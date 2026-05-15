Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia.

Một đoạn cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được hoàn thiện.

Ba tuyến cao tốc được đề xuất gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La; Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa. Các tuyến đều được định hướng đầu tư sau năm 2030 với quy mô 4 làn xe.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La có chiều dài khoảng 378km. Tuyến đường được định hướng trở thành tuyến vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương và các tỉnh biên giới, đồng thời liên kết các cửa khẩu quốc tế như Tân Thanh (Lạng Sơn), Chiềng Khương (Sơn La).

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc bổ sung tuyến cao tốc này xuất phát từ nhu cầu vận tải được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt tại hành lang Đông - Tây khu vực phía Bắc, sau khi cập nhật các chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị; đồng thời nâng cao năng lực vận tải trong bối cảnh các tuyến kết nối Đông - Tây hiện nay còn hạn chế.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 141km, quy mô 4 làn xe. Tuyến đường được xác định có vai trò kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đánh giá của cơ quan lập quy hoạch, tuyến cao tốc này sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng và kết nối hiệu quả với hệ thống cảng biển tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các cảng hàng không Phan Thiết và Long Thành.

Ngoài ra, tuyến đường còn được kỳ vọng nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là quặng bauxit, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển để xuất khẩu, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.

Đối với tuyến cao tốc Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La, chiều dài dự kiến khoảng 335km, quy mô 4 làn xe. Tuyến bao gồm phương án điều chỉnh hướng tuyến kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai theo Quốc lộ 279 từ Bắc Quang đến Bảo Hà.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đây tiếp tục là tuyến cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối các trung tâm hành chính sau sắp xếp địa giới và các tỉnh biên giới. Dự báo đến năm 2050, nhu cầu vận tải trên tuyến đạt khoảng 18.000-22.500 PCU/ngày đêm.

Tuyến đường được đánh giá sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn theo trục Tây - Đông vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tăng cường kết nối nội vùng, liên kết các cửa khẩu, trung tâm sản xuất và các đầu mối logistics.

Cùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các tuyến cao tốc mới cũng được xác định có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ phát triển vùng sâu, vùng xa.