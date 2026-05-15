Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên

Thứ Sáu, 09:33, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới dài hơn 850km vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Các tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng đầu tư sau năm 2030 nhằm tăng liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia.

Một đoạn cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được hoàn thiện.

Ba tuyến cao tốc được đề xuất gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La; Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa. Các tuyến đều được định hướng đầu tư sau năm 2030 với quy mô 4 làn xe.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La có chiều dài khoảng 378km. Tuyến đường được định hướng trở thành tuyến vành đai khu vực phía Bắc, kết nối trung tâm hành chính các địa phương và các tỉnh biên giới, đồng thời liên kết các cửa khẩu quốc tế như Tân Thanh (Lạng Sơn), Chiềng Khương (Sơn La).

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết việc bổ sung tuyến cao tốc này xuất phát từ nhu cầu vận tải được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt tại hành lang Đông - Tây khu vực phía Bắc, sau khi cập nhật các chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng hình thành hành lang vận tải xuyên biên giới, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và đô thị; đồng thời nâng cao năng lực vận tải trong bối cảnh các tuyến kết nối Đông - Tây hiện nay còn hạn chế.

Tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa có chiều dài khoảng 141km, quy mô 4 làn xe. Tuyến đường được xác định có vai trò kết nối Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo đánh giá của cơ quan lập quy hoạch, tuyến cao tốc này sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường liên kết vùng và kết nối hiệu quả với hệ thống cảng biển tại Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các cảng hàng không Phan Thiết và Long Thành.

Ngoài ra, tuyến đường còn được kỳ vọng nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là quặng bauxit, alumin và nông sản từ Tây Nguyên ra cảng biển để xuất khẩu, qua đó giảm chi phí logistics và rút ngắn thời gian vận chuyển.

Đối với tuyến cao tốc Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La, chiều dài dự kiến khoảng 335km, quy mô 4 làn xe. Tuyến bao gồm phương án điều chỉnh hướng tuyến kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai theo Quốc lộ 279 từ Bắc Quang đến Bảo Hà.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đây tiếp tục là tuyến cao tốc vành đai khu vực phía Bắc, kết nối các trung tâm hành chính sau sắp xếp địa giới và các tỉnh biên giới. Dự báo đến năm 2050, nhu cầu vận tải trên tuyến đạt khoảng 18.000-22.500 PCU/ngày đêm.

Tuyến đường được đánh giá sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn theo trục Tây - Đông vùng Trung du và miền núi phía Bắc; tăng cường kết nối nội vùng, liên kết các cửa khẩu, trung tâm sản xuất và các đầu mối logistics.

Cùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các tuyến cao tốc mới cũng được xác định có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ phát triển vùng sâu, vùng xa.

Phi Long/VOV.VN
VOV.VN - Kiểm tra hai dự án cao tốc trọng điểm Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh biểu dương tinh thần thi công khẩn trương của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tăng tốc hoàn thành các mốc thông xe quan trọng trong tháng 5 và cuối năm 2026.

VOV.VN - Không nghỉ lễ, hàng nghìn kỹ sư, công nhân tại dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vẫn tăng tốc thi công ngày đêm để kịp mục tiêu thông xe kỹ thuật 62km vào ngày 19/5. Tuyến cao tốc trọng điểm nối Lạng Sơn và Cao Bằng đang bước vào giai đoạn nước rút với sản lượng đạt 74% giá trị hợp đồng.

VOV.VN - Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, mưa nắng thất thường. Thế nhưng, hàng trăm công nhân lao động vẫn bám công trường thi công xuyên lễ để đảm bảo tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía đông.

VOV.VN - Hà Nội triển khai các ứng dụng hiệu quả kinh tế - xã hội như logistics, taxi bay, giám sát hạ tầng, quản lý môi trường và hỗ trợ quản lý đô thị thông minh.

VOV.VN - Ngày 15-16/5, nhiều khu vực ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và tình trạng mất nước do nền nhiệt duy trì ở mức cao.

VOV.VN - Những ngày gần đây, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn sau đợt ra quân xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Hình ảnh bàn ghế tràn xuống lối đi bộ, xe máy dựng kín vỉa hè hay cảnh hàng quán bày bán sát lòng đường đã dần được thay thế bằng không gian gọn gàng, sạch sẽ hơn.

