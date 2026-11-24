Theo thông tin sơ bộ, vào hồi 8h03 ngày 24/11/2026, một vụ nổ nghi do khí gas đã xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, khiến 6 người tử vong và 10 người bị thương.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện trường vụ nổ, sập nhà khiến nhiều người tử vong và bị thương

Điều tra, làm rõ nguyên nhân: Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Đống Đa chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Di dời, bố trí tạm cư cho người dân: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND phường Đống Đa tổ chức di dời các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân; đồng thời khẩn trương xây dựng phương án bố trí tạm cư cho các hộ dân này.

Thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân: Các Sở: Y tế, Nội vụ cùng Chủ tịch UBND phường Đống Đa và các đơn vị liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho gia đình các nạn nhân theo quy định. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ nổ.

Trưa nay, có mặt tại hiện trường vụ nổ gây sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đặc biệt quan tâm chăm sóc, cấp cứu các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, tập trung mọi điều kiện để cứu chữa người bị thương.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn để có phương án xử lý, di dời người dân và nghiên cứu xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.