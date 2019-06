Điểm mặt xe “dù” tuyến Mỹ Đình – Yên Bái

Trật tự vận tải khách và trật tự an toàn giao thông trên tuyến Yên Bái - Hà Nội vốn đã hết sức phức tạp bởi lưu lượng giao thông lớn, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà xe cùng khai thác.

Thời gian gần đây, luồng tuyến này càng phức tạp hơn bởi một số xe không phép vô tư nhảy vào khai thác đồng thời gây hấn với những chiếc xe có phép, chấp hành nghiêm những quy định về trật tự vận tải.

Những chiếc xe khách không hề có phép, chạy lòng vòng quanh bến xe Mỹ Đình.

Nhiều lái xe tuyến Yên Bái - Mỹ Đình phát hiện những chiếc xe khách không hề có phép, chạy lòng vòng quanh bến xe Mỹ Đình, qua các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng rồi lên cao tốc Nội Bài – Lào Cai ngang nhiên đón khách rồi chạy thẳng lên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trả khách tại trạm nghỉ km57, km98, nút giao IC 12 hoặc Km121 rồi lại lòng vòng đón khách quay về Hà Nội. Cụ thể là những chiếc xe mang biển kiểm soát: 19B. 009.01, 19B 008.28, 19B014.12, 29B 196.99 và 29B 198.41 đều mang thương hiệu nhà xe Huy Hương.

Theo trình bày của các lái xe thì các xe “dù” nói trên chạy mỗi ngày hai lượt (4 chuyến), vào những ngày lễ, tết còn quay vòng nhiều hơn, gây mất trật tự vận tải, ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà xe chấp hành nghiêm quy định, chạy đúng lốt, tuyến đã được cấp phép.

Anh Nguyễn Đức Kiên, một lái xe khách cho biết: “Những chiếc xe dù không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu, đến trật tự vận tải mà họ nhiều lần gây hấn với anh em chúng tôi với những hành động như: trên đường thì dùng xe chèn ép, lạng lách. Đặc biệt là đóng đầu xe - một hành động cực kỳ nguy hiểm, bất chấp tính mạng con người (dùng xe dù vượt lên xe khác, tạo khoảng cách gần rồi bất ngờ phanh gấp) khiến anh em lái xe chúng tôi cực kỳ căng thẳng bởi nếu không lái giỏi, xử lý nhanh thì đâm ngay vào đuôi xe họ, ít nhất là gây hư hỏng phương tiện và tất nhiên là mình phải đền.

Chưa hết, khi về tới bến hoặc vào trạm nghỉ thì một số đối tượng đến đe dọa, chửi bới anh em lái phụ xe”.

Với những hành khách không may lên nhầm những chiếc xe “dù” thì luôn chịu rất nhiều thiệt thòi như xe “dù” không bao giờ vào bến, khách sẽ bị bỏ lại trên đường cao tốc hoặc ngoài vệ đường; chịu những mức giá vé cao hơn quy định, không được bảo hiểm hành khách...

Điển hình nhất là ngày 27/4, xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-196.99 có biển hiệu chạy tuyến Hà Nội - Yên Bái, xuất phát từ nút giao đường Phạm Hùng với đường Duy Tân (Cầu Giấy), nhiều người không biết nên đã lên chiếc xe này và chịu giá vé 250.000 đồng/người.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe kể trên di chuyển đến Km58 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) thì phụ xe bảo toàn bộ hành khách xuống xe, đợi xe khác của họ ở phía sau sẽ đón. Chưa kịp thắc mắc thì họ đã ném hết đồ đạc ra khỏi xe khiến mọi người phải nhảy ra bên ngoài để nhặt lại và đóng cửa xe phi thẳng. Vụ việc đã được phanh phui lên nhiều tờ báo, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã vào cuộc.

Tiếp đó ông L.T.D (Giang Biên, Long Biên, Hà Nội)‐chủ xe BKS 29B‐196.99 cho phóng viên biết: Chiếc xe này là do ông mua hồi tháng 8/2018 với mục đích sử dụng trong gia đình. Vì tạm thời chưa sử dụng nên ông D cho một người cháu tại Phú Thọ thuê lại để chạy dịch vụ du lịch. Tuy nhiên, ông D. chưa rõ lý do vì sao mà lái xe lại thực hiện việc chở khách về Yên Bái và để xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên.

Khoảng 10h ngày 30/5/2019, chúng tôi có mặt tại đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, không phải đợi lâu, chiếc xe ô tô khách loại 16 ghế ngồi, biển kiểm soát 29B – 198.41, trên kính có tấm biển “Xe chạy đường cao tốc Yên Bái” xuất hiện, đi rất chậm trên đường phố, phụ xe thò đầu qua cửa kính liên tục mời gọi “Yên Bái không!”, trên xe đã có 6, 7 hành khách; đến trước cửa tòa nhà TOYOTA Mỹ Đình, chiếc xe này dừng hẳn lại, phụ xe nhảy xuống chèo kéo khách, rồi lại tiếp tục đi như bò lên hướng cầu Thăng Long, thi thoảng xe lại táp vào vệ đường để lôi kéo khách.

Bám theo chiếc xe này, chúng tôi nhận thấy nhiều người có nhu cầu đi Yên Bái nhưng biết rõ đây là xe dù nên không đi nhưng vẫn có những người không biết đã lên xe. Trao đổi nhanh với chúng tôi, anh Lê Hồng P làm việc tại Ngân hàng Ngoại thương, người thường xuyên đi tuyến Yên Bái – Hà Nội chia sẻ: “Nhà xe Huy Hương có khoảng 4 hoặc 5 chiếc xe, chạy đường Nội Bài - Lào Cai. Khách lỡ lên xe này thì kiểu gì cũng gặp phải họa như thu vé cao hơn xe đúng lốt, tuyến, bị bán sang các xe khác tại Km 57, Km 98 hoặc sẽ bị bỏ lại đâu đó trên đường cao tốc. Những người đi lại nhiều, đã biết rõ thì không ai bước lên những chiếc xe của nhà xe này, còn ai không biết thì khổ”.

Sáng ngày 31/5/2019 chúng tôi đi từ nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái) về tới bến xe Mỹ Đình, (thuộc địa bàn Hà Nội) chúng tôi vẫn thấy những chiếc xe dù vô tư đón khách trên đường cao tốc và cả trên đường phố mà không bị bất cức lực lượng chức năng nào xử lý.

Làm việc với ông Nguyễn Văn Tâm – Giám đốc Công ty CP Vận tải thủy bộ Yên Bái chúng tôi được biết: nhiều lái xe đã có đơn gửi lên Ban giám đốc Công ty, Công ty CP Vận tải thủy bộ Yên Bái cũng đã có công văn gửi các Sở GTVT Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội, Cục cảnh sát Giao thông được bộ vào ngày 10/5/2019 và đang chờ phản hồi từ phía các cơ quan chức năng.

Xe “dù”, bến “cóc” luôn là vấn đề rất khó xử lý, đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của các ngành chức năng. Riêng vấn đề xử lý 5 chiếc xe “dù” chuyên chạy tuyến Hà Nội – Yên Bái nói trên theo chúng tôi là không khó, chỉ cần phía Công an thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và lực lượng CSGT tuần tra trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cương quyết xử lý là hoàn toàn có thể dẹp được./.

