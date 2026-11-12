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Di dời hơn 1.000 người dân để tránh lũ sông Kỳ Lộ, Đắk Lắk

Thứ Năm, 08:47, 12/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn khiến lũ trên lưu vực sông Kỳ Lộ, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục dâng cao, vượt báo động cấp ba và dự báo đạt đỉnh rạng sáng ngày 12/11. Vùng ngập lụt ven sông và hạ du đang mở rộng, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai ứng phó ngay trong đêm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, đến 20h tối 11/11, lực lượng chức năng xã Đồng Xuân đã di dời 417 hộ dân với 1080 nhân khẩu tại các vùng ngập lụt của 16 thôn trên địa bàn xã Đồng Xuân đến nơi an toàn. Đồng thời có phương án bảo vệ tài sản của bà con.

“Địa bàn của xã Đông Xuân là địa bàn trũng thấp. Công tác ứng phó 4 tại chỗ thì chúng tôi cũng đã có bố trí các lực lượng về ở các vùng trũng thấp, phối hợp cùng với các thôn để tổ chức tuyên truyền và di dời bà con nhân dân. Đồng thời, bà con cũng đã chủ động chấp hành rất là nghiêm túc”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn thông tin.

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Ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ và phụ nữ đến ở các điểm tránh trú.

Các địa điểm di dời là nhà văn hóa thôn, điểm trường học, Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã. Riêng tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Đồng Xuân, ghi nhận của phóng viên trong tối 11/11, có khoảng 50 người dân đến tránh trú, trong đó chủ yếu là người già và trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Sa, nhà ở vùng trũng thấp nhất thôn Long Châu, xã Đồng Xuân, cho biết: “Thà mình đi trước nếu đi lên mà không có lụt thì chạy về cũng được chứ không dám ở. Ủy ban và cán bộ mình quan tâm, nước thì họ dắt đi. Mấy anh chị khu phố cho ăn, suốt cả đêm không ngủ để lo cho bà con".

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Chốt chặn trong đêm tại vị trí ngập nước khu vực qua đập Tam Giang, xã Tuy An Đông.

Tại xã Tuy An Đông, trong đêm 11/11 nước dâng cao đã gây ngập sâu kè Tam Giang và tuyến đường liên xã qua khu vực này, uy hiếp những hộ dân sống dọc theo sông Hà Yến. Xã Tuy An Đông phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ xã nắm chắc tình hình địa bàn để triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó kip thời.

Tại vị trí chia cắt đoạn từ cầu Lò Gốm đến đập Tam Giang, lực lượng dân quân, công an, thanh niên xung kích xã đã dùng dây phản quang cảnh báo và chốt chặn để bảo đảm an toàn giao thông.

Khu vực ven biển, 275 tàu cá được đưa về vùng neo đậu tại vùng kín gió cửa Lễ Thịnh và Sông Vạn Củi; 989 lồng, bè thủy sản cũng được chằng, chống, dìm sâu để đảm bảo an toàn.

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Nước sông tiếp tục dâng cao trong ngày 11/11.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, địa phương đặc biệt lưu tâm đến những khu vực có nguy cơ sạt lở và tàu thuyền: “Đối với các vùng có nguy cơ sạt lở đất địa phương đã có phương án di dời đến các nhà kiên cố để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con. Tàu thuyền thì cũng đã bố trí các vị trí neo đậu, di dời vào vị trí lạch Vạn Củi để neo đậu cho an toàn nhất".

Ngày 11/11, Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo kế hoạch xả nước điều tiết qua tràn lần đầu đối với hồ chứa Sông Ba Hạ nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên lưu vực sông Ba. Dự kiến kế hoạch mở cửa xả nước điều tiết qua Tràn lần đầu vào lúc 7h ngày 12/11 với lưu lượng xả tương ứng lưu lượng nước thực tế về hồ, với tổng lưu lượng xả về hạ du không vượt quá 1200m3/s. Các địa phương ven sông Ba cần chủ động các phương án ứng phó.

 
CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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