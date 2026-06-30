Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô, Phú Thọ

Tóm tắt

VOV.VN - Sau sự cố 2 tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi va chạm với cầu Sông Lô rồi chìm vào rạng sáng 29/6, UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đã đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho công trình cầu và giao thông đường thủy.

