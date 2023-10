Đề xuất đăng ký hiến mô tạng được tích hợp với căn cước công dân

Bình Dương còn hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa tìm được chủ

VOV.VN - Hôm nay (13/8), Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay công an và bưu điện tỉnh đang giữ 35.326 thẻ căn cước công dân (CCCD) do chưa tìm được chủ.