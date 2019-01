Đề nghị Công an làm rõ sai phạm xây bức tường sai phép ở Khánh Hòa

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 11/1, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với chủ đầu tư để thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ bức tường khổng lồ treo trên đầu dân tại dự án Đồi Xanh, (xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang). Bức tường chắn vừa qua liên tục bị bung, vỡ các mảng gạch bê tông, khiến gần 20 hộ dân ở phía dưới phải đi sơ tán, lánh nạn.

Bê tông từ bức tường rơi vào mái nhà dân.

Hơn 2 tháng qua, bức tường chắn xây trái phép của dự án biệt thự Đồi Xanh cao đến 12m, dài gần 160m liên tiếp bung, vỡ gạch bê tông, uy hiếp khu dân cư.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án tháo dỡ nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan lập phương án cưỡng chế, tháo dỡ.

Hôm nay, tại buổi làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đại diện phía chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồi Xanh Nha Trang lại khẳng định bức tường chắn an toàn.

Đồng thời tiếp tục đưa ra phương án mua lại nhà, đất của 11 hộ dân đang ở, sau đó gia cố bức tường chắn.

Bà Lê Tú Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồi Xanh cho biết: “Muốn tháo dỡ công trình đó, phải mất hơn 1 năm, thành bãi chiến trường luôn, nó ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị được hạ độ cao tường chắn bằng 2 cái taluy giật cấp, bên chủ đầu tư sẽ thương lượng cho dân để mua lại hoặc đưa qua chỗ khác. Hết toàn bộ vùng đó để làm taluy giật cấp, an toàn, môi trường, có lợi cho dân, dự án cũng được tiếp tục phát triển”.

Bức tường xây không phép gây thiệt hại nhà dân, uy hiếp cuộc sống bà con nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có động thái bồi thường thiệt hại. Đã vậy, bà Lê Tú Anh còn lớn tiếng đòi giữ lại bức tường "trêu ngươi" này.

Do chủ đầu tư không thực hiện tháo dỡ bức tường xây trái phép nên cơ quan chức năng phải tổ chức cưỡng chế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan như: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Công an, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thực hiện rà soát, xây dựng phương án cưỡng chế trước ngày 21/1.

Qua tham khảo ý kiến của các đơn vị tư vấn, khi tháo dỡ bức tường phát sinh khối lượng đất lên đến 70.000m3.

Theo ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, việc tháo dỡ sẽ mất thời gian từ 6-9 tháng vì phải khảo sát địa chất, lên phương án di dân, phương án tháo dỡ để đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại cho khu vực xung quanh.

“Sạt lở thì cực kỳ nguy hiểm, cương quyết thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sở thuê tư vấn nghiên cứu việc tháo dỡ vì việc tháo dỡ rất phức tạp, vì địa hình, vừa gần dân làm sao an toàn nhất. Kết cấu thì do họ tự làm nên mình cũng không nắm được quy trình làm như thế nào, phải tốn thời khảo sát. Không thể đưa cái máy vô xúc ào ào được”, ông Thọ nói.

Ông Lê Văn Dẻ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại buổi làm việc, chủ đầu tư mới trình bày một phương án tháo dỡ bức tường nhưng đến thời điểm này đã quá hạn tháo dỡ theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Trước những thiệt hại do dự án gây ra đối với người dân, Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an vào cuộc làm rõ sự việc.

Ông Lê Văn Dẻ cho biết: “Làm sập nhà dân, vỡ, hư hại tài sản của nhân dân, thì trách nhiệm của Công an. Chuyển Công an đề nghị Công an vào cuộc làm rõ việc chủ đầu tư gây thiệt hại của nhân dân”./.