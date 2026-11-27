Trong chuyến kiểm tra hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm đưa hai công trình phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng, Doanh ghiệp dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, cho biết toàn công trường đang tổ chức 71 mũi thi công, huy động 548 máy móc, thiết bị và 1.280 nhân sự. Giá trị sản lượng đạt 7.020,45 tỷ đồng, tương đương 82% giá trị hợp đồng điều chỉnh. Các lực lượng tập trung thi công móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa, gia cố taluy và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Công tác đào nền đạt 97,63%, đắp nền đạt 98,52%. Toàn dự án đã rải cấp phối đá dăm 50,6/59,87km, đạt 84,5%; thảm bê tông nhựa 48,8/59,87km, đạt 81,5%. Các cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành, một số cầu đang thi công khe co giãn, thảm mặt cầu và các hạng mục hoàn thiện.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra, chỉ đạo tại công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tại tuyến Tân Thanh - Cốc Nam, phạm vi hai làn xe cơ bản đã thảm xong hai lớp bê tông nhựa. Phần mở rộng bốn làn xe cơ bản hoàn thành cấp phối đá dăm; bảy cầu mở rộng theo quy mô giai đoạn 2 đang thi công mố, trụ và đúc dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Lũy kế giải ngân của dự án đạt 6.446,189/7.680,274 tỷ đồng, tương đương 83,93%.

Phát biểu tại hiện trường, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết các vướng mắc mặt bằng còn lại tập trung tại những hạng mục đường gom và trạm dừng nghỉ. Tỉnh cam kết bàn giao mặt bằng chậm nhất ngày 15/12, đồng thời phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả xây dựng kịch bản diễn tập, chuẩn bị cho việc khai thác tuyến đường.

Tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, theo báo cáo, công trường hiện huy động 132 mũi thi công, 897 máy móc, thiết bị và khoảng 2.000 nhân sự. Giá trị sản lượng giai đoạn 1 đạt 9.133/11.663 tỷ đồng, tương đương 78,31%; giai đoạn 2 đạt 1.425/8.742 tỷ đồng, tương đương 16,3%.

Trên đoạn tuyến 93km, công tác nền đường và cấp phối đá dăm đã hoàn thành; khối lượng thảm bê tông nhựa đạt 78/80km, không bao gồm phạm vi cầu, hầm. Toàn bộ 64/64 cầu đã hoàn thành. Các hầm số 1 và số 2 đã hoàn thành 1.353m; nhóm hầm số 3, số 3A và số 4 đã đào 362/1.203m.

Công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đối với giai đoạn 2, địa phương đang bàn giao mặt bằng phần mở rộng, ưu tiên các vị trí có khối lượng đào, đắp lớn. Trên đoạn làm mới dài 27,7km, địa phương đã bàn giao 25,5km theo quy mô nền đường 17m, song nhiều vị trí còn xen kẽ, chưa liên tục, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công đồng bộ.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu gấp rút tháo gỡ điểm nghẽn nhưng phải bảo đảm chất lượng cao tốc

Về nguồn lực, vốn ngân sách nhà nước đã bố trí cho dự án là 10.273/17.987 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 10.251 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn chủ sở hữu và vốn vay đạt 3.046 tỷ đồng.

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, kiến nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các vị trí đường gom và trạm dừng nghỉ cho dự án Hữu Nghị - Chi Lăng trước ngày 15/12/2026. Riêng tại các vị trí trạm dừng nghỉ, ông Hoàng đề nghị địa phương sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư bố trí nhân lực, thiết bị triển khai thi công, đồng bộ với kế hoạch đưa tuyến đường vào khai thác.

Đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, ông Hồ Minh Hoàng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm bố trí 7.714 tỷ đồng vốn ngân sách còn thiếu, bảo đảm nguồn lực hoàn thành dự án theo quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m.

Các nhà thầu huy động máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Nhấn mạnh cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án PPP, ông Hồ Minh Hoàng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm giải quyết việc bố trí vốn, thực hiện trách nhiệm với nhà đầu tư. “Nếu chưa giải quyết được yêu cầu về nguồn vốn, dù công trình hoàn thành thi công cũng chưa thể đi vào khai thác”, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định.

Về phương án phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027, đại diện nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng và UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng xem xét cho phép đưa một số đoạn tuyến của hai dự án vào khai thác tạm, phục vụ người dân miễn phí.

Phạm vi đề xuất tại dự án Hữu Nghị - Chi Lăng dài 36,5km, từ Chi Lăng tại Km45+130, qua nút giao IC03 đến nút giao trung chuyển tại Km5+325. Tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, nhà đầu tư đề nghị xem xét khai thác tạm đoạn Tân Thanh - Đông Khê dài 62km, từ Km0 đến Km62, trong thời gian dự kiến 30 ngày.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh tặng quà, động viên công nhân thi công tại công trường

Để chuẩn bị cho việc khai thác tạm, nhà đầu tư đề nghị các cơ quan chức năng của hai tỉnh phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành sớm thống nhất phương án tổ chức giao thông, cơ chế quản lý, vận hành và kịch bản diễn tập xử lý sự cố.

Các lực lượng cần huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị, tổ chức diễn tập trước khi đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Riêng đoạn Tân Thanh - Đông Khê, các công việc chuẩn bị được đề nghị triển khai trong tháng 12/2026.

Kết luận chuyến kiểm tra, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và nhà thầu trong quá trình triển khai hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Đối với dự án Hữu Nghị - Chi Lăng, Bộ trưởng đề nghị chính quyền tỉnh Lạng Sơn giải quyết dứt điểm những vướng mắc mặt bằng trước ngày 15/12. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị hoàn thành các hạng mục cục bộ còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 31/12, làm cơ sở nghiệm thu, tổ chức thông xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2027.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, thông xe đoạn từ Lạng Sơn đến xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng trước ngày 31/12 tới

Đối với dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những vị trí còn dang dở, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết mặt bằng phần mở rộng, bảo đảm các đoạn hoàn thành được kết nối liên tục.

Cùng với tuyến chính, địa phương và nhà đầu tư phải chú trọng hoàn thiện đường gom, hầm chui dân sinh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên tuyến. Các hạng mục cần được rà soát theo nhu cầu thực tế, tránh đầu tư những công trình nhỏ lẻ, chỉ phục vụ vài hộ dân.

Để phát huy hiệu quả tuyến cao tốc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng sớm hoàn thành đầu tư hai tuyến đường kết nối từ cao tốc đến cửa khẩu Tà Lùng và đến các phường trung tâm tỉnh Cao Bằng. Trường hợp chưa thể đầu tư xây mới ngay thì ưu tiên nguồn vốn nâng cấp đường cũ, bảo đảm các tuyến đều có 4 làn xe chạy để đồng bộ với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Về tổ chức giao thông trên hai tuyến cao tốc, Bộ trưởng giao Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn các địa phương thực hiện trình tự, thủ tục để xem xét nâng tốc độ khai thác lên 90 km/h, phù hợp với quy chuẩn và điều kiện thực tế của từng tuyến đường.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với tỉnh Lạng Sơn đẩy nhanh thủ tục xây dựng trạm dừng nghỉ, ưu tiên tạo điều kiện cho nhà đầu tư PPP triển khai xây dựng và vận hành. Tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, khẩn trương chuẩn bị mặt bằng, tập trung thi công các trạm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tránh tình trạng cao tốc đưa vào khai thác nhưng thiếu công trình phục vụ người tham gia giao thông.