Đề xuất phải lấy ý kiến người dân làm căn cứ thẩm định dự án có nguy cơ ô nhiễm

Tại phiên thảo luận ở Hội trường chiều 6/11 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đại biểu Võ Tiến Nghị - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã đề cập đến một vấn đề được nhiều người dân quan tâm: Vai trò thực chất của cộng đồng dân cư trong quá trình đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

Đại biểu Võ Tiến Nghị - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Quốc hội)

Theo đại biểu, trong bối cảnh các địa phương đang đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư, việc bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và quyền lợi của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một dự án có thể mang lại lợi ích kinh tế, nhưng nếu tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm, ảnh hưởng đến đất đai, nguồn nước, sinh kế và sức khỏe cộng đồng thì cần được xem xét thận trọng ngay từ khâu đánh giá tác động môi trường.

Đáng chú ý, đại biểu đề nghị nghiên cứu đưa kết quả tham vấn cộng đồng trở thành một căn cứ pháp lý trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Đồng thời, cần quy định rõ những trường hợp chủ dự án được và không được kế thừa kết quả tham vấn khi báo cáo ĐTM phải thẩm định lại.

Lo ngại tham vấn người dân chưa có giá trị quyết định

Góp ý về quy định thẩm định báo cáo ĐTM tại dự thảo Luật, đại biểu Võ Tiến Nghị cho rằng cần xem xét tính hợp lý của quy định cho phép chủ dự án kế thừa kết quả tham vấn khi báo cáo phải thực hiện thẩm định lại. Cụ thể, dự thảo Luật quy định, trường hợp báo cáo ĐTM của dự án có kết quả thẩm định, chủ dự án phải lập báo cáo ĐTM, được kế thừa kết quả tham vấn theo quy định tại Điều 33 và gửi cơ quan, người có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại.

Theo đại biểu, cách quy định này có thể dẫn đến tình huống, ngay cả khi kết quả đánh giá tác động môi trường không được chấp thuận hoặc chưa đủ điều kiện phê duyệt kết quả thẩm định, chủ dự án vẫn được kế thừa kết quả tham vấn trước đó để tiếp tục thực hiện thủ tục thẩm định lại.

Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rõ: "Kết quả tham vấn là thông tin quan trọng để chủ dự án nghiên cứu giải pháp giảm thiểu tác động của dự án đối với môi trường và hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường".

Quy định này cũng yêu cầu kết quả tham vấn phải được tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn và đối tượng quan tâm đến dự án đầu tư (nếu có). Tuy nhiên, theo phân tích của đại biểu Võ Tiến Nghị, kết quả tham vấn hiện chưa được xác định là căn cứ pháp lý bắt buộc để quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

Đại biểu Quốc hội tham dự cuộc họp. (Ảnh: Quốc hội)

Điều này đồng nghĩa với việc, dù kết quả tham vấn có đạt được sự đồng thuận của người dân hay không, chủ dự án vẫn có thể kế thừa kết quả đó để tiếp tục thực hiện thủ tục thẩm định lại theo quy định tại dự thảo. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu kỹ, bởi nếu không có cơ chế ràng buộc đủ rõ, việc tham vấn cộng đồng có nguy cơ trở thành một bước thủ tục mang tính hình thức, chưa phát huy đầy đủ vai trò trong quá trình quyết định đối với các dự án có tác động đến môi trường và đời sống dân cư.

Đồng thuận của người dân phải được coi trọng từ đầu

Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng dân cư, đại biểu Võ Tiến Nghị cho rằng sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc tác động trực tiếp đến đời sống tại địa phương.

Thực tế, những tác động môi trường không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực triển khai dự án. Ô nhiễm nguồn nước, không khí, suy giảm chất lượng đất hay ảnh hưởng đến hệ sinh thái đều có thể tác động lâu dài đến sức khỏe, sản xuất và sinh kế của người dân. Nếu những nguy cơ này không được nhận diện, đánh giá và có phương án xử lý phù hợp ngay từ đầu, hệ lụy có thể kéo dài, gây thiệt hại cho cộng đồng và phát sinh những vấn đề phức tạp trong quá trình triển khai dự án.

Đại biểu cũng lưu ý, việc không nhận được sự đồng thuận của người dân có thể dẫn đến khiếu nại, tố cáo, thậm chí phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương. Đặc biệt, đối với những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, việc bảo đảm ổn định tình hình từ cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng. Do đó, đánh giá tác động môi trường không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn kỹ thuật mà cần gắn với yêu cầu quản trị rủi ro, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội.

Ngược lại, nếu quá trình tham vấn được tổ chức thực chất, người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe và những kiến nghị chính đáng được giải quyết thỏa đáng, chất lượng báo cáo ĐTM sẽ được nâng lên. Đây cũng là cách phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường đồng thuận xã hội, hạn chế nguy cơ phát sinh mâu thuẫn và ngăn ngừa những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ sớm, từ xa.

Tuy nhiên, đại biểu Võ Tiến Nghị nhấn mạnh, sự đồng thuận của cộng đồng phải được hình thành trên cơ sở người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ, tham gia tự nguyện, được phản hồi minh bạch và bảo đảm quyền giám sát. Không thể xem việc tổ chức lấy ý kiến hoặc hoàn thành hồ sơ tham vấn là đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về sự đồng thuận.

Cần quy định rõ trường hợp được kế thừa kết quả tham vấn

Từ những phân tích trên, đại biểu Võ Tiến Nghị đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại tính hợp lý của quy định tại dự thảo Luật.

Theo đó, cần bổ sung quy định cụ thể về những trường hợp chủ dự án được kế thừa và không được kế thừa kết quả tham vấn khi báo cáo ĐTM phải thẩm định lại. Việc kế thừa cần được xem xét phù hợp với nguyên nhân phải thẩm định lại, mức độ thay đổi của dự án và những vấn đề môi trường có liên quan.

Cùng với đó, đại biểu kiến nghị nghiên cứu đưa kết quả tham vấn cộng đồng trở thành một căn cứ pháp lý trong quá trình thẩm định báo cáo ĐTM.

Đề xuất này hướng tới việc bảo đảm tiếng nói của người dân không bị xem nhẹ trong quá trình xem xét, quyết định đối với các dự án đầu tư có nguy cơ tác động đến môi trường. Đồng thời, tạo cơ sở để cơ quan có thẩm quyền đánh giá đầy đủ hơn những rủi ro có thể phát sinh, thay vì chỉ tập trung vào các thông số và giải pháp kỹ thuật trong báo cáo.

Có thể thấy, thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường không phải là hai mục tiêu đối lập. Một dự án muốn phát triển bền vững cần có sự minh bạch, trách nhiệm của chủ đầu tư và sự đồng thuận của cộng đồng chịu tác động. Việc hoàn thiện quy định về tham vấn cộng đồng trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường vì thế không chỉ là câu chuyện kỹ thuật lập pháp, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền được sống trong môi trường trong lành, quyền tham gia giám sát của người dân và yêu cầu bảo đảm ổn định xã hội trong quá trình phát triển.