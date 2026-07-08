Điểm chuẩn đại học: Khối B dự báo tăng, nhiều khối ngành kinh tế có thể giảm

Điểm chuẩn sẽ phân hóa theo từng tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo sẽ không tăng, giảm đồng loạt do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thay đổi đáng kể giữa các môn. Khối B và nhóm ngành sức khỏe có thể tăng điểm chuẩn, trong khi nhiều ngành kinh tế dự báo giảm. Theo các chuyên gia, đây là năm thí sinh cần bám sát phổ điểm, quy đổi điểm và sắp xếp nguyện vọng thông minh để gia tăng cơ hội trúng tuyển.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt giữa các môn. Trong khi điểm Toán và Hóa học có xu hướng tăng, thì Vật lý, Tiếng Anh và Địa lý lại giảm. Theo các chuyên gia tuyển sinh, điều này khiến điểm chuẩn đại học năm nay khó có xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt mà sẽ biến động theo từng tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn đại học năm nay khó có xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt mà sẽ biến động theo từng tổ hợp xét tuyển

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp cho rằng thí sinh không nên chỉ nhìn vào tổng điểm hay so sánh điểm chuẩn năm nay với năm trước để dự đoán cơ hội trúng tuyển. Điều quan trọng hơn là xác định vị trí điểm số của mình trong phổ điểm năm nay, bởi mặt bằng điểm giữa các môn đã thay đổi đáng kể.

Theo ông, tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) có khả năng tăng mạnh nhất khi cả Toán và Hóa đều có phổ điểm tích cực. D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) có thể tăng nhẹ nhờ điểm Toán cải thiện, trong khi A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được dự báo tương đối ổn định do mức tăng của Toán và Hóa bù trừ với xu hướng giảm của Vật lý. Với A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), điểm chuẩn có thể giảm nhẹ, còn C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) nhiều khả năng giảm sâu nhất do phổ điểm Địa lý đi xuống.

Phân tích ở cấp độ từng nhóm ngành, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho biết Khoa Khoa học và Công nghệ Giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội, năm nay tuyển sinh 3 ngành gồm Công nghệ Giáo dục, Quản lý Giáo dục và Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức (ngành mới), với các tổ hợp xét tuyển A00, A01, B03, D01, K01 và phương thức xét điểm Đánh giá tư duy (TSA). Theo ông, phần lớn các tổ hợp xét tuyển của khoa đều lấy Toán và Ngữ văn làm nền tảng, riêng tổ hợp K01 có hệ số môn Toán cao nhất. Vì vậy, khi điểm thi môn Toán năm nay được cải thiện, mặt bằng điểm xét tuyển của các ngành này được dự báo ổn định hoặc tăng nhẹ...

Từ diễn biến phổ điểm, PGS.TS Phạm Mạnh Hà khuyến nghị thí sinh không nên máy móc lấy điểm chuẩn năm trước làm "thước đo" cho năm nay. Thay vào đó, các em cần tìm hiểu kỹ cách quy đổi điểm giữa các phương thức, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng như các tiêu chí phụ mà từng trường áp dụng. Với những ngành xét tuyển nhiều tổ hợp, nên lựa chọn tổ hợp mang lại tổng điểm có lợi nhất để tăng cơ hội trúng tuyển.

Khối sức khỏe có thể tăng điểm, nhiều ngành kinh tế dự báo giảm 1-3 điểm

Không chỉ phụ thuộc vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn đại học còn chịu tác động của chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng và tỷ lệ phân bổ giữa các phương thức xét tuyển.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, ở thời điểm này rất khó dự báo chính xác điểm chuẩn của từng ngành. Tuy nhiên, nhìn từ phổ điểm năm nay, ba tổ hợp xét tuyển phổ biến là A00, A01 và D01 có mặt bằng điểm gần tương đương năm trước, vì vậy điểm chuẩn của các ngành sử dụng những tổ hợp này nhiều khả năng sẽ không biến động lớn.

Đại học Phenikaa đã công bố ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2026. Trong đó, hai chương trình đào tạo tài năng theo Đề án của Chính phủ là Khoa học máy tính và Khoa học và công nghệ bán dẫn nhận hồ sơ từ 24 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, pháp luật và một số ngành đặc thù khác, nhà trường áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cũng lưu ý, thay vì chỉ quan tâm đến điểm chuẩn dự kiến, thí sinh cần theo dõi sát thông tin tuyển sinh chính thức của từng trường và sắp xếp nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích. Việc lựa chọn thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ giúp tối ưu cơ hội trúng tuyển, bởi hệ thống chỉ ghi nhận thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Nhiều trường dự báo điểm chuẩn giảm, riêng khối ngành sức khỏe có thể tăng. Trong khi nhiều trường dự báo điểm chuẩn năm nay ổn định hoặc giảm nhẹ, một số trường thuộc khối ngành sức khỏe lại nhận định điểm chuẩn có thể tăng do nguồn tuyển ở tổ hợp B00 dồi dào hơn.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Thương mại, cho biết điểm chuẩn năm 2026 của trường có thể giảm từ 1-3 điểm, tùy từng ngành. Theo ông Trung, một trong những nguyên nhân là quy định mới về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu như năm 2025, chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi với mức điểm khá cao, góp phần đẩy điểm chuẩn của nhiều ngành lên mức cao, thì năm nay chứng chỉ sau quy đổi không còn được cộng điểm thưởng. Đồng thời, tổng điểm cộng theo quy định mới cũng được khống chế không vượt quá 3 điểm, trong đó điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích tối đa 1,5 điểm.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung cho thấy hiện có khoảng 15.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Thương mại bằng chứng chỉ ngoại ngữ, giảm khoảng 50% so với năm 2025 (khoảng 25.000 thí sinh). Đây cũng là cơ sở để nhà trường dự báo điểm chuẩn ở nhiều ngành có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, ông Trung lưu ý, với những ngành có sức hút lớn, số lượng thí sinh đăng ký vẫn rất đông nên mức giảm điểm chuẩn có thể không nhiều như các ngành khác. Vì vậy, dù điểm chuẩn được dự báo "dễ thở" hơn, thí sinh vẫn cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng để tối ưu cơ hội trúng tuyển.

Ở chiều ngược lại, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nhận định điểm chuẩn của trường năm nay có thể tăng. Nguyên nhân là số lượng thí sinh xét tuyển theo tổ hợp B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) tăng, đồng thời số thí sinh đạt mức điểm cao cũng nhiều hơn năm trước.

Theo thống kê, năm nay có khoảng 47.200 thí sinh sử dụng tổ hợp B00 để xét tuyển, tăng hơn 2.200 thí sinh so với năm 2025. Đáng chú ý, số thí sinh đạt từ 24-26 điểm cao hơn khoảng 30%, còn số đạt từ 28 điểm trở lên tăng từ 44-95%, tùy từng mức điểm. Đây là những tín hiệu cho thấy sức cạnh tranh ở nhóm ngành sức khỏe có thể sẽ cao hơn so với năm trước.

Sai một chi tiết, có thể mất cơ hội trúng tuyển

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 vào đại học theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) lưu ý, đến thời điểm này, thí sinh cần đăng nhập hệ thống để kiểm tra toàn bộ dữ liệu cá nhân, điểm thi và các minh chứng phục vụ xét tuyển. Thí sinh không phải đăng ký phương thức xét tuyển, mà chỉ cần lựa chọn đúng ngành, chương trình đào tạo và mã xét tuyển. Sau đó, các cơ sở đào tạo sẽ tự động sử dụng phương thức có kết quả cao nhất của thí sinh để xét tuyển theo quy định.

Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ các minh chứng như chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy... Đối với chứng chỉ ngoại ngữ, thí sinh phải khai báo chính xác loại chứng chỉ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật...) để được quy đổi và xét tuyển đúng quy định. Theo Bộ GD&ĐT, thời gian qua đã xuất hiện một số trường hợp thiếu hoặc sai minh chứng xét tuyển.