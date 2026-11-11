ĐBQH: Bếp ăn trường học có thể trở thành “vùng trũng” an toàn thực phẩm

Chiều 10/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, góp ý bếp ăn tập thể không đăng ký kinh doanh được miễn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chỉ cần cam kết với chính quyền địa phương.

Đại biểu cho rằng quy định này chưa thuyết phục: Vi khuẩn, nấm mốc, hóa chất độc hại không phân biệt bếp ăn có đăng ký kinh doanh hay không. Nhiều bếp ăn tập thể phục vụ hàng trăm, hàng nghìn suất mỗi ngày. Vì vậy, quản lý cần căn cứ quy mô và mức độ rủi ro, không chỉ dựa vào tình trạng đăng ký kinh doanh.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (Ảnh: Quốc hội)

Dẫn báo cáo giám sát của Quốc hội và Bộ Y tế, đại biểu Châu Quỳnh Dao cho biết ngộ độc tại bếp ăn tập thể tự nấu chiếm 22,1% tổng số vụ nhưng số người bị ảnh hưởng chiếm 84,4%. Năm 2025, trường học tự nấu xảy ra 11 vụ, khiến 650 học sinh nhập viện; nhà máy, xí nghiệp có 13 vụ, với 900 công nhân phải điều trị.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, khối trường học có 8 vụ với gần 500 học sinh bị ảnh hưởng; doanh nghiệp tự nấu cho người lao động có 9 vụ, khiến khoảng 700 công nhân phải điều trị. Đại biểu lưu ý đây mới là số liệu thống kê ở quy mô lớn, các sự việc nhỏ lẻ có thể chưa được phản ánh đầy đủ.

Đại biểu nêu nghịch lý, quán phở, quán cơm bình dân phục vụ vài chục khách thường xuyên bị kiểm tra nghiêm, trong khi bếp ăn trường học phục vụ số lượng lớn học sinh lại có thể được miễn giấy chứng nhận. Theo đại biểu, đây là nguy cơ tạo “vùng trũng” an toàn thực phẩm. Đại biểu cảnh báo khi xảy ra sự cố, việc kiểm nghiệm, lưu mẫu và truy trách nhiệm có thể khó khăn nếu thiếu quy trình giám sát. Bà đề nghị bỏ miễn giấy chứng nhận với các bếp ăn tập thể nêu trên, luật hóa giám sát nhiều bên và quy định trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu nếu để xảy ra ngộ độc do buông lỏng quản lý hoặc hạ thấp định mức bữa ăn vì lợi ích riêng.

Đề nghị tăng kiểm tra đột xuất

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, đề nghị bỏ giới hạn kiểm tra không quá một lần mỗi năm đối với cơ sở nguy cơ cao. Quy định tại khoản 8 Điều 57, theo bà, có thể trói tay cơ quan quản lý, nhất là với bếp ăn trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và dịch vụ ăn uống tập thể.

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu kiến nghị hậu kiểm tại các cơ sở này phải được thực hiện đột xuất, dựa trên phân tích nguy cơ và phản ánh của người dân. Cấp xã không nên chỉ tiếp nhận thông báo mà cần phối hợp các tổ chức liên quan, giám sát cộng đồng và định kỳ lấy mẫu kiểm tra xác suất.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng phân cấp cho cấp xã phải đi đôi với hỗ trợ chuyên môn. Khảo sát tại 124 xã, phường, đặc khu cho thấy trong 248 cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, chỉ 19 người có chuyên môn y tế; trong 13 trường học được đánh giá, chỉ 7 trường đáp ứng tiêu chí bếp ăn an toàn.

Đại biểu đề nghị cấp tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn cho cấp xã trong kiểm tra, lấy mẫu thử nghiệm và xử lý sự cố, nhất là tại bếp ăn trường học. Cấp xã cần theo dõi việc khắc phục tại cơ sở và đề nghị hỗ trợ khi vụ việc vượt quá khả năng chuyên môn.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Quốc hội)

Thanh tra báo trước dễ khiến đối tượng chuẩn bị "vở sạch chữ đẹp"

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, nhấn mạnh phải tăng hậu kiểm. Từ thực tiễn hoạt động của Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đại biểu cho rằng dự thảo dành nhiều quy định cho tiền kiểm, trong khi hậu kiểm còn hạn chế. Cấp phép, công bố sản phẩm không thể thay thế việc kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình cơ sở hoạt động.

Đại biểu phản ánh có cơ sở không tiếp đoàn hoặc đóng cửa khi được kiểm tra theo kế hoạch, có những trường hợp đối tượng chuẩn bị "vở sạch chữ đẹp" để tiếp đoàn thanh tra nếu báo trước. Khi kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng mới phát hiện vi phạm như sử dụng hàng quá hạn. Đại biểu đề nghị có cơ sở pháp lý rõ cho kiểm tra đột xuất, bỏ giới hạn mỗi năm không quá một lần và bảo đảm đủ nhân lực, cán bộ chuyên trách ở phường, xã.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, cho biết khi đối chiếu dự thảo tháng 10 với bản ngày 10/11, ông nhận thấy bốn căn cứ thu hồi giấy chứng nhận đã không còn: Sử dụng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, bị xử phạt từ hai lần trong 12 tháng và để xảy ra ngộ độc.

Đại biểu đề nghị giải thích việc rút các căn cứ này và khôi phục quy định thu hồi ngay khi cơ sở dùng chất cấm, sản xuất thực phẩm giả hoặc gây ngộ độc tập thể do lỗi của mình. Không nên chờ vi phạm lần thứ hai hoặc có người tử vong mới áp dụng biện pháp mạnh.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu cũng đặt vấn đề về đầu mối xử lý khi sự cố thực phẩm lan qua nhiều tỉnh, thành. Một lô hàng sản xuất ở tỉnh này có thể phân phối nhiều địa phương rồi gây ngộ độc nơi khác. Dự thảo cần làm rõ cơ quan chủ trì, thẩm quyền cảnh báo, quyết định phạm vi thu hồi và trách nhiệm theo dõi.