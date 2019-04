Điểm trường tiểu học vùng 3 Chiềng Công, Sơn La thiếu nước trầm trọng

Thầy giáo Bùi Đình Quân, hiệu phó trường tiểu học Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Do nguồn nước sử dụng dẫn từ khe núi về, nên hằng năm, cứ bắt đầu từ sau Tết tức vào mùa khô là thầy trò nhà trường rất vất vả vì nguồn nước cạn kiệt.

Nước khan hiếm, nhân viên nhà bếp sử dụng tiết kiệm nước.

Nắng nóng kéo dài hơn tuần nay, nguồn nước từ khe núi chỉ còn nhỏ giọt, hứng cả tiếng mới được 2 xô nước. Thầy cô và nhân viên nhà bếp phải sử dụng xe máy đi thồ nước ở điểm cách trường hơn cây số về dự trữ tại bể, téc chỉ để phục vụ sinh hoạt thiết yếu của thầy và trò nhà trường. Còn tắm giặt cũng phải đến điểm cách trường 1,2 cây số.

Nước phải dùng tiết kiệm phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Các thầy giáo cũng giành thời gian lên núi tìm thêm nguồn nước để hứng nhưng cũng không đáng kể: “Vào mùa khô này rất khan hiếm nước. Nhà trường, cũng như bà con nhân dân mong muốn chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể giúp đỡ nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân, cũng như các đơn vị trường trên địa bàn xã”.

Đi tìm nguồn nước.

Theo ông Lầu A Say, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Công, ngoài điểm trường tiểu học, thì điểm trường mầm non, trung học cơ sở, trạm y tế, khu vực trung tâm xã, bản Mạo, bản Đin Lanh cũng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng vào mùa khô. Điểm bản Đin Lanh năm ngoái tuy đã được nhà nước đầu tư công trình nước, nhưng do nguồn nước khan hiếm nên việc thiếu nước vẫn diễn ra.



Các thầy đi tìm nguồn nước trên khe núi.