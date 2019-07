Di dời khẩn cấp 2 hộ dân do sạt lở đất phạm vi bảo vệ đê Bắc kênh Xáng

Vào khoảng 7 giờ, ngày 19/7 tại tổ 5, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, xảy ra 1 vụ sạt lở đất phạm vi bảo vệ đê Bắc kênh Xáng (đê cấp III), cách khu vực sạt lở cũ khoảng 400m hướng về cầu Tân An. Chiều dài sạt lở khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền khoảng 7m. Ngoài ra, tình hình sạt lở còn có khả năng mở rộng thêm khi gặp mưa và nước lũ về.

Nguyên nhân sạt lở được xác định ban đầu: Do mực nước thấp, ảnh hưởng mưa, bờ sông thẳng đứng làm trượt mái gây sạt lở. Tuy sạt lở không có thiệt hại về người, nhưng đã thiệt hại về tài sản của 2 hộ dân phải di dời khẩn cấp, 12 nhân khẩu và 4 hộ dân cặp liền kề có nguy cơ tiếp tục sạt lở.