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Đề xuất cho thuê quỹ nhà tái định cư chưa sử dụng hiệu quả tại TP.HCM

Chủ Nhật, 15:39, 08/11/2026
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VOV.VN - Sáng 8/11, Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tổ chức chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” tháng 11/2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê”.

 

Thông tin tại chương trình, ông Phan Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM cho biết Thành phố định hướng bố trí nhà ở xã hội gần nơi có việc làm, khu công nghiệp, trung tâm logistics, khu đô thị mới và hệ thống giao thông công cộng, nhất là các nhà ga metro. Việc phát triển nhà ở phải gắn với bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội như trường học, cơ sở y tế, cây xanh và các tiện ích thiết yếu.

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Quang cảnh chương trình (Ảnh: Lan Phương)

Về nguồn vốn, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết: Nghị quyết 09/2023 của HĐND Thành phố cho phép hỗ trợ lãi suất những dự án đủ điều kiện, mức tối đa 200 tỷ đồng/dự án, thời gian tối đa 7 năm. Sở đang tham mưu phương án nâng mức vốn được hỗ trợ lên 300 tỷ đồng/dự án, kéo dài thời gian lên 10 năm và mở rộng khả năng thu xếp vốn từ tổ chức tín dụng.

Ông Trần Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Thành phố bảo đảm quỹ đất khoảng 1.800 ha để phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Chí Trung (Ảnh: Lan Phương)

Sở Xây dựng đã rà soát 191 khu đất có mục tiêu xây nhà ở xã hội với quy mô 600ha, trong đó đã báo cáo UBND TP.HCM 31 khu đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, diện tích khoảng 69,6ha, với khoảng 39.000 căn hộ làm cơ sở lựa chọn chủ đầu tư.

Trả lời ý kiến cử tri về việc sử dụng nhà tái định cư chưa khai thác, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Đối tượng được ưu tiên với quỹ nhà tái định cư là người dân trong diện phải giải phóng mặt bằng ngay cho các dự án trọng điểm. Sở sẽ tham mưu UBND Thành phố rà soát quỹ nhà tái định cư chưa có nhu cầu gấp để đề xuất hướng khai thác phù hợp.

"Vì tái định cư phụ thuộc vào khu vực dự án, nên những cái nào chưa sử dụng hiệu quả có thể đề xuất, báo cáo Thành phố cho phép chuyển sang nhà cho thuê để trước mắt sử dụng hiệu quả", ông Trung nói.

Đến hết tháng 10/2026, TP.HCM khởi công 14 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 14.850 căn; lũy kế có 26 dự án đang thi công với khoảng 23.500 căn. Bên cạnh đó, 52 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 99.400 căn. 

Tuy nhiên, đến hết quý III/2026, Thành phố mới hoàn thành 3 dự án với 2.283 căn hộ, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa nguồn cung thực tế và nhu cầu nhà ở của người dân.

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội, trong đó có 52.000 căn nhà ở cho thuê. Đây là nhiệm vụ lớn, đòi hỏi thành phố phải huy động đa dạng nguồn lực, đồng thời tháo gỡ đồng bộ những khó khăn về quỹ đất, quy hoạch, thủ tục đầu tư và nguồn vốn.

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Duy Phương/VOV-TP.HCM
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