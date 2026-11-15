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Chủ Nhật, 11:15, 15/11/2026

Dịch vụ trông giữ xe trung tâm ở Hà Nội vắng khách, ô tô vẫn tràn xuống đường

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VOV.VN - Dịch trông giữ ô tô điều chỉnh lên 50.000 đồng/giờ tại các tuyến phố trung tâm khiến lượng khách ở nhiều điểm đỗ xe giảm mạnh sau 1 tháng áp dụng. Trong khi người dân phải tính toán lại chi phí gửi xe, không ít vị trí tại các bãi đỗ hợp pháp vẫn bỏ trống, còn áp lực đỗ xe trên đường phố chưa được giải quyết.
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 1
Sau một tháng Hà Nội áp dụng mức giá mới đối với dịch vụ trông giữ phương tiện, nhiều điểm đỗ ô tô trên 12 tuyến phố thuộc khu vực đô thị lõi ghi nhận lượng xe giảm rõ rệt.
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 2
Không ít vị trí đỗ còn bỏ trống dù nhu cầu gửi xe tại khu vực trung tâm vẫn lớn.
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 3
Tại điểm trông giữ phương tiện lòng đường tại vị trí số 6 Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), hơn 10 vị trí đỗ nhưng tại thời điểm ghi nhận số lượng ô tô. Hình ảnh trái ngược với áp lực tìm kiếm chỗ đỗ xe thường xuyên diễn ra tại khu vực trung tâm Hà Nội.
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Ông Kiều Vũ Dũng, nhân viên điểm đỗ xe số 6 Lý Thái Tổ (Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội), cho biết lượng khách sử dụng dịch vụ giảm khoảng 50% sau khi thành phố điều chỉnh giá. Theo ông Dũng, điểm đỗ thường xuyên rơi vào tình trạng thưa vắng phương tiện. "Tại đây hơn chục nốt xe nhưng có thời điểm được có hai, ba xe thôi", ông Kiều Vũ Dũng chia sẻ về tình trạng vắng khách tại điểm đỗ. Theo ông Dũng, thời gian gửi xe của khách cũng rút ngắn, từ 2-3 tiếng trước đây xuống còn khoảng một tiếng. Không chỉ khách gửi xe theo lượt, lượng phương tiện đăng ký gửi theo tháng cũng giảm.
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 5
Ông Dũng cho biết, trước đây trả khoảng 3 triệu đồng/tháng/xe thì điểm đỗ có 6 khách thuê dịch vụ  nhưng khi giá tăng lên 4,8 triệu đồng/tháng đã có 5 khách chuyển sang tìm địa điểm gửi xe rẻ hơn, còn trường hợp khi hết hợp đồng khách cũng báo không thuê nữa.
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 6
Tại điểm trông giữ xe khu vực Đinh Lễ - Nguyễn Xí, phường Hoàn Kiếm (Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội), tình trạng sụt giảm lượng phương tiện cũng diễn ra. Bà Ngô Thị Tuyết Lan, nhân viên trông giữ xe tại đây cho biết lượng xe gửi tháng giảm khoảng 50-60% sau gần một tháng điều chỉnh giá. Theo bà Ngô Thị Tuyết Lan, lượng khách gửi xe ban ngày cũng giảm khoảng 50%. Số phương tiện tại điểm trông giữ từ khoảng 20 xe nay chỉ còn khoảng 10 xe, khiến công suất khai thác giảm đáng kể. Chi phí gửi xe tăng khiến nhiều người thay đổi thói quen đi lại. Theo bà Lan, một số khách trước đây thường gửi ô tô để đi ăn sáng, uống cà phê nay chuyển sang sử dụng taxi hoặc xe công nghệ, chỉ những người thực sự cần thiết mới tiếp tục sử dụng ô tô cá nhân.
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Một xe ô tô đến điểm đỗ Đinh Lễ rồi rời đi ngay sau khi nhận được thông tin giá mới 48.000 đồng cho 1 tiếng trông giữ. 
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Trong khi một số điểm trông giữ xe hợp pháp còn nhiều vị trí bỏ trống, tình trạng ô tô dừng, đỗ dưới lòng đường và trên vỉa hè vẫn diễn ra tại một số tuyến phố, thậm chí còn phải cạnh tranh với các bãi xe do nhân viên bảo vệ tranh thủ trông giữ với giá chỉ 2/3 hoặc bằng nửa. Áp lực chi phí gửi xe không thể trở thành lý do để phương tiện tùy tiện chiếm dụng không gian giao thông chung. 
dich vu trong giu xe trung tam o ha noi vang khach, o to van tran xuong duong hinh anh 9
Đối với ô tô, mức giá được xác định theo 4 nhóm phương tiện: Xe đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn; xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn; xe từ 25 đến 40 chỗ ngồi và xe tải trên 7 tấn; xe từ 40 chỗ ngồi trở lên. Các hình thức thu phí gồm trông giữ theo lượt 60 phút, hợp đồng ngày, hợp đồng ngày đêm và hợp đồng đêm.
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Tại 12 tuyến phố trung tâm, giá trông giữ ô tô đến 9 chỗ ngồi và xe tải dưới 2 tấn là 50.000 đồng/giờ, tăng 20.000 đồng so với mức giá theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND TP Hà Nội. Đối với xe từ 10 đến 24 chỗ ngồi và xe tải từ 2 đến 7 tấn, mức giá trông giữ là 60.000 đồng/giờ.
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Theo thống kê Hà Nội có khoảng 1.690 bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch nhưng mới có 72 bãi đưa vào khai thác Trong khi đó, thành phố có hơn 1,1 triệu ô tô, tăng khoảng 4-5% mỗi năm; quỹ đất dành cho giao thông tĩnh mới chiếm khoảng 0,65%.
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Bài toán đỗ xe tại Hà Nội không chỉ nằm ở việc thiếu hạ tầng giao thông tĩnh mà còn ở hiệu quả khai thác và quản lý các điểm đỗ hiện có. Cùng với đầu tư bãi đỗ mới, thành phố cần kiểm soát hoạt động trông giữ trái phép, bảo đảm cạnh tranh công bằng giữa các điểm đỗ hợp pháp và xử lý tình trạng ô tô chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.
Đ.Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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