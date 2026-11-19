"Mưa dầm thấm lâu"

Thời gian qua, chị Thị Hậu ở thôn Kai Ya - Ya Mâu, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ) là người luôn sát cánh cùng các thành viên trong tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Chị Thị Hậu là thành viên tích cực trong tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Phan Sơn

Chị Hậu cho biết, đời sống bà con K’ho, Raglai nơi đây chủ yếu làm nương rẫy, kinh tế khó khăn, con cái bỏ học sớm dẫn đến việc lấy chồng, lấy vợ sớm.

“Lúc em lấy chồng 19 tuổi, con lớn của em giờ 15 tuổi hiện đang làm ở Sài Gòn, đứa thứ hai 12 tuổi, còn đứa thứ ba mới 3 tháng rưỡi. Ở trong làng còn nhiều người lấy chồng sớm hơn nữa. Mình còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, không biết làm ăn, rồi có con sớm quá cũng không biết cách chăm sóc con, nên sau này rất khổ”, chị Hậu nói.

Cùng với đó là phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng thôn, đội ngũ hòa giải viên tuyên truyền, gõ cửa từng nhà có những trường hợp có thể xảy ra việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương.

Theo già làng Mang Ngọc Văn ở thôn Kai Ya - Ya Mâu, xã Phan Sơn, tình trạng “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” trước đây ở đây rất nhiều. Thời gian qua, công tác tuyên truyền nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương được quan tâm triển khai, nên tình trạng trên cũng giảm.

“Nói về tảo hôn thì nhìn chung cả K’ho và Raglai giờ cũng ít rồi. Nó giảm đến 95% chứ không ít đâu. Riêng hôn nhân cận huyết thì vẫn còn một số ít, nên từ đây về sau mình không bỏ qua. Quyết tâm, từ già làng, người lớn tuổi, kể cả thôn, tổ, rồi cả hệ thống chính trị, chúng ta phải tiếp tục, phải gương mẫu làm tốt việc này”, già làng Văn cho biết.

Già làng Mang Ngọc Văn ở thôn Kai Ya - Ya Mâu, xã Phan Sơn

Bà Mơ Nga – người có uy tín ở thôn Ka Lon, xã Phan Sơn cho biết, sở dĩ còn xảy ra tình trạng trên là do các em còn quá nhỏ, suy nghĩ bồng bột, chưa hiểu về Luật hôn nhân và gia đình. Việc lấy vợ lấy chồng sớm, hôn nhân cận huyết thống sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

“Nhất là về sức khỏe, khi các em chưa đúng tuổi mà đã có con trong khi đó cả hai chưa chững chạc cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, về sức khỏe cho con em. Từ chỗ đó mà sinh ra nhàm chán giữa vợ chồng, rồi bỏ nhau”, bà Nga nói.

Nỗ lực đẩy lùi hủ tục

Phan Sơn là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lâm Đồng, trong đó bà con K’ho và Raglai chiếm đa số. Trước đây, trong các buôn làng xã Phan Sơn còn nhiều trường hợp tảo hôn, có em lấy chồng khi mới 13 - 14 tuổi. Sau khi được giải thích, tuyên truyền về những hệ luỵ của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mấy năm nay, tình trạng này giảm rõ rệt.

Theo UBND xã Phan Sơn, năm 2025 trên địa bàn có gần 20 trường hợp tảo hôn, không có hôn nhân cận huyết thống. Đến 11/2026 tình trạng trên giảm còn 7 trường hợp. Các trường hợp tảo hôn chủ yếu diễn ra ở các gia đình có con em đã bỏ học sớm vì hoàn cảnh khó khăn, ít am hiểu về pháp luật, đi làm thuê quen biết rồi lấy nhau.

Lớp tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tạo điều kiện để thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bàn có cơ hội học tập, phát triển toàn diện, tham gia tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, năm 2026, xã Phan Sơn đã chú trọng lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các hội nghị, cuộc họp tại cơ sở và các phong trào thi đua của địa phương.

Ông Mang Xoa, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội xã Phan Sơn cho biết, đến nay, địa phương đã tổ chức 2 lớp tuyên truyền về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” với hơn 150 người tham gia.

Ông Mang Xoa và bà Mơ Nga đang trả lời phỏng vấn

“Khi tập huấn xong lớp này, cần phải trao đổi, rồi chỉ bảo, nhắc nhở những hộ gia đình có nhiều con em còn nhỏ, là học sinh. Trong đợt tổ chức này, chúng tôi trao đổi rất là kỹ cho bà con như là già làng, người có uy tín, nhất là chị em phụ nữ lứa tuổi còn khả năng sinh đẻ. Đặc biệt, vừa rồi chúng tôi cũng xây dựng hương ước, quy ước, trong đó các điều khoản ghi rất là rõ, từ việc hôn nhân, rồi ma chay, rồi đám cưới, đám hỏi”, ông Xoa nói.

Bên cạnh đó, xã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện như Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Thời gian tới, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp, trong đó duy trì và nhân rộng các mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao trình độ dân trí, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu...

Ông K'Bé, người có uy tín ở thôn Ka Lon, xã Phan Sơn gặp gỡ, vận động bà con

Ông K'Bé, người có uy tín ở thôn Ka Lon, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Trong thời gian qua, tôi thấy có nhiều cuộc vận động nâng cao đời sống, kể cả vật chất và tinh thần đối với đồng bào các dân tộc thì Đảng, Nhà nước chúng ta quan tâm rất nhiều. Cụ thể đã có nhiều chủ trương, nhiều chính sách để thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như miền núi, từ chủ trương đời sống của đồng bào xã Phan Sơn, đồng bào các dân tộc thiểu số, tôi thấy có những bước tiến bộ rất là nhiều”.

Khi đời sống kinh tế vẫn còn khó khăn và ý thức của bà con vẫn còn hạn chế thì nỗi lo về những hệ lụy của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn đó. Vì vậy, ngoài công tác tuyền truyền cũng cần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào K’ho và Raglai nơi đây.