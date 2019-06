Điện Biên: 2 người mất tích do lũ cuốn

Mưa lớn nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến một số địa phương trong tỉnh đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lũ (Ảnh minh họa).

Ông Chá Chồng Chu, Chủ tịch UBND xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông cho biết: Khoảng 7 sáng nay, lũ quét bất ngờ xảy ra tại bản Nà Sản B khiến người dân, chính quyền địa phương không kịp trở tay. Dòng lũ chảy thẳng qua căn nhà của gia đình chị Thào Thị Mo, sinh năm 1997 khiến chị cùng con gái là cháu Lầu Thị May, sinh năm 2018 bị nước lũ cuốn mất tích. Anh Lầu A Thái - chồng chị Thào Thị Mo cũng bị thương nặng. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã khẩn trương cử các lực lượng xuống hiện trường tìm kiếm nạn nhân, tuy nhiên đến chiều nay cả 2 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Trận lũ cũng đã cuốn trôi hoàn toàn nhiều tài sản và 2 nhà tạm của người dân bản Nà Sản B, xã Xa Dung.



Còn tại huyện Mường Ảng, mưa lớn trong sáng nay cũng đã làm bùn đất tràn vào 1 nhà tại bản Pha Lún, xã Xuân Lao.

Thiệt hại ban đầu do trận mưa lũ này ước tính hơn 150 triệu đồng.

Theo cảnh báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió từ mức 1.500m - 5.000m đang hoạt động yếu dần nên một vài ngày tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ sạt lở đất, lũ cuốn và rủi ro thiên tai đặt lên cảnh báo ở cấp độ 2 ở khu vực phía Đông Nam tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại khu vực huyện Mường Ảng./.