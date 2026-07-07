Đi xe buýt miễn phí, niềm vui của người cao tuổi, người lao động ở TP.HCM

Tiết kiệm chi phí, an toàn di chuyển

Ở tuổi 63, sức khỏe giảm sút khiến bà Lê Thị Thu Thủy gặp khó khăn khi tự lái xe. Do đó, bà thường chọn xe buýt để di chuyển từ nhà ở phường Hiệp Thành (Quận 12 cũ) đến trung tâm Thành phố đi lễ chùa và làm công tác thiện nguyện.

"Mấy cô thay vì đi xe taxi thì tốn tiền, còn đi xe công nghệ thì nhiều người chạy ẩu, nên đi xe buýt là an toàn nhất. Tôi đi xe buýt thường xuyên, dường như ngày nào cũng ngồi trên nhiều chuyến xe tới lui. Ai cũng hoan nghênh lắm, nhất là mấy người già có xe buýt đi miễn phí thế này rất tiện lợi. Cám ơn nhiều lắm" - Nói về việc thành phố miễn phí vé xe buýt, bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ.

TP.HCM miễn phí 100% giá vé cho 134 chuyến xe buýt.

Với những người lao động như chị Phạm Kim Anh (38 tuổi), xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế.

Suốt 20 năm qua, chị chọn xe buýt làm phương tiện đi lại để vượt quãng đường gần 10 km từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ). Việc miễn vé có thể giúp chị tiết kiệm tiền triệu mỗi năm, con số rất ý nghĩa đối với người làm nghề tự do: "Nói chung là tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Thay vì dùng tiền đó đi xe buýt thì có thể để dành đi từ thiện chẳng hạn. Chính sách này bao nhiêu năm nay chưa có, bây giờ là lần đầu tiên được miễn phí. Tôi nghĩ đây là cách khuyến khích mọi người cùng nhau đi xe buýt để bớt kẹt xe, bớt sử dụng xe máy làm ô nhiễm môi trường".

Chính sách miễn phí giá vé thu hút thêm nhiều người lao động, người lớn tuổi và các bạn trẻ đi xe buýt.

Còn bà Ngô Thị Phương Sang (54 tuổi), người thường xuyên đi 2-3 chặng xe buýt, vượt hơn 30 km từ phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) đến phường Long Phước (Quận 9 cũ) để làm nghề trông trẻ, cho biết: "Nhà nước trợ giá như thế này thì người dân rất vui mừng, vì các gia đình có kinh tế khó khăn người ta cũng thường đi xe buýt. Tôi hy vọng Nhà nước mình sẽ có thêm nhiều chính sách phát triển bền vững như vậy cho nhân dân được hưởng. Tôi mong điều này sẽ được duy trì mãi".

Kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng

Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cho thấy hướng đi đúng đắn của Thành phố. Tuy nhiên, để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn tối ưu, người dân vẫn mong mỏi hạ tầng và dịch vụ tiếp tục được cải thiện.

Những chuyến xe buýt miễn phí có ý nghĩa to lớn đối với người dân

"Tôi thấy có một số tuyến đường xe buýt không thể vào tới. Chẳng hạn như khu vực gần Phan Xích Long, nguyên một đoạn đường dài không có xe buýt, hay đường Lê Lai ở Gò Vấp cũ cũng không có. Phải đi bộ hết 15 phút mới ra tới trạm đón. Cho nên, tôi mong muốn sẽ có thêm các tuyến xe buýt nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư để người dân không phải lội bộ nữa" - Chị Phạm Kim Anh đề xuất mở rộng mạng lưới xe buýt gom để phục vụ người cao tuổi và cư dân trong các hẻm sâu, đường nhỏ.

Nhiều hành khách đi xe bus rất ủng hộ chính sách này và mong hạ tầng xe buýt được cải thiện hơn nữa.

Theo quy định, đến hết tháng 9/2026, người đi xe buýt miễn phí bắt buộc phải thực hiện định danh hoặc xác thực lượt đi, điều này khiến bà Nguyễn Thị Dũng (80 tuổi) lo lắng. Bà Dung cũng kiến nghị, việc cải thiện chất lượng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng tốt hơn: "Có bác tài sáu chục tuổi già rồi, tóc đã bạc hết và lái xe không vững lắm, lâu lâu đi xe cứ rung lắc làm tôi sợ, không đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là nhân viên cư xử với khách hàng chưa tốt, có lúc tôi quên Căn cước công dân là bị đuổi xuống luôn. Giờ có rất nhiều người trẻ, có thể tuyển những nhân viên khác làm việc tốt hơn".