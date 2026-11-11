Đề xuất quy hoạch cảng biển, đường thủy với tầm nhìn 100 năm

Định hình tầm nhìn dài hạn cho hạ tầng hàng hải, đường thủy

Sáng 11/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội nghe Chính phủ trình bày Tờ trình và cơ quan thẩm tra báo cáo dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật. Theo đó, dự thảo gồm 21 chương, 318 điều, được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật. (Ảnh: Quốc hội)

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung tầm nhìn quy hoạch dài hạn 100 năm đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn. Đây được xem là cơ sở định hướng chiến lược lâu dài cho việc phát triển hệ thống hạ tầng, bảo đảm tính liên tục, ổn định, đồng bộ và khả năng kế thừa giữa các kỳ quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tầm nhìn 100 năm không thay thế thời kỳ quy hoạch 10 năm và tầm nhìn 30 năm theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Thay vào đó, quy định này nhằm bổ sung góc nhìn chiến lược dài hạn, tạo điều kiện để việc đầu tư, phát triển hạ tầng hàng hải, đường thủy được tính toán đồng bộ, có tính kế thừa và hạn chế những thay đổi thiếu ổn định giữa các giai đoạn. Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung quy định về khung tiêu chí, ngành lựa chọn nhà đầu tư cảng biển, cảng thủy nội địa; danh mục dự án ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược, điều kiện, nghĩa vụ của nhà đầu tư và cơ chế giám sát.

Đối với các dự án bến cảng biển được phân kỳ thành nhiều dự án thành phần, dự thảo bổ sung quy định xác định thời hạn hoạt động không vượt quá giới hạn của pháp luật về đầu tư. Khi hết thời hạn, dự án chấm dứt và không gia hạn. Tài sản kết cấu hạ tầng gắn liền với đất được bàn giao cho Nhà nước nếu còn phù hợp với quy hoạch, đồng thời có điều kiện chuyển tiếp với các dự án.

Một nội dung khác là bổ sung hình thức hoàn giá trị đầu tư còn lại đối với kết cấu hạ tầng được đầu tư bằng ngân sách Nhà nước nhưng phải tháo dỡ, di dời để thực hiện dự án mới. Quy định này hướng tới xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình đầu tư, cải tạo, sắp xếp lại hệ thống hạ tầng, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Bãi bỏ 54 thủ tục hành chính, cắt giảm 7 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Không chỉ tập trung vào quy hoạch và đầu tư hạ tầng, dự thảo Bộ luật còn hướng tới cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự thảo thực hiện phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về đường thủy nội địa, trừ nhiệm vụ lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch ngành quốc gia.

Đáng chú ý, khi Bộ luật và các văn bản quy định chi tiết được ban hành, dự kiến có 54 thủ tục hành chính được bãi bỏ. Các thủ tục còn lại được sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa; đồng thời cắt giảm 7 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo cũng kế thừa những quy định đang được thực hiện ổn định, không phát sinh vướng mắc, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, quyền kinh doanh và trách nhiệm dân sự của tổ chức, cá nhân.

Các quy định về phân loại tàu thuyền được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng thay thế khái niệm phương tiện thủy nội địa bằng tàu sông. Việc đăng ký tàu thuyền, đăng kiểm được hoàn thiện theo hướng tiếp cận thống nhất, tăng cường xã hội hóa thông qua các tổ chức đăng kiểm được công nhận. Đối với công tác bảo đảm an toàn, an ninh, dự thảo định hướng tích hợp các quy định áp dụng cho toàn bộ tuyến vận tải thủy, hàng hải, đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp liên ngành và chia sẻ thông tin.

Ưu đãi cảng xanh, tàu sử dụng năng lượng sạch

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc bổ sung khung chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hàng hải và đường thủy nội địa. Theo đó, các nhóm đối tượng được định hướng ưu đãi, hỗ trợ gồm nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp phát triển cảng, đội tàu, công nghiệp hàng hải, vận tải, logistics, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, dự thảo đề cập chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cảng xanh, tàu sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo, hạ tầng điện bờ, trạm sạc, hệ thống tiếp nhận và xử lý chất thải. Đây là những nội dung được bổ sung nhằm đáp ứng xu thế giảm phát thải của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải, dự thảo chuyển hướng tiếp cận từ phát triển công nghiệp tàu thủy đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải. Hệ sinh thái này gồm ba cấu phần: công nghiệp tàu thủy là trọng tâm, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ hàng hải, đi kèm các cơ chế, chính sách ưu đãi.

Đối với hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, dự thảo bổ sung quy định dịch vụ hoa tiêu do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện, đồng thời quy định lộ trình sắp xếp đối với doanh nghiệp đang có vốn cổ phần.

Doanh nghiệp được giao cung cấp dịch vụ hoa tiêu tại các vùng, tuyến có nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước do sử dụng kết cấu hạ tầng. Nhà chức trách Hàng hải Việt Nam được để lại một phần tiền phí thu theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, dự thảo quy định lộ trình chuyển đổi đối với phương tiện vận tải sông đang hoạt động theo hướng chuyển đổi thành tàu biển hoặc tàu sông có điều kiện, kèm theo điều khoản chuyển tiếp. Các loại hình hoạt động mới như tàu lặn, thủy phi cơ, tàu thuyền phục vụ vui chơi, giải trí và du lịch cũng được bổ sung quy định quản lý.

Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cơ sở quy hoạch 100 năm

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban đã có Báo cáo số 1259 ngày 24/10/2026 thẩm tra dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết ban hành Bộ luật trên cơ sở hợp nhất các quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa hiện hành. Việc xây dựng Bộ luật nhằm kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cùng Thông báo số 125 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). (Ảnh: Quốc hội)

Theo ông Phan Chí Hiếu, dự thảo cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng dự án Bộ luật cũng đáp ứng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội. Tuy nhiên, đối với một số nội dung cụ thể, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Trong đó, về chính sách phát triển hàng hải và đường thủy, Ủy ban tán thành việc bổ sung các chính sách đặc thù nhằm tạo đột phá, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Tuy nhiên, đây là những cơ chế, chính sách mới, quan trọng nên đề nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng Quy định số 178 của Bộ Chính trị, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách Nhà nước và khả năng huy động nguồn lực thực hiện.

Đặc biệt, liên quan đến đề xuất tầm nhìn quy hoạch dài hạn 100 năm, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ hơn cơ sở đề xuất khoảng thời gian này, được xác định tính từ đầu thời kỳ quy hoạch. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ lý do chỉ cho phép cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu biển, tàu sông Việt Nam mà không thực hiện đối với tàu biển nước ngoài. Đồng thời, cần cân nhắc quy định tại khoản 4 Điều 22 của dự thảo để bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn cải tạo, nâng cấp bến cảng biển trong quá trình hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.

Đối với công nghiệp hàng hải, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa yêu cầu phát triển các trung tâm cơ khí chuyên ngành, đẩy mạnh liên kết chuỗi sản xuất và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tạo nền tảng cho các ngành hàng hải, đóng tàu, năng lượng ngoài khơi và các lĩnh vực kinh tế biển.

Về dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy, cơ quan thẩm tra cơ bản tán thành việc giới hạn phạm vi doanh nghiệp được cung cấp một số dịch vụ có tính đặc thù, liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và an toàn hàng hải. Tuy nhiên, cần bổ sung đánh giá tác động của quy định này.

Đối với cơ chế để lại một phần tiền phí cho Nhà chức trách Hàng hải Việt Nam, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành nhằm bảo đảm nguồn lực xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, thường xuyên được đào tạo và cập nhật kỹ năng nghề nghiệp. Dù vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng để phù hợp với Kết luận số 18.