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Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục tuyên truyền về an ninh phi truyền thống

Thứ Ba, 23:51, 23/06/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/6/2026 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện sớm, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; nâng cao năng lực truyền thông, dự báo, cảnh báo và ứng phó của quốc gia; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Den nam 2030, 100 co so giao duc tuyen truyen ve an ninh phi truyen thong hinh anh 1

Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, phấn đấu đến năm 2030, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chiến lược quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

100% bộ, ngành, địa phương và đơn vị lực lượng vũ trang đưa nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.

Về nâng cao nhận thức, kỹ năng của Nhân dân, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Hàng năm, các bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền thường xuyên và chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và lĩnh vực quản lý.

Phấn đấu tới năm 2030, 100% tỉnh, thành phố có ít nhất 1 mô hình điểm về tuyên truyền, nâng cao năng lực ứng phó đe dọa an ninh phi truyền thống

Về nâng cao năng lực truyền thông và ứng phó khủng hoảng truyền thông, đặt mục tiêu 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng đầu mối và cơ chế phối hợp truyền thông về các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống.

Hàng năm tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, địa phương gắn với các nguy cơ, thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên; từng bước nâng cao năng lực xử lý tin giả, thông tin sai lệch và khủng hoảng truyền thông.

Đối với việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, ứng phó các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phấn đấu 100% tỉnh, thành phố xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình điểm về tuyên truyền, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Từng bước nhân rộng các mô hình hiệu quả trong cộng đồng dân cư, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các địa bàn trọng điểm.

Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2045, hình thành xã hội an toàn, có khả năng thích ứng cao; công tác tuyên truyền trở thành hoạt động thường xuyên, có hệ sinh thái truyền thông hiện đại; người dân có kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ; hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt đủ năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xử lý khủng hoảng truyền thông và ứng phó toàn diện với mọi đe dọa an ninh phi truyền thống.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Đề án đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tuyên truyền về an ninh phi truyền thống; chuẩn hóa nội dung tuyên truyền, xây dựng hệ thống thông điệp quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, lấy chuyển đổi số và truyền thông số làm hướng đột phá.

Nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, truyền thông nguy cơ và ứng phó khủng hoảng truyền thông; gắn công tác tuyên truyền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng và an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng xã hội chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu trước các đe dọa an ninh phi truyền thống; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên vùng và hợp tác quốc tế; bảo đảm nguồn lực và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Đề án.

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan; hướng tới toàn thể Nhân dân, trong đó chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tác động bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Tiến độ thực hiện cụ thể như sau: Giai đoạn 2026 – 2028: Tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch triển khai; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tài liệu, thông điệp tuyên truyền; kiện toàn cơ chế phối hợp, cơ sở dữ liệu và lực lượng nòng cốt; triển khai các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình điểm; tổ chức kiểm tra, đánh giá và sơ kết giai đoạn.

Giai đoạn 2029 – 2030: Tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền; nhân rộng mô hình hiệu quả; hoàn thiện cơ chế phối hợp, truyền thông phản ứng nhanh và xử lý khủng hoảng truyền thông; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; tổng kết Đề án, đề xuất định hướng, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.

Tầm nhìn đến năm 2045: Tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống truyền thông quốc gia về phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống theo hướng hiện đại, đồng bộ, đa nền tảng; nâng cao năng lực thích ứng của xã hội, góp phần xây dựng nền an ninh quốc gia chủ động, vững chắc trong mọi tình huống.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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