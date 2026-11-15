Dịch vụ trông giữ xe trung tâm ở Hà Nội vắng khách, ô tô vẫn tràn xuống đường

VOV.VN - Dịch trông giữ ô tô điều chỉnh lên 50.000 đồng/giờ tại các tuyến phố trung tâm khiến lượng khách ở nhiều điểm đỗ xe giảm mạnh sau 1 tháng áp dụng. Trong khi người dân phải tính toán lại chi phí gửi xe, không ít vị trí tại các bãi đỗ hợp pháp vẫn bỏ trống, còn áp lực đỗ xe trên đường phố chưa được giải quyết.