủ.

Đại biểu nêu nghịch lý, quán phở, quán cơm bình dân phục vụ vài chục khách thường xuyên bị kiểm tra nghiêm, trong khi bếp ăn trường học phục vụ số lượng lớn học sinh lại có thể được miễn giấy chứng nhận. Theo đại biểu, đây là nguy cơ tạo “vùng trũng” an toàn thực phẩm. Đại biểu cảnh báo khi xảy ra sự cố, việc kiểm nghiệm, lưu mẫu và truy trách nhiệm có thể khó khăn nếu thiếu quy trình giám sát. Bà đề nghị bỏ miễn giấy chứng nhận với các bếp ăn tập thể nêu trên, luật hóa giám sát nhiều bên và quy định trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu nếu để xảy ra ngộ độc do buông lỏng quản lý hoặc hạ thấp định mức bữa ăn vì lợi ích riêng.

Đề nghị tăng kiểm tra đột xuất

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đề nghị bỏ giới hạn kiểm tra không quá một lần mỗi năm đối với cơ sở nguy cơ cao. Quy định tại khoản 8 Điều 57, theo bà, có thể trói tay cơ quan quản lý, nhất là với bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và dịch vụ ăn uống tập thể.

Dbqh bep an truong hoc co the tro thanh vung trung an toan thuc pham hinh anh 2
Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu kiến nghị hậu kiểm tại các cơ sở này phải được thực hiện đột xuất, dựa trên phân tích nguy cơ và phản ánh của người dân. Cấp xã không nên chỉ tiếp nhận thông báo mà cần phối hợp các tổ chức liên quan, giám sát cộng đồng và định kỳ lấy mẫu kiểm tra xác suất.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng phân cấp cho cấp xã phải đi đôi với hỗ trợ chuyên môn. Khảo sát tại 124 xã, phường, đặc khu cho thấy trong 248 cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, chỉ 19 người có chuyên môn y tế; trong 13 trường học được đánh giá, chỉ 7 trường đáp ứng tiêu chí bếp ăn an toàn.

Đại biểu đề nghị cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã trong kiểm tra, lấy mẫu thử nghiệm và xử lý sự cố, nhất là tại bếp ăn trường học. Cấp xã cần theo dõi việc khắc phục tại cơ sở và đề nghị hỗ trợ khi vụ việc vượt quá khả năng chuyên môn.

Dbqh bep an truong hoc co the tro thanh vung trung an toan thuc pham hinh anh 3
Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Quốc hội)

Thanh tra báo trước dễ khiến đối tượng chuẩn bị "vở sạch chữ đẹp"

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, nhấn mạnh phải tăng hậu kiểm. Từ thực tiễn hoạt động của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đại biểu cho rằng dự thảo dành nhiều quy định cho tiền kiểm, trong khi hậu kiểm còn hạn chế. Cấp phép, công bố sản phẩm không thể thay thế việc kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình cơ sở hoạt động.

Đại biểu phản ánh có cơ sở không tiếp đoàn hoặc đóng cửa khi được kiểm tra theo kế hoạch, có những trường hợp đối tượng chuẩn bị "vở sạch chữ đẹp" để tiếp đoàn thanh tra nếu báo trước. Khi kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng mới phát hiện vi phạm như sử dụng hàng quá hạn. Đại biểu đề nghị có cơ sở pháp lý rõ cho kiểm tra đột xuất, bỏ giới hạn mỗi năm không quá một lần và bảo đảm đủ nhân lực, cán bộ chuyên trách ở phường, xã.

Dbqh bep an truong hoc co the tro thanh vung trung an toan thuc pham hinh anh 4
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết khi đối chiếu dự thảo tháng 10 với bản ngày 10/11, ông nhận thấy bốn căn cứ thu hồi giấy chứng nhận đã không còn: Sử dụng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, bị xử phạt từ hai lần trong 12 tháng và để xảy ra ngộ độc.

Đại biểu đề nghị giải thích việc rút các căn cứ này và khôi phục quy định thu hồi ngay khi cơ sở dùng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả hoặc gây ngộ độc tập thể do lỗi của mình. Không nên chờ vi phạm lần thứ hai hoặc có người tử vong mới áp dụng biện pháp mạnh.

Dbqh bep an truong hoc co the tro thanh vung trung an toan thuc pham hinh anh 5
Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu cũng đặt vấn đề về đầu mối xử lý khi sự cố thực phẩm lan qua nhiều tỉnh, thành. Một lô hàng sản xuất ở tỉnh này có thể phân phối nhiều địa phương rồi gây ngộ độc nơi khác. Dự thảo cần làm rõ cơ quan chủ trì, thẩm quyền cảnh báo, quyết định phạm vi thu hồi và trách nhiệm theo dõi.

quoc-hoi_4.jpg

ĐBQH: Muốn du lịch bứt phá không thể chỉ đếm khách, đếm dự án và vốn đầu tư

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, muốn du lịch Việt Nam bứt phá cần thay đổi tư duy phát triển, không chạy theo số lượng khách, quy mô dự án hay vốn đầu tư. Chính sách ưu đãi phải hướng tới giá trị gia tăng, sản phẩm đặc sắc, bảo tồn bản sắc, bảo vệ môi trường và bảo đảm người dân thực sự hưởng lợi.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không để dự án du lịch núp bóng đầu cơ, kinh doanh bất động sản
Không để dự án du lịch núp bóng đầu cơ, kinh doanh bất động sản

VOV.VN - Trước những lo ngại về nguy cơ lợi dụng chính sách ưu đãi để đầu cơ, tích trữ đất đai, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định dự thảo nghị quyết đã bổ sung các điều kiện nhằm bảo đảm ưu đãi thực sự dành cho hoạt động du lịch.

Không để dự án du lịch núp bóng đầu cơ, kinh doanh bất động sản

Không để dự án du lịch núp bóng đầu cơ, kinh doanh bất động sản

VOV.VN - Trước những lo ngại về nguy cơ lợi dụng chính sách ưu đãi để đầu cơ, tích trữ đất đai, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định dự thảo nghị quyết đã bổ sung các điều kiện nhằm bảo đảm ưu đãi thực sự dành cho hoạt động du lịch.

Đề xuất quy hoạch cảng biển, đường thủy với tầm nhìn 100 năm
Đề xuất quy hoạch cảng biển, đường thủy với tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) đề xuất tầm nhìn quy hoạch 100 năm đối với cảng biển, đường thủy và cảng cạn. Cùng với đó là hàng loạt cơ chế mới nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cảng xanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đề xuất quy hoạch cảng biển, đường thủy với tầm nhìn 100 năm

Đề xuất quy hoạch cảng biển, đường thủy với tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) đề xuất tầm nhìn quy hoạch 100 năm đối với cảng biển, đường thủy và cảng cạn. Cùng với đó là hàng loạt cơ chế mới nhằm thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, cảng xanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Làm đường cao tốc ở Tây Bắc, Tây Nguyên phải đi cùng sinh kế cho người dân
Làm đường cao tốc ở Tây Bắc, Tây Nguyên phải đi cùng sinh kế cho người dân

VOV.VN - Quốc hội thảo luận chủ trương đầu tư ba tuyến cao tốc với tổng vốn dự kiến 162.400 tỷ đồng. Bên cạnh kỳ vọng mở đường phát triển cho vùng khó khăn, các ĐBQH đặt ra yêu cầu cấp thiết về vốn đối ứng, tái định cư, bảo vệ rừng và hiệu quả đầu tư công.

Làm đường cao tốc ở Tây Bắc, Tây Nguyên phải đi cùng sinh kế cho người dân

Làm đường cao tốc ở Tây Bắc, Tây Nguyên phải đi cùng sinh kế cho người dân

VOV.VN - Quốc hội thảo luận chủ trương đầu tư ba tuyến cao tốc với tổng vốn dự kiến 162.400 tỷ đồng. Bên cạnh kỳ vọng mở đường phát triển cho vùng khó khăn, các ĐBQH đặt ra yêu cầu cấp thiết về vốn đối ứng, tái định cư, bảo vệ rừng và hiệu quả đầu tư công.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục