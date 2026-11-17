Đây là thông tin đưa ra tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa tổ chức hôm nay (17/11).

Ngày 16/7/2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Quảng Nam vào Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Sau sáp nhập, nhà trường đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô hàng đầu khu vực miền Trung, với tổng quy mô đào tạo hiện nay gần 7.000 học sinh, sinh viên. Năm học 2026-2027, nhà trường đón hơn 3.000 học sinh, sinh viên. Đặc biệt, ngoài trụ sở chính 99 Tô Hiến Thành và các cơ sở trong trung tâm thành phố, Nhà trường còn có 3 Trung tâm đào tạo đặt tại các địa bàn khác là: Trung tâm đào tạo Nam Đà Nẵng, Trung tâm đào tạo Điện Bàn Đông - Nam Phước, Trung tâm đào tạo Miền núi. Từ đó, hình thành một mạng lưới đào tạo rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi để con em cả khu vực đồng bằng, trung du và miền núi của thành phố Đà Nẵng đều có thể tiếp cận một nền giáo dục nghề nghiệp chất lượng ngay chính trên quê hương mình.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm học 2026 - 2027, toàn ngành Giáo dục cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, với yêu cầu chuyển mạnh tư duy từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục”. Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao nhất là trong các lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn, tự động hóa, cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn; đẩy mạnh phát triển năng lực số, đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy học, kiểm tra, đánh giá, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh theo xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Bà Vũ Thị Phương Anh, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhà trường xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định, giáo dục nghề nghiệp có vai trò rất quan trọng. Đào tạo nghề phải góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trước tác động của công nghệ và sự thay đổi cơ cấu kinh tế. Mỗi chương trình đào tạo cần hướng đến một đầu ra cụ thể; mỗi người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực tham gia thị trường lao động, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ.

Hội Khuyến học TP Đà Nẵng tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nhà trường

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Nhà trường sớm hoàn thiện chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2040; xác định rõ ngành nghề trọng điểm, quy mô đào tạo, cơ cấu trình độ, chuẩn đầu ra và lộ trình đầu tư.

Các đại biểu tham dự Ngày kỷ niệm

Việc phát triển cần bám sát các lĩnh vực thành phố ưu tiên, nhất là công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, logistics, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ ô tô, du lịch - dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao và các ngành nghề thiết yếu khác.

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu tình hình mới:

“Thành phố kỳ vọng Trường Cao đẳng Đà Nẵng không chỉ phát triển về quy mô mà phải nâng cao thực chất chất lượng đào tạo, trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp nòng cốt, trung tâm thực hành và đào tạo nghề chất lượng cao của thành phố, có uy tín trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Gắn đào tạo nghề với mục tiêu xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, bảo đảm cơ hội học nghề và việc làm cho mọi người dân. Nhà trường cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp để khảo sát nhu cầu học nghề, chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm; quan tâm các nhóm lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, bộ đội xuất ngũ, thanh niên chưa có việc làm và người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.”

Dịp này, Trường cao đẳng Đà Nẵng tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học, trao học bổng tài trợ và ký kết hợp tác với doanh nghiệp.