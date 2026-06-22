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Đề xuất tạm dừng lập quy hoạch tại nhiều xã, phường ở TP Đồng Nai

Thứ Hai, 16:48, 22/06/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng vừa có văn bản đề xuất UBND TP. Đồng Nai cho tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị và quy hoạch chung xã trên địa bàn, nhằm bảo đảm tính đồng bộ với định hướng quy hoạch tổng thể thành phố trong tình hình mới, tránh lãng phí thời gian và ngân sách.

Trước đó, thực hiện Đề án sắp xếp địa giới hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Xây dựng TP. Đồng Nai đã tham mưu ban hành kế hoạch lập quy hoạch chung cho 95 xã, phường theo địa giới hành chính mới.

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Một góc phường Đồng Phú, TP. Đồng Nai 

Tính đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và UBND các xã, phường đã trình thẩm định 39/62 nhiệm vụ quy hoạch với kết quả cụ thể như: 2 nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt; 12 nhiệm vụ quy hoạch đã có báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng (đang trình UBND thành phố xem xét phê duyệt); 16 nhiệm vụ quy hoạch đã có kết luận của Hội đồng thẩm định (các đơn vị đang bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ; 9 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đang trong quá trình thẩm định.

Sự thay đổi trong lộ trình quy hoạch xuất phát từ thông báo Kết luận số 69-TB/VPTW (ngày 26/5/2026) của Văn phòng Trung ương Đảng tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai.

Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đồng ý chủ trương xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đồng Nai, trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.

Đồng thời, chỉ đạo khẩn trương lập quy hoạch tổng thể thành phố theo hướng tích hợp, đồng bộ với quy hoạch quốc gia và vùng với các định hướng lớn; lấy sân bay Long Thành làm hạt nhân để tái cấu trúc không gian phát triển, định vị lại vị thế không gian đô thị, nông thôn; Phát triển theo hướng đa trung tâm, lấy Biên Hòa, sân bay Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Đồng Xoài, các hành lang giao thông liên vùng và đặc biệt là hành lang ven sông Đồng Nai làm các trục động lực. Rà soát, điều chỉnh hợp lý các khu vực quy hoạch bô xít nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm môi trường và quốc phòng - an ninh.

Để hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với định hướng tổng thể mới, tránh tình trạng "vừa phê duyệt xong đã phải điều chỉnh" gây lãng phí thời gian và ngân sách, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố tạm ngưng triển khai các quy hoạch cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các hạng mục đề xuất tạm ngưng cụ thể bao gồm: tạm ngưng công tác lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung các xã do UBND các xã, phường lập; tạm ngưng các quy hoạch chung đô thị do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố lập.

Riêng quy hoạch chung đô thị phường Phước Bình và phường Phước Long tiếp tục triển khai để làm cơ sở thực hiện dự án khu đô thị, dịch vụ và du lịch sinh thái núi Bà Rá theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy.

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Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đặt nền cho mục tiêu thành phố

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Không chỉ nâng mục tiêu tăng trưởng, những điều chỉnh này có ý nghĩa định hình lại toàn bộ không gian phát triển, nền tảng quan trọng để Quảng Ninh trở thành thành phố trong tương lai gần.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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