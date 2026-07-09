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"Đi từng ngõ, gõ từng nhà", thanh niên Thái Nguyên mang công nghệ số đến vùng cao

Thứ Năm, 17:42, 09/07/2026
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VOV.VN - Tuổi trẻ Thái Nguyên đang là những hạt nhân tiên phong mang công nghệ số đến với các bản làng vùng cao thông qua chiến dịch "Thanh niên - Mùa hè số cùng VNeID". Bằng tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà", đoàn viên, thanh niên đang góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến từng thôn bản

Chiến dịch "Thanh niên - Mùa hè số cùng VNeID" tại Thái Nguyên có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn Thanh niên các xã và Đoàn Thanh niên Công an địa phương. Phát huy chuyên môn và tinh thần xung kích, các đoàn viên, thanh niên trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng VNeID.

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Đoàn viên, thanh niên xã Bằng Vân (Thái Nguyên) hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID và các tiện ích số.

Thượng úy Vi Quang Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Bằng Vân, cho biết, với địa bàn miền núi, việc hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ đòi hỏi sự kiên trì và linh hoạt của mỗi đoàn viên. “Các đoàn viên thanh niên đã tranh thủ cả ngày nghỉ buổi tối để đến tận các thôn hỗ trợ người dân. Khó khăn lớn nhất là nhiều bà con, đặc biệt là người lớn tuổi còn ít có điều kiện tiếp cận công nghệ nên còn e ngại khi sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số. Bên cạnh đó, một số thôn vùng cao còn gặp khó khăn về sóng viễn thông, đường truyền Internet. Tuy vậy chúng tôi luôn kiên trì hướng dẫn từng bước, sẵn sàng hỗ trợ nhiều lần cho đến khi người dân sử dụng được”, Thượng úy Vi Quang Ngọc cho hay.

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Lực lượng Công an là nòng cốt trong hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID.

Tại xã vùng cao Bằng Vân, địa hình chia cắt, nhà ở thưa thớt khiến việc đến từng hộ dân mất nhiều thời gian. Với nhiều người cao tuổi, cả đời gắn bó với con dao, cái cuốc nên khá nhiều bỡ ngỡ khi cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh. Bởi vậy, thanh niên tình nguyện đã tranh thủ những buổi tối sau giờ làm nương để đến từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt VNeID và sử dụng các tiện ích trên điện thoại. Sau hơn một tháng triển khai, đoàn viên thanh niên xã Bằng Vân đã hỗ trợ trên 200 lượt người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số. Từ sự hướng dẫn trực tiếp, bà con dần vượt qua tâm lý e ngại ban đầu, từng bước sử dụng thành thạo VNeID và các tiện ích số trong cuộc sống hằng ngày.

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Tranh thủ ngoài giờ làm việc, lực lượng Công an phối hợp với đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Bà Đồng Thị Chiều, thôn Khu Chợ, xã Bằng Vân nói: “Sau khi các cháu hướng dẫn tôi đã biết cách mở và sử dụng các ứng dụng, tôi thấy rất thuận tiện vì có thể tra cứu thông tin, thực hiện được một số thủ tục hành chính ngay trên điện thoại mà không cần phải đi lại nhiều như lúc trước”.

Nhờ sự đồng hành của lực lượng đoàn viên, thanh niên và Đoàn Thanh niên Công an các xã, nhiều người dân vùng cao ở Thái Nguyên đã từng bước làm quen với các tiện ích số như dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán điện tử... Từ chỗ còn bỡ ngỡ, nhiều người dân nay đã có thể tự sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cuộc sống ở vùng cao. 

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Lực lượng Công an và đoàn viên, thanh niên xã Văn Lang đến tận nhà hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Ông Ngô Văn Chiến, thôn Bản Luông, xã Cẩm Giàng chia sẻ: "Những dịch vụ này rất tiện ích, rất tiện lợi. Như dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền mạng Internet, rất tiện ích. Mình không phải đi đến những nơi giao dịch nữa mà ngồi nhà mình vẫn giao dịch được, chi phí cũng đỡ được một phần nào đó”.

Hiệu quả từ chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID" cũng đang lan tỏa tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên. Phát huy vai trò xung kích trong chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên các địa phương đã triển khai nhiều cách làm phù hợp với thực tế như phát tờ rơi, hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt và sử dụng VNeID, hỗ trợ tích hợp giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế lên ứng dụng. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. 

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Chiến dịch "Thanh niên - Mùa hè số cùng VNeID" lan tỏa chuyển đổi số đến vùng cao Thái Nguyên

Anh Đinh Như Phú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Lang, chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là bà con lớn tuổi thường sợ lừa đảo mạng, nên ban đầu khá e dè. Thêm nữa, thiết bị của người dân nhiều lúc bị lỗi, bộ nhớ đầy, anh em tình nguyện viên phải kiên nhẫn tranh thủ từng buổi tối để đến tận nhà hỗ trợ. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích, chúng tôi quyết tâm không chùn bước. Đoàn xã Văn Lang đặt mục tiêu: Chưa hỗ trợ hết người dân trên địa bàn là chưa rút quân. Chúng tôi sẽ đi đến tận cùng để mỗi ứng dụng được cài đặt thực sự giúp cuộc sống của bà con tiện lợi và an toàn hơn”.

Mỗi tài khoản VNeID được kích hoạt, người dân biết sử dụng thêm một tiện ích số là thêm một bước tiến trên hành trình chuyển đổi số ở cơ sở. Đó cũng là cách tuổi trẻ Thái Nguyên phát huy tinh thần xung kích, góp phần đưa các chủ trương về chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

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Tuyên Quang triển khai Chiến dịch Mùa hè số cùng VNeID

VOV.VN - Theo kế hoạch, các tổ xung kích sẽ tổ chức tuyên truyền tại 100% thôn, tổ dân phố; hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, tham gia các khóa học kỹ năng số, tích hợp giấy tờ cá nhân và đối soát thông tin đất đai.

Công Luận-CTV Thúy Kiều/VOV-Đông Bắc
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