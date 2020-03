Dịch Covid-19: Hà Nội có hơn 10.000 người khai báo hưởng BHTN

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người lao động đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc.

Tại phòng bảo hiểm thất nghiệp, rất nhiều người lao động đeo khẩu trang ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt làm các thủ tục và nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chị Nguyễn Kim Yến, ở quận Hoàn Kiếm, nhân viên buồng phòng tại một khách sạn ở Hà Nội chia sẻ, do công suất phòng giảm mạnh nên khách sạn phải cho một số người nghỉ việc tạm thời: “Tôi mất việc trong mùa dịch bệnh, họ phải giảm bớt nhân lực, nhiều công ty cũng không tuyển dụng nên rất khó khăn”.

Còn anh Lê Đức Hà, ở Dịch Vọng, Cầu Giấy, là kỹ sư xây dựng cho biết, dự án kết thúc đúng lúc dịch bệnh bùng phát, anh cũng tạm thời nghỉ việc, muốn xin việc ở một Công ty khác nhưng chưa tìm được vị trí mong muốn.

“Bạn bè giới thiệu một số nơi nhưng tôi không đi được, nộp hồ sơ vào một số Công ty nhưng cũng không đạt được theo yêu cầu của 2 bên, có nơi chưa gọi phỏng vấn. Do dịch bệnh nên phải nghỉ, chỉ một số vị trí thực sự cần đi làm thì mới gặp được nhau nhưng hiện tại thì chưa được”, anh Hà nói.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội có hơn 10.000 người lao động khai báo hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Từ tháng 1 đến giữa. tháng 3, có khoảng gần 10.000 lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, nửa đầu tháng 3 có gần 3.000 người, tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những lĩnh vực ngành nghề có số lượng đăng ký thất nghiệp gia tăng như: du lịch, vận tải, chế biến, dệt may, da giày, siêu thị, trung tâm vui chơi giải trí, dịch vụ khách sạn lưu trú, ăn uống.



Để hỗ trợ người lao động trong thời điểm khó khăn này, theo Luật việc làm, khi người lao động thất nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ sẽ được hưởng trợ cấp với điều kiện đã tham gia đóng BHXH từ 12 - 36 tháng, sẽ được hỗ trợ 3 tháng. Mỗi năm tăng thêm sẽ được tăng thêm 1 tháng với mức bình quân 60% của tháng lương tối thiểu. Đây là nguồn hỗ trợ rất tích cực để người lao động trang trải trong thời gian thất nghiệp. Ngoài kinh phí hỗ trợ hàng tháng, người lao động còn được nhân viên Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề.

Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: “Trung tâm chúng tôi cùng với các trung tâm khác trên địa bàn tham mưu, đề xuất một số giải pháp như đề xuất được phép đăng ký, khai báo, tìm kiếm việc làm của người lao động, tăng cường giải pháp kết nối cung cầu thị trường bằng hình thức kết nối trực tuyến để người lao động có thêm cơ hội tham gia ngay vào thị trường lao động. Khi họ tham gia vào thị trường lao động, có việc làm sẽ không đến làm các thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm được số lượng người đến đăng ký”./.