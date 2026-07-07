English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đi xe buýt miễn phí, niềm vui của người cao tuổi, người lao động ở TP.HCM

Thứ Ba, 06:10, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gần gần 1 tuần thí điểm miễn phí 100% vé cho 134 tuyến xe buýt, người dân ở TP.HCM bày tỏ sự vui mừng ủng hộ. Chính sách nhân văn giúp người lao động tiết kiệm triệu đồng mỗi năm đồng thời mang đến sự an toàn cho người cao tuổi.

Tiết kiệm chi phí, an toàn di chuyển

Ở tuổi 63, sức khỏe giảm sút khiến bà Lê Thị Thu Thủy gặp khó khăn khi tự lái xe. Do đó, bà thường chọn xe buýt để di chuyển từ nhà ở phường Hiệp Thành (Quận 12 cũ) đến trung tâm Thành phố đi lễ chùa và làm công tác thiện nguyện. 

"Mấy cô thay vì đi xe taxi thì tốn tiền, còn đi xe công nghệ thì nhiều người chạy ẩu, nên đi xe buýt là an toàn nhất. Tôi đi xe buýt thường xuyên, dường như ngày nào cũng ngồi trên nhiều chuyến xe tới lui. Ai cũng hoan nghênh lắm, nhất là mấy người già có xe buýt đi miễn phí thế này rất tiện lợi. Cám ơn nhiều lắm" - Nói về việc thành phố miễn phí vé xe buýt, bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ.

Di xe buyt mien phi, niem vui cua nguoi cao tuoi, nguoi lao dong o tp.hcm hinh anh 1
TP.HCM miễn phí 100% giá vé cho 134 chuyến xe buýt.

Với những người lao động như chị Phạm Kim Anh (38 tuổi), xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế.

Suốt 20 năm qua, chị chọn xe buýt làm phương tiện đi lại để vượt quãng đường gần 10 km từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình cũ). Việc miễn vé có thể giúp chị tiết kiệm tiền triệu mỗi năm, con số rất ý nghĩa đối với người làm nghề tự do: "Nói chung là tôi tiết kiệm được một khoản tiền. Thay vì dùng tiền đó đi xe buýt thì có thể để dành đi từ thiện chẳng hạn. Chính sách này bao nhiêu năm nay chưa có, bây giờ là lần đầu tiên được miễn phí. Tôi nghĩ đây là cách khuyến khích mọi người cùng nhau đi xe buýt để bớt kẹt xe, bớt sử dụng xe máy làm ô nhiễm môi trường".

Di xe buyt mien phi, niem vui cua nguoi cao tuoi, nguoi lao dong o tp.hcm hinh anh 2
Chính sách miễn phí giá vé thu hút thêm nhiều người lao động, người lớn tuổi và các bạn trẻ đi xe buýt.

Còn bà Ngô Thị Phương Sang (54 tuổi), người thường xuyên đi 2-3 chặng xe buýt, vượt hơn 30 km từ phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) đến phường Long Phước (Quận 9 cũ) để làm nghề trông trẻ, cho biết: "Nhà nước trợ giá như thế này thì người dân rất vui mừng, vì các gia đình có kinh tế khó khăn người ta cũng thường đi xe buýt. Tôi hy vọng Nhà nước mình sẽ có thêm nhiều chính sách phát triển bền vững như vậy cho nhân dân được hưởng. Tôi mong điều này sẽ được duy trì mãi".

Kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng

Sự ủng hộ nhiệt tình của người dân cho thấy hướng đi đúng đắn của Thành phố. Tuy nhiên, để xe buýt thực sự trở thành lựa chọn tối ưu, người dân vẫn mong mỏi hạ tầng và dịch vụ tiếp tục được cải thiện.

Di xe buyt mien phi, niem vui cua nguoi cao tuoi, nguoi lao dong o tp.hcm hinh anh 3
Những chuyến xe buýt miễn phí có ý nghĩa to lớn đối với người dân

"Tôi thấy có một số tuyến đường xe buýt không thể vào tới. Chẳng hạn như khu vực gần Phan Xích Long, nguyên một đoạn đường dài không có xe buýt, hay đường Lê Lai ở Gò Vấp cũ cũng không có. Phải đi bộ hết 15 phút mới ra tới trạm đón. Cho nên, tôi mong muốn sẽ có thêm các tuyến xe buýt nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư để người dân không phải lội bộ nữa" - Chị Phạm Kim Anh đề xuất mở rộng mạng lưới xe buýt gom để phục vụ người cao tuổi và cư dân trong các hẻm sâu, đường nhỏ.

Di xe buyt mien phi, niem vui cua nguoi cao tuoi, nguoi lao dong o tp.hcm hinh anh 4
Nhiều hành khách đi xe bus rất ủng hộ chính sách này và mong hạ tầng xe buýt được cải thiện hơn nữa.

Theo quy định, đến hết tháng 9/2026, người đi xe buýt miễn phí bắt buộc phải thực hiện định danh hoặc xác thực lượt đi, điều này khiến bà Nguyễn Thị Dũng (80 tuổi) lo lắng. Bà Dung cũng kiến nghị, việc cải thiện chất lượng dịch vụ để hỗ trợ khách hàng tốt hơn: "Có bác tài sáu chục tuổi già rồi, tóc đã bạc hết và lái xe không vững lắm, lâu lâu đi xe cứ rung lắc làm tôi sợ, không đảm bảo an toàn. Thứ hai nữa là nhân viên cư xử với khách hàng chưa tốt, có lúc tôi quên Căn cước công dân là bị đuổi xuống luôn. Giờ có rất nhiều người trẻ, có thể tuyển những nhân viên khác làm việc tốt hơn".

Hoàng Minh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Metro số 1 miễn phí vé toàn tuyến ngày 2/7, tăng tần suất lúc bắn pháo hoa
Metro số 1 miễn phí vé toàn tuyến ngày 2/7, tăng tần suất lúc bắn pháo hoa

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/7/2026, toàn bộ hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được miễn phí 100% giá vé.

Metro số 1 miễn phí vé toàn tuyến ngày 2/7, tăng tần suất lúc bắn pháo hoa

Metro số 1 miễn phí vé toàn tuyến ngày 2/7, tăng tần suất lúc bắn pháo hoa

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2/7/2026, toàn bộ hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ được miễn phí 100% giá vé.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu
TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

TP.HCM công bố danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí, không có tuyến đi Vũng Tàu

VOV.VN - Từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12/2026, TP.HCM triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé trên 134 tuyến xe buýt nhằm khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh.

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7
TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn phí vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm 2026. Chính sách được triển khai theo 2 giai đoạn nhằm khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng và giảm phương tiện cá nhân.

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

TP.HCM chi 665 tỷ giúp người dân đi miễn phí vé xe buýt từ tháng 7

VOV.VN - TP.HCM dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn phí vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm 2026. Chính sách được triển khai theo 2 giai đoạn nhằm khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng và giảm phương tiện cá nhân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục