Đến thay ca, nam bảo vệ hốt hoảng thấy đồng nghiệp chết trong phòng trực

Nạn nhân được xác định là Trần Việt H. (sinh năm 1954, quê Quảng Ngãi), là bảo vệ công ty ở đường số 6, Khu công nghiệp Đồng An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Xe cứu thương đưa thi thể nam bảo vệ đến nhà xác bệnh viện để khám nghiệm. Ảnh ĐC

Sáng 21/3, đồng nghiệp đến phòng trực thay ca cho ông H. ra về thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc được trình báo công ty và công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh ĐC

Cũng trong sáng 21/3, người dân đi ngang qua khu vực phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi dưới hố đất, bên cạnh là chiếc xe đạp. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân huỷ.

Hiện, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 2 nạn nhân đang được công an điều tra, làm rõ./.