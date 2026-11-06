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Đề xuất mô hình tích hợp thủ tục môi trường và xây dựng và hậu kiểm thực chất

Thứ Sáu, 20:39, 06/11/2026
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VOV.VN - Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Quốc hội chỉ rõ sự chồng chéo thủ tục giữa Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường. Đại biểu đề xuất mô hình "một cửa tích hợp" thẩm định dự án đầu tư và chuyển mạnh nguồn lực sang hậu kiểm, giám sát tự động.

Điểm nghẽn từ quy trình thẩm định riêng biệt và sự thiếu thống nhất giữa hai Luật

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Đỗ Đức Hiển - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM bày tỏ sự đồng thuận cao với chủ trương đẩy mạnh phân cấp và tinh thần cải cách của Chính phủ khi dự kiến cắt giảm khoảng 90% đối tượng phải thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và cấp giấy phép môi trường. Tuy nhiên, qua rà soát thực tiễn thi hành và sự tương thích giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đại biểu đã chỉ ra điểm nghẽn lớn trong cơ chế thẩm định song song giữa Luật Xây dựng và Luật Bảo vệ môi trường.

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Đại biểu Đỗ Đức Hiển - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu, Luật Bảo vệ môi trường hiện hành quy định việc ĐTM do chủ dự án tổ chức thực hiện đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Báo cáo ĐTM sau đó được thẩm định theo một quy trình riêng biệt do cơ quan quản lý môi trường hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện. Trong khi đó, theo Luật Xây dựng, Báo cáo FS đầu tư xây dựng đã bao hàm đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn xây dựng và phòng cháy chữa cháy, nhưng thẩm quyền thẩm định Báo cáo FS lại thuộc về cơ quan chuyên môn về xây dựng (thuộc Bộ quản lý công trình chuyên ngành hoặc UBND cấp tỉnh).

"Mặc dù có nhiều nội dung trùng lặp nhưng lại do hai cơ quan khác nhau thẩm định theo hai quy trình riêng biệt. Điều này khiến chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, phát sinh chi phí tuân thủ và kéo dài thời gian chuẩn bị dự án không cần thiết. Đây là nút thắt trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn và môi trường đầu tư kinh doanh, thể hiện rõ nhất ở các dự án công nghiệp và năng lượng", đại biểu phân tích.

Mặc dù dự thảo Luật đã bổ sung quy định liên thông, đại biểu cho rằng quy định này vẫn mang tính tùy nghi, chưa giải quyết triệt để bất cập. Hơn nữa, việc giao thẩm quyền thiếu thống nhất, Luật Xây dựng giao cho "UBND cấp tỉnh", còn dự thảo Luật Bảo vệ môi trường giao cho "Chủ tịch UBND cấp tỉnh" sẽ gây vướng mắc lớn khi triển khai mô hình một đầu mối.

Thống nhất một đầu mối thẩm định tích hợp, chuyển mạnh sang kiểm soát đầu ra

Để thể chế hóa Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới mô hình phát triển, thực hiện nguyên tắc "mỗi việc chỉ giao một cơ quan làm đầu mối chủ trì", đại biểu Đỗ Đức Hiển kiến nghị cải tiến mô hình thẩm định theo hướng "một cửa tích hợp".

Theo đó, thống nhất giao đầu mối tiếp nhận, chủ trì thẩm định toàn bộ hồ sơ giai đoạn chuẩn bị dự án (gồm cả Báo cáo FS và ĐTM) cho cơ quan chuyên môn về xây dựng theo Luật Xây dựng. Chủ đầu tư không phải nộp hai bộ hồ sơ độc lập đến hai cơ quan khác nhau. Báo cáo ĐTM sẽ được tích hợp thành một cấu phần bắt buộc, đồng bộ về dữ liệu đầu vào trong hồ sơ thẩm định Báo cáo FS.

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Đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu chứng minh tính khả thi: Các công trình xử lý môi trường thực chất là bộ phận không tách rời của hạ tầng công nghệ và thiết bị sản xuất chính (công trình phụ trợ). Chủ đầu tư khi lập Báo cáo FS đã xây dựng thiết kế cơ sở cho toàn bộ các hạng mục này. Bản thân Báo cáo ĐTM cũng phải dựa trên dữ liệu từ Báo cáo FS và thiết kế cơ sở. Do đó, cơ quan quản lý xây dựng thuộc bộ chuyên ngành, đơn vị nắm rõ nhất về công nghệ và quy trình sản xuất, đảm nhận việc thẩm định tích hợp là hoàn toàn phù hợp. Trong quá trình thẩm định, cơ quan xây dựng sẽ mời cơ quan quản lý môi trường tham gia với tư cách cơ quan phản biện chuyên sâu.

Cách làm này vừa rút ngắn thời gian thẩm định trên cơ sở một bộ hồ sơ chung, vừa tạo điều kiện cho cơ quan quản lý môi trường giảm bớt thủ tục tiền kiểm, tập trung nguồn lực ban hành quy chuẩn kỹ thuật và tăng cường hậu kiểm, giám sát tự động bằng công nghệ ở giai đoạn vận hành.

Văn Ngân/VOV.VN
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