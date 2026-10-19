Đề xuất mới gỡ "rối" biển báo: Khi đơn vị cắm biển lắng nghe nỗi khổ của tài xế

Xung quanh các nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh:

PV: Thưa ông, hàng loạt bất cập về biển báo, đèn tín hiệu, như biển báo bị che khuất hay một biển báo áp dụng cho nhiều hướng đi gây nhầm lẫn... Dưới góc độ là một chuyên gia gắn bó lâu năm với ngành vận tải, ông đánh giá thế nào về những bước điều chỉnh này?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Cái này là tôi rất hoan nghênh. Bởi vì nhiều năm qua, các hiệp hội và anh em lái xe cũng có trao đổi, phản ánh với tôi là có nhiều biển báo người ta không kịp nhận biết, và cũng không rõ về việc thực hiện ra làm sao.

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Kỳ này Cục Đường bộ đã tiếp thu những phản ánh của các hiệp hội, của lái xe, những người tham gia giao thông, đặc biệt là trên đường cao tốc để chỉnh sửa lại, tôi nghĩ là hết sức hoan nghênh. Vấn đề là ta tổng rà soát lại thì cũng cần tham khảo thêm các chuyên gia tại những vùng hay xảy ra các cái khó khăn cho tài xế, những điểm che khuất tầm nhìn.

Đây là việc thay đổi tư duy, tức là tạo điều kiện cho người tham gia giao thông có điều kiện để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trên con đường này. Chứ không phải là cứ cắm biển rồi đánh đố người ta, bắt người ta phải theo. Tôi kỳ vọng đề xuất này tới đây sẽ triển khai đồng loạt vào thực tế.

PV: Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự thảo là bổ sung bảng khoảng cách tương ứng từng mức tốc độ, ưu tiên dùng tốc độ khai thác phân vị 85% (V85) khi có số liệu khảo sát. Tức là có 85% số lượng tài xế trên tuyến di chuyển bằng hoặc thấp hơn mức tốc độ này. Ông nhìn nhận thế nào về tác động của sự thay đổi này đối với sự an toàn và tâm lý của tài xế?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Riêng về cái V85 này là tôi rất hoan nghênh. Bởi vì khoảng cách giữa các xe đi với nhau phụ thuộc rất lớn vào điều kiện kết cấu hạ tầng, và đặc biệt là phụ thuộc rất lớn vào tốc độ cho phép chạy trên tuyến đường đấy.

Cho phép chạy 100 cây số/giờ thì khoảng cách nó phải khác với cho phép chạy 60 cây hay 80 cây số/giờ. Làm sao cho người lái xe nhận biết được là hết sức tốt. Chứ còn hiện nay ta cứ cắm cái biển cự ly 50m, 100m... mình cảm thấy nó vô cảm về những cự ly này đối với các biển báo. Thế nên nếu kỳ này mà Cục Đường bộ làm được, giúp cho lái xe nhận biết dễ dàng và thực hiện được quy định khoảng cách giữa các xe thì rất tốt.

PV: Có thể thấy, hạ tầng giao thông nói chung và đường cao tốc nói riêng đang phát triển rất nhanh, nhưng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường dường như có giai đoạn chưa theo kịp, dẫn đến sự bối rối cho tài xế. Ông có kỳ vọng gì về sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý để hệ thống báo hiệu thực sự phát huy tác dụng "hướng dẫn" thay vì chỉ để "xử phạt"?

Ông Nguyễn Văn Thanh: Tôi rất hoan nghênh Cục Đường bộ ngay từ những ý kiến đầu tiên đã nghiêm túc tiếp thu phản ánh của người dân, của doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý trên đường và kể cả của các chuyên gia. Đặt vấn đề tổng rà soát và điều chỉnh là điều rất đáng ghi nhận.

Tôi hy vọng kỳ này, sự phối hợp kết hợp giữa Cục Đường bộ với lực lượng cảnh sát kiểm soát trên đường, cùng việc tham khảo ý kiến chuyên gia sẽ giúp chúng ta điều chỉnh lại hệ thống đường bộ – kể cả biển báo lẫn đèn tín hiệu, những quy định về khoảng cách.... Làm sao để kết cấu hạ tầng đã phát triển rồi, nhưng đặc biệt là sự phát triển của vận tải ô tô đang quá nhanh, thì kỳ này sẽ tiếp cận được, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông tốt hơn và an toàn hơn.

PV: Vâng, "tạo điều kiện để người dân tuân thủ chứ không phải cắm biển để đánh đố" – đó chắc chắn là triết lý quản lý mà người dân và cộng đồng tài xế luôn mong chờ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia vận tải Nguyễn Văn Thanh đã dành thời gian chia sẻ cùng chương trình!

Ông Nguyễn Văn Thanh: Với việc cơ quan quản lý tiếp thu hơn 300 ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, lực lượng chức năng và người dân, hy vọng rằng hệ thống báo hiệu đường bộ thời gian tới sẽ thực sự trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp mọi hành trình trở nên an toàn và bớt đi những căng thẳng không đáng có.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!