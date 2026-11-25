Xử lý vi phạm theo hướng từ nhẹ đến nặng

Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu xây dựng nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ theo hướng phân hóa tính chất, mức độ và số lần vi phạm. Với những lỗi ít nghiêm trọng, người vi phạm lần đầu có thể được xem xét phạt cảnh cáo, trừ điểm giấy phép lái xe hoặc yêu cầu học tập pháp luật về trật tự, an toàn giao thông thay vì phạt tiền.

Thông tin về định hướng sửa đổi quy định xử phạt vi phạm giao thông, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cho biết đơn vị đang nghiên cứu, đánh giá các hành vi vi phạm trên cơ sở thực tiễn và quy định pháp luật để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách khoa học, khách quan đối với từng hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Việc xem xét không chỉ dừng ở việc xác định người điều khiển phương tiện có vi phạm hay không, mà cần phân tích cả yếu tố cố ý hay vô ý, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả của hành vi. Đặc biệt, cần nhận diện những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông để có biện pháp xử lý tương xứng.

“Chính vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông cũng đang nghiên cứu và tới đây sẽ báo cáo với Bộ Công an để đề xuất với Chính phủ cụ thể hóa qua các nghị định, nhất là nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Theo định hướng được nghiên cứu, với một số lỗi ít nghiêm trọng, người vi phạm lần đầu có thể được xem xét áp dụng hình thức phạt cảnh cáo thay vì phạt tiền. Tùy tính chất hành vi, việc xử lý có thể đi kèm trừ điểm giấy phép lái xe hoặc yêu cầu người vi phạm học tập, tìm hiểu các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Ở những lần vi phạm tiếp theo, mức xử lý sẽ tăng dần, có thể chuyển sang phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe và áp dụng mức phạt lũy kế. Cách tiếp cận này nhằm tạo cơ hội để người vi phạm nhận thức, sửa chữa hành vi ở lần đầu, nhưng đồng thời tăng tính răn đe đối với những trường hợp tái phạm.

Phân biệt lỗi vô ý và hành vi cố tình vi phạm

Để minh họa cho hướng nghiên cứu, Đại tá Nguyễn Quang Nhật đề cập đến hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Hiện nay, Nghị định 168, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238, quy định xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, áp dụng các mức phạt tương ứng với từng loại phương tiện và kèm theo hình thức trừ điểm giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, cần xem xét cụ thể hơn từng tình huống xảy ra tại nút giao, thay vì chỉ căn cứ vào việc phương tiện có đi qua vạch dừng khi đèn tín hiệu chuyển màu hay không.

Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu đề xuất phạt cảnh cáo, trừ điểm giấy phép lái xe với một số lỗi giao thông ít nghiêm trọng, thay vì phạt tiền như hiện nay.

Chẳng hạn, khi đèn tín hiệu chuyển sang vàng, về nguyên tắc, người điều khiển phương tiện phải dừng trước vạch dừng. Tuy nhiên, có những trường hợp phương tiện đã đi qua vạch dừng trước thời điểm đèn chuyển màu hoặc người lái không còn đủ điều kiện an toàn để dừng lại. Với những tình huống này, Cục CSGT dự kiến nghiên cứu phương án không xử phạt nếu người điều khiển phương tiện đã đi qua vạch dừng.

Một tình huống khác được đặt ra là khi đèn đỏ đã bật nhưng phương tiện lỡ đi qua vạch dừng. Nếu người lái nhận thức được mình đã vi phạm, chủ động dừng lại và không gây cản trở giao thông tại nút giao, cơ quan chức năng có thể xem xét áp dụng hình thức phạt cảnh cáo, kèm theo yêu cầu học tập pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, việc xem xét này không đồng nghĩa với việc người điều khiển phương tiện có thể tùy tiện vượt đèn đỏ. Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh, nếu người điều khiển phương tiện cố ý vượt đèn đỏ, tức đèn đỏ đã bật nhưng vẫn chủ động tăng tốc đi qua, thì ngay từ lần vi phạm đầu tiên vẫn có thể bị phạt tiền và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu tiếp tục tái phạm, mức xử lý sẽ tăng lên.

“Nhưng ở lần thứ hai, rồi lần thứ ba, vi phạm tiếp theo thì có thể xem xét phạt tiền và phạt tiền lũy kế, có thể gấp hai lần, gấp ba lần và trừ điểm giấy phép lái xe”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói về hướng xử lý đối với những trường hợp vi phạm được xem xét ở mức độ nhẹ hơn.

Như vậy, điểm đáng chú ý trong đề xuất là không chỉ phân loại hành vi theo lỗi vi phạm, mà còn xem xét hoàn cảnh, thái độ và số lần vi phạm của người điều khiển phương tiện. Cùng một hành vi có thể được áp dụng cách xử lý khác nhau tùy theo mức độ, tính chất và việc người vi phạm có tái diễn hay không.

Phạt cảnh cáo không có nghĩa là bỏ qua vi phạm

Theo quy định về xử lý vi phạm hành chính, phạt cảnh cáo là một hình thức xử phạt. Việc nghiên cứu áp dụng hình thức này đối với một số hành vi ít nghiêm trọng không đồng nghĩa với việc cơ quan chức năng bỏ qua vi phạm hoặc giảm nhẹ kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, bên cạnh phạt cảnh cáo và trừ điểm giấy phép lái xe, cơ quan chức năng cũng nghiên cứu khả năng yêu cầu người vi phạm học tập pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mục tiêu là giúp người vi phạm hiểu rõ hành vi của mình, nhận thức được nguy cơ và chủ động điều chỉnh cách tham gia giao thông.

Ông lấy ví dụ với lỗi không đội mũ bảo hiểm. Trong trường hợp vi phạm lần đầu, nếu được xác định thuộc nhóm có thể áp dụng hình thức xử lý nhẹ, người vi phạm có thể bị phạt cảnh cáo kèm điều kiện mua và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Nếu tiếp tục vi phạm ở những lần sau, người này có thể phải chịu mức phạt tiền cao hơn, theo hướng lũy kế gấp hai, gấp ba lần hoặc nhiều hơn.

Theo đại diện Cục CSGT, việc nghiên cứu cơ chế xử lý tăng dần cũng xuất phát từ kinh nghiệm quốc tế và đòi hỏi thực tiễn của hoạt động giao thông tại Việt Nam. Cách làm này hướng đến việc phân hóa trách nhiệm, tránh áp dụng một cách xử lý giống nhau đối với những trường hợp có tính chất, mức độ vi phạm khác biệt.

Đối với người vi phạm lần đầu do nguyên nhân khách quan hoặc có mức độ nguy hiểm thấp, hình thức cảnh cáo và giáo dục có thể giúp họ nhận thức, khắc phục mà không nhất thiết phải áp dụng ngay chế tài phạt tiền. Ngược lại, với những trường hợp cố ý vi phạm hoặc nhiều lần tái phạm, chế tài nghiêm khắc hơn sẽ được áp dụng để bảo đảm tính răn đe.

Tăng giám sát, bảo đảm xử lý minh bạch

Một trong những điều kiện quan trọng để triển khai cách xử lý theo số lần vi phạm là khả năng phát hiện, ghi nhận và quản lý chính xác hành vi của người tham gia giao thông.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, từ năm 2025, việc triển khai Nghị định 168 đã góp phần tác động đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực tế cho thấy, tại những tuyến đường, địa bàn được lắp đặt thiết bị camera giám sát, ý thức của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực.

Thời gian tới, khi hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được mở rộng, cùng với các trung tâm giám sát và điều hành giao thông, khả năng phát hiện vi phạm sẽ được nâng cao. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng ghi nhận hành vi, xác định số lần vi phạm và áp dụng chế tài phù hợp.

Việc ứng dụng công nghệ giám sát có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nghiên cứu áp dụng hình thức phạt lũy kế. Nếu không xác định chính xác lịch sử vi phạm, việc phân biệt người vi phạm lần đầu với người tái phạm sẽ khó bảo đảm công bằng và thống nhất.

Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tiễn, các tiêu chí phân loại hành vi ít nghiêm trọng, mức độ cố ý hay vô ý, điều kiện áp dụng phạt cảnh cáo và cách xác định số lần tái phạm cần được quy định rõ ràng. Những tình huống như phương tiện đã qua vạch dừng khi đèn chuyển màu, người điều khiển chủ động dừng lại sau khi nhận ra vi phạm hay hành vi cố tình vượt đèn đỏ cũng cần có hướng dẫn cụ thể để tránh cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết, Cục CSGT sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo Bộ Công an để đề xuất Chính phủ xem xét, cụ thể hóa trong nghị định mới. Định hướng chung là xử lý vi phạm theo hướng từ nhẹ đến nặng, tăng mức xử phạt đối với hành vi tái phạm, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Nếu được nghiên cứu, xây dựng và áp dụng phù hợp, cách tiếp cận này có thể tạo sự phân hóa rõ hơn trong xử lý vi phạm giao thông: không chỉ chú trọng mức phạt tiền mà còn đề cao trách nhiệm tự giác, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện. Mục tiêu cuối cùng vẫn là nâng cao an toàn giao thông, hạn chế những hành vi nguy hiểm và xây dựng văn hóa giao thông có trách nhiệm.