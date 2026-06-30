Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau sự cố 2 tàu chở hàng bị đứt dây neo, trôi va chạm với cầu Sông Lô rồi chìm vào rạng sáng 29/6, UBND xã Đoan Hùng (Phú Thọ) đã đề nghị Lữ đoàn Công binh 249 tạm dừng hoạt động cầu phao để phục vụ công tác cứu hộ, trục vớt phương tiện, bảo đảm an toàn cho công trình cầu và giao thông đường thủy.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_de_nghi_tam_dung_cau_phao_de_truc_vot_2_tau_chim_mac_tai_cau_song_lo_phu_tho.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Đề nghị tạm dừng cầu phao để trục vớt 2 tàu chìm mắc tại cầu Sông Lô, Phú Thọ
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_de_nghi_tam_dung_cau_phao_de_truc_vot_2_tau_chim_mac_tai_cau_song_lo_phu_tho.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật