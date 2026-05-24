ĐHQG Hà Nội sẽ quyết liệt triển khai 7 nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo

Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về 7 nhiệm vụ chiến lược, ĐHQGHN đang xây dựng các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học dẫn dắt quốc gia trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo.

Đo hiệu quả bằng chất lượng đầu ra thay vì cách quản lý cũ

PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trực tiếp giao 7 nhiệm vụ chiến lược cho ĐHQGHN với kỳ vọng rất lớn về vai trò dẫn dắt quốc gia trong kỷ nguyên tri thức và đổi mới sáng tạo. Với cá nhân ông, đâu là chỉ đạo tâm đắc nhất và vì sao?

PGS.TS Phạm Bảo Sơn: Trong 7 nhiệm vụ chiến lược mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi cho rằng nhiệm vụ nào cũng rất quan trọng, có quan hệ chặt chẽ với nhau và đều đặt ra yêu cầu rất cao đối với ĐHQGHN trong giai đoạn phát triển mới.

Tuy nhiên, nếu nói về điều tôi tâm đắc nhất, đó là yêu cầu ĐHQGHN phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Hai chữ “quốc gia” không chỉ là tên gọi, mà là sứ mệnh. Đó là lời nhắc nhở thường trực rằng ĐHQGHN phải luôn đặt mình trong dòng chảy phát triển của đất nước, trong những yêu cầu lớn của dân tộc, trong khát vọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và tự cường trong kỷ nguyên mới.

Chỉ đạo này chính là kim chỉ nam để ĐHQGHN hiện thực hóa 6 nhiệm vụ còn lại. Vì vậy, mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hợp tác của ĐHQGHN trong thời gian tới phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững và tự cường của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đào tạo phải hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực dẫn dắt. Nghiên cứu khoa học phải góp phần giải quyết những bài toán lớn của quốc gia. Đổi mới sáng tạo phải tạo ra công nghệ, sản phẩm, mô hình phát triển mới. Hợp tác trong nước và quốc tế phải làm gia tăng nguồn lực, tri thức và vị thế của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đã chỉ rõ: đường lối đã rõ, thể chế đang mở, nguồn lực đã và đang được chuẩn bị; vấn đề quyết định hiện nay là hành động, hành động quyết liệt, hiệu quả, đến nơi đến chốn. Đây là một thông điệp rất mạnh mẽ.

ĐHQGHN sẽ tập trung quyết liệt để triển khai 7 nhiệm vụ chiến lược với mục tiêu rõ, trách nhiệm rõ, lộ trình rõ và cơ chế giám sát, đánh giá kết quả rõ ràng.

PV: Một điểm nhấn quan trọng trong chỉ đạo là đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị đại học theo mục tiêu, chất lượng và hiệu quả đầu ra. ĐHQGHN sẽ thay đổi phương thức quản trị hiện nay ra sao để đáp ứng yêu cầu này?

PGS.TS Phạm Bảo Sơn: Đổi mới quản trị là yêu cầu then chốt để ĐHQGHN thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. ĐHQGHN xác định phải chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị theo mục tiêu, chất lượng, kết quả đầu ra và hiệu quả thực chất.

Trong giai đoạn tới, ĐHQGHN sẽ quản trị trên ba nền tảng chính là chiến lược, quy hoạch và tiêu chuẩn. Chiến lược để xác định mục tiêu phát triển; quy hoạch để phân bổ và tối ưu hóa nguồn lực; tiêu chuẩn để bảo đảm chất lượng thống nhất trong toàn hệ thống.

Đây là cách để ĐHQGHN vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị thành viên, vừa bảo đảm sự thống nhất về sứ mệnh, chất lượng và hiệu quả chung.

Trên tinh thần là một tổ hợp đào tạo, nghiên cứu thống nhất, ĐHQGHN sẽ phát triển như một nền tảng kiến tạo và chia sẻ. Cấp ĐHQGHN tập trung vào chiến lược, tiêu chuẩn, dữ liệu, hạ tầng dùng chung, các nhiệm vụ liên ngành và các chương trình lớn; các đơn vị thành viên được tăng cường quyền chủ động trong tổ chức thực hiện nhưng phải gắn với trách nhiệm giải trình và kết quả đầu ra cụ thể.

Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn vị nào làm tốt, sát thực tiễn hơn sẽ được mạnh dạn giao quyền, còn cấp ĐHQGHN tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược và liên ngành.

Hòa Lạc phải trở thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu

PV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Khu đô thị đại học Hòa Lạc theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. ĐHQGHN đang triển khai định hướng này như thế nào?

PGS.TS Phạm Bảo Sơn: Đây là một chỉ đạo rất quan trọng và cũng là định hướng chiến lược lâu dài của ĐHQGHN. Chúng tôi đang tập trung xây dựng Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, từng bước hình thành một cực tăng trưởng mới, góp phần dẫn dắt đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là rất rõ: Hòa Lạc không chỉ là nơi chuyển địa điểm đào tạo, mà phải trở thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu, xanh, thông minh, hiện đại và kết nối hữu cơ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hòa Lạc được định hướng trở thành hệ sinh thái gắn kết nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn công ngh

Theo hướng đó, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc sẽ được phát triển như một không gian đổi mới sáng tạo mở; đồng thời là đô thị đại học xanh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và dịch vụ tiên tiến.

Đây sẽ là nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ và các chủ thể đổi mới sáng tạo cùng tham gia đào tạo, nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và thương mại hóa công nghệ.

PV: ĐHQGHN sẽ triển khai mô hình hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Hòa Lạc như thế nào; đồng thời lộ trình đưa sinh viên học tập tại đây sẽ được thực hiện ra sao trong thời gian tới?

PGS.TS Phạm Bảo Sơn: Chúng tôi đặc biệt coi Hòa Lạc là nơi hiện thực hóa mô hình gắn kết “ba nhà”: nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp; gắn đào tạo với nghiên cứu, nghiên cứu với ứng dụng và đào tạo với thực tiễn công nghệ. Qua đó, sinh viên không chỉ học trong giảng đường mà được tiếp cận phòng thí nghiệm hiện đại, doanh nghiệp công nghệ, các bài toán thực tiễn và môi trường đổi mới sáng tạo ngay trong quá trình học tập.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VII và Chương trình hành động số 288-CTr/ĐU ngày 01/12/2025 của Đảng ủy ĐHQGHN về xây dựng Khu đô thị ĐHQGHN hiện đại, thông minh, bền vững, Đảng ủy ĐHQGHN đã ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh tổ chức đào tạo cho sinh viên đại học chính quy tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc từ năm học 2026–2027.

Mục tiêu là đến năm 2030, tất cả các đơn vị trong hệ thống ĐHQGHN đều tổ chức đào tạo chính quy tại Hòa Lạc; trước mắt, trong năm học 2026–2027, nâng tổng quy mô sinh viên đại học chính quy học tập tại Hòa Lạc lên khoảng 15.000 sinh viên.

PV: Xin cảm ơn ông!