Đề xuất hỗ trợ ăn trưa 1,17 triệu đồng/tháng cho học sinh vùng khó khăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đăng tải dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP về chính sách dành cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và các cơ sở giáo dục có đối tượng thụ hưởng chính sách để lấy ý kiến góp ý.

Ảnh minh họa: VOV Tây Bắc.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, chính sách dự kiến áp dụng với học sinh tiểu học, THCS học tại các cơ sở giáo dục thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhưng chưa được hưởng chính sách dành cho học sinh bán trú.

Nhóm thứ hai là học sinh thuộc đối tượng chính sách, thường trú tại xã khu vực I, khu vực II hoặc thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức hỗ trợ ăn trưa cho học sinh và kinh phí dành cho các cơ sở giáo dục tổ chức bữa ăn được đề xuất thực hiện theo chính sách tại Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Theo Bộ GD-ĐT, so với phạm vi hỗ trợ học sinh ăn, ở tại trường trong tuần theo quy định hiện hành, dự thảo bổ sung chính sách dành cho những em chỉ ăn trưa tại trường, không ở lại trường. Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mở rộng hỗ trợ theo điều kiện học tập thực tế thay vì chỉ tập trung vào học sinh ăn, ở bán trú.

Đáng chú ý, dự thảo còn đề xuất bổ sung học sinh thuộc hộ cận nghèo vào diện được hưởng chính sách, thay vì chỉ áp dụng với con hộ nghèo như trước đây.

Hỗ trợ tiền ăn bán trú 1,17 triệu đồng/tháng

Dự thảo cũng làm rõ khái niệm trẻ em nhà trẻ bán trú, học sinh bán trú, học viên bán trú và điều kiện hưởng chính sách.

Đối với trẻ em nhà trẻ bán trú, dự thảo xác định độ tuổi từ 3 tháng đến 3 tuổi, tính theo năm, đáp ứng điều kiện theo quy định và học, ăn, ngủ trưa tại cơ sở giáo dục mầm non.

Với học sinh, học viên bán trú, điều kiện quan trọng là các em không thể tự đi đến nơi học tập và trở về nhà trong ngày.

Một quy định khác đáng chú ý là học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng không học tại cơ sở giáo dục gần nhà mà tự nguyện theo học tại trường cùng loại hình ở xa hơn sẽ không được xét hưởng chính sách dành cho học sinh, học viên bán trú.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định này nhằm gắn việc thụ hưởng chính sách với nhu cầu thực tế về khoảng cách, điều kiện đi lại và địa bàn học tập, hạn chế việc lựa chọn trường xa hơn theo nguyện vọng cá nhân làm phát sinh điều kiện hưởng hỗ trợ.

Về mức chi, dự thảo đề xuất hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học.

Mức hỗ trợ nhân viên nấu ăn được đề xuất là 160.000 đồng/học sinh/tháng. Đối với trường phổ thông tổ chức ăn trưa nhưng không tổ chức ở tập trung cho học sinh bán trú, dự thảo đề xuất hỗ trợ kinh phí phục vụ bữa trưa ở mức 80.000 đồng/học sinh/tháng.

Các đề xuất này hướng tới hoàn thiện cơ chế hỗ trợ theo từng hoạt động cụ thể, phân biệt giữa cơ sở giáo dục tổ chức ăn, ở tập trung và trường chỉ tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh.

Học sinh có thể tiếp tục được hỗ trợ khi thay đổi địa bàn

Dự thảo cũng đề xuất quy định chuyển tiếp trong trường hợp thay đổi phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, học sinh ra khỏi địa bàn được hưởng chính sách do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng vẫn được duy trì hỗ trợ đến hết năm học theo quy định chuyển tiếp.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng học sinh bị gián đoạn hỗ trợ giữa năm học do thay đổi địa giới hành chính hoặc phân vùng. Đồng thời, cơ chế chuyển tiếp tạo thời gian để cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật danh sách, điều chỉnh dự toán và thông báo cho gia đình học sinh.