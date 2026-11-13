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ĐBQH: Siết an toàn tàu, cano du lịch, không để người dân thiệt thòi khi có tai nạn

Thứ Sáu, 19:16, 13/11/2026
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VOV.VN - Thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện nhiều quy định nhằm tăng cường an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ quyền lợi hành khách và người dân khi xảy ra tai nạn.

Không để hành khách gặp khó khi yêu cầu bồi thường

Đại biểu Hoàng Văn Tuyên, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Theo đại biểu, việc thống nhất khung pháp luật về hàng hải và đường thủy nội địa sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tăng cường kết nối vận tải và bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, do dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan nhiều luật và điều ước quốc tế, các chính sách mới cần tiếp tục được rà soát kỹ, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

Dbqh siet an toan tau, cano du lich, khong de nguoi dan thiet thoi khi co tai nan hinh anh 1
Đại biểu Hoàng Văn Tuyên, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

Một trong những nội dung được đại biểu Hoàng Văn Tuyên đặc biệt quan tâm là thời hạn yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến tính mạng, sức khỏe hành khách trong vận tải đường thủy nội địa. Theo dự thảo, hành khách có 20 ngày kể từ thời điểm xảy ra thiệt hại để gửi yêu cầu bồi thường; người vận tải có trách nhiệm giải quyết trong 60 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Thời hiệu khởi kiện là một năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết.

Đại biểu cho rằng, quy định này cần được xem xét lại bởi sau tai nạn, người bị thương có thể phải cấp cứu, điều trị dài ngày; gia đình người tử vong phải lo hậu sự, xác định người có quyền yêu cầu và thu thập tài liệu liên quan. Đặc biệt, có những tổn thương sức khỏe chỉ được phát hiện hoặc xác định rõ sau một thời gian. Vì vậy, thời hạn 20 ngày có thể khiến người bị thiệt hại gặp khó khăn trong việc thực hiện quyền lợi chính đáng.

Đại biểu đề nghị sửa theo hướng bỏ thời hạn riêng 20 ngày đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe; đồng thời quy định rõ quyền yêu cầu, quyền khởi kiện và thời hiệu áp dụng. Việc tính thời hiệu cần nghiên cứu theo hướng căn cứ vào thời điểm người có quyền biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thời điểm gửi yêu cầu bồi thường. Cùng với đó, cần làm rõ cách tính thời gian trong trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Về bảo hiểm hành khách, đại biểu nhấn mạnh đây là nguồn bảo đảm quan trọng, nhất là đối với người dân sinh sống tại vùng sâu, vùng lòng hồ, nơi việc tiếp cận dịch vụ và hỗ trợ sau tai nạn còn nhiều khó khăn. Dự thảo đã quy định người vận tải hành khách phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trong đó vé và danh sách hành khách là căn cứ giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần làm rõ trách nhiệm của người vận tải và doanh nghiệp bảo hiểm trong cung cấp thông tin, tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ; đồng thời có cơ chế xác minh hành khách bằng chứng cứ hợp pháp khi không có vé hoặc xảy ra tranh chấp về danh sách.

Đại biểu đề nghị hoàn thiện, làm rõ phạm vi áp dụng đối với vận tải ngang sông, phương tiện nhỏ và vận tải không kinh doanh. Quy định miễn đăng ký phương tiện cần được phân biệt với nghĩa vụ mua bảo hiểm để tránh cách hiểu không thống nhất. Theo đại biểu, việc xác minh phải chặt chẽ nhưng phù hợp thực tế, có hỗ trợ tại cơ sở để người dân không phải đi lại nhiều lần. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi bảo hiểm thực sự đến được với người bị nạn và gia đình họ.

Quản lý phương tiện nhỏ phải đi đôi với bảo đảm an toàn

Đối với phương tiện nhỏ hoạt động tại vùng lòng hồ, đại biểu Hoàng Văn Tuyên cho biết, nhiều hộ đồng bào miền núi sử dụng thuyền nhỏ, bè để đi lại, sản xuất. Những phương tiện này tuy đơn giản nhưng có vai trò thiết yếu trong đời sống, nhất là tại địa bàn xa trung tâm. Dự thảo miễn đăng ký vào Sổ đăng ký tàu sông đối với một số phương tiện nhỏ và bè, nhưng vẫn đặt ra yêu cầu an toàn, thông báo hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa, bảo đảm người lái và dụng cụ cứu sinh.

Đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm cảnh báo tại vùng nước ngoài luồng, khu vực chưa được tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải; xác định cụ thể đối tượng phải thông báo, cơ quan tiếp nhận và những thông tin cần thiết. Đồng thời, cần cho phép người dân thông báo trực tiếp tại cơ sở, bố trí người hướng dẫn, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ số.

Dbqh siet an toan tau, cano du lich, khong de nguoi dan thiet thoi khi co tai nan hinh anh 2
Đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Đáng chú ý, đại biểu cũng đề nghị ưu tiên đầu tư bến, tuyến vận tải phục vụ nhu cầu đi học, khám bệnh, sinh hoạt thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng lòng hồ khó khăn. Việc lựa chọn cần căn cứ nhu cầu thực tế, mức độ chia cắt và nguy cơ mất an toàn, thay vì chỉ dựa vào lượng khách hay khả năng thu hồi vốn. Bến thủy cần được đầu tư đồng bộ đường lên xuống, nơi neo đậu phù hợp với biến động mực nước, hệ thống báo hiệu và phương án cứu nạn. Đặc biệt, cần quan tâm hỗ trợ dụng cụ cứu sinh, hướng dẫn sử dụng cho người dân, nhất là học sinh.

Làm rõ trách nhiệm quản lý, tránh chồng chéo giữa các cơ quan

Cũng góp ý về dự án luật, đại biểu Trịnh Ngọc Phương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về luồng đường thủy quốc tế, nhất là tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đại biểu, hệ thống sông Tiền, sông Hậu bắt nguồn từ sông Mê Kông, có dòng chảy và hoạt động giao thông thủy liên quan đến nhiều quốc gia. Do đó, nếu chỉ xác định luồng thủy nội địa mà chưa làm rõ đặc điểm luồng sông quốc tế sẽ có thể phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng. Đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, giải thích đầy đủ khái niệm, phạm vi và điểm đầu, điểm cuối của loại luồng này.

Một vấn đề khác được đại biểu quan tâm là phân định trách nhiệm quản lý nhà nước về đường thủy nội địa giữa cấp tỉnh, cấp xã và cảng vụ. Theo đại biểu, quy định giao UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước tại địa phương còn mang tính nguyên tắc, chưa xác định rõ nhiệm vụ và thẩm quyền cụ thể của từng cấp.

Đại biểu đặt vấn đề, UBND cấp xã được giao trực tiếp những nhiệm vụ gì, có quyền kiểm tra, lập biên bản và xử lý vi phạm đến đâu? Cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý hành lang bảo vệ luồng, bến thủy tự phát và hoạt động lấn chiếm sông, kênh rạch? Khi xảy ra tai nạn hoặc thiên tai đường thủy, cơ quan nào chịu trách nhiệm xử lý ban đầu?

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Các đại biểu thảo luận tại Tổ 6 (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh)

Từ thực tế tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu cho rằng nếu luật không phân định cụ thể sẽ dễ xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa chính quyền cơ sở và cơ quan chuyên môn. Vì vậy, cần xác định rõ cấp tỉnh làm gì, cấp xã có thẩm quyền đến đâu và cảng vụ thực hiện quyền quản lý chuyên ngành như thế nào.

Đại biểu Trịnh Ngọc Phương cũng lưu ý nguy cơ chồng chéo giữa cảng vụ đường thủy nội địa và cảng vụ hàng hải tại những cảng, bến thủy nội địa có tiếp nhận tàu biển. Theo đại biểu, cần quy định nguyên tắc một đầu mối chủ trì xử lý theo tính chất hoạt động và địa bàn được giao; cơ quan còn lại phối hợp theo chức năng, tránh doanh nghiệp phải thực hiện hai quy trình quản lý trùng lặp.

Hoàn thiện chính sách để luật khả thi, bảo vệ quyền lợi các bên

Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, đồng tình với việc cần làm rõ khái niệm luồng thủy quốc tế, đồng thời đề nghị chỉnh sửa một số quy định về đào tạo, quyền của thuyền trưởng và phát triển công nghiệp hàng hải.

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Đại biểu Chu Mạnh Hùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Đại biểu cho rằng cần quy định đầy đủ đối tượng được hưởng ưu đãi trong đào tạo nhân lực hàng hải, bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Nếu quy định chưa đầy đủ có thể bỏ sót những cơ sở đào tạo quan trọng, trong đó có các trường đại học tham gia cung cấp nguồn nhân lực cho ngành.

Đối với quyền của thuyền trưởng, đại biểu đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, nhất là quyền xử lý trong những trường hợp bất khả kháng khi tàu đã rời cảng.

Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Tuyên còn đề nghị rà soát chính sách ưu đãi thuế, cơ chế xử lý tài sản bến cảng khi hết thời hạn dự án và quy định về phụ thu vận tải. Đặc biệt, các khoản phụ thu phải có căn cứ hợp lý, công khai và có cơ chế kiểm tra, hoàn trả khi thu sai, thu trùng hoặc tiếp tục thu khi lý do phát sinh đã chấm dứt.

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Văn Ngân/VOV.VN
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