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Đề xuất người lao động được nghỉ Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Thứ Hai, 12:37, 09/11/2026
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VOV.VN - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 9/11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và một số luật liên quan. Đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 vào danh sách các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương hàng năm đã nhận được sự đồng thuận.

Đề xuất xuất phát từ nguyện vọng cử tri và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Nêu ý kiến thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An) dẫn quy định của Bộ luật Lao động hiện hành về việc người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày/năm. Khi bổ sung thêm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tổng số ngày nghỉ lễ sẽ nâng lên 12 ngày. Trên cơ sở đó, đại biểu kiến nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hàng năm là ngày người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

De xuat nguoi lao dong duoc nghi ngay thuong binh - liet si 27 7 hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Quốc hội)

Lý giải về đề xuất này, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội nhấn mạnh đất nước đang phát triển mạnh mẽ, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến an sinh xã hội và người có công. Công tác tuyên truyền, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn được thực hiện sâu rộng từ Trung ương đến địa phương.

"Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, gặp gỡ gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và người dân địa phương, rất nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng mong muốn Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương", đại biểu Nguyễn Sỹ Hội chia sẻ.

Đại biểu đoàn Nghệ An cũng dẫn chứng hiệu ứng thiêng liêng từ Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) vừa qua, khi đông đảo tầng lớp nhân dân, từ cán bộ đến những người lao động tự do, nhặt ve chai, bán vé số đều xúc động chờ đợi hàng giờ để tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Điều này chứng minh rằng khi một chủ trương đúng và hợp lòng dân được ban hành, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Việc cho phép người lao động nghỉ ngày 27/7 sẽ tạo điều kiện để mỗi cá nhân thực hiện các hoạt động tri ân cùng gia đình, dòng họ và địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp thu, chốt lộ trình nghỉ lễ mới

Phát biểu giải trình và làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến thảo luận và thẩm tra liên quan đến quy định về ngày nghỉ lễ, Tết.

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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. (Ảnh: Quốc hội)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đã chế hóa Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị, người lao động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày, chính thức bắt đầu áp dụng từ năm 2026.

Về đề xuất Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo sẽ bổ sung ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương, chính thức áp dụng kể từ năm 2027.

"Tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của các đại biểu Quốc hội và ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu vào Bộ luật Lao động để bổ sung ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương áp dụng kể từ năm 2027 nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân các tiền nhân có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc", Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Chi tiết lịch nghỉ lễ, Tết của người lao động trong thời gian tới

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động đang được nghỉ hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày lễ, Tết mỗi năm, bao gồm:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh: 02 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 01 ngày liền kề); Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10/3 Âm lịch).

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Như vậy, sau khi thể chế hóa các chủ trương mới, từ năm 2026, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hàng năm của người lao động sẽ được tăng lên 12 ngày (bổ sung ngày 24/11), và dự kiến tiếp tục tăng lên 13 ngày từ năm 2027 khi ngày 27/7 nếu chính thức thông qua.

 

Văn Ngân/VOV.VN
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