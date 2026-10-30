Điện Biên quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này đều có nguồn thông tin do nhân dân cung cấp, phát hiện và gìn giữ qua nhiều năm. Trước khi tổ chức cất bốc, thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp với chính quyền địa phương, nhân chứng và nhân dân tiến hành thu thập, xác minh, đánh giá, đối chiếu thông tin về vị trí, thời gian phát hiện hài cốt cũng như các di vật liên quan.

Việc cất bốc, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ cho thấy vai trò quan trọng của nhân dân trong cung cấp thông tin, phát hiện, gìn giữ các phần mộ liệt sĩ.

Trong số 9 hài cốt liệt sĩ được quy tập ngày 29/10, có 8 hài cốt được phát hiện từ khoảng năm 2006 tại số nhà 48, tổ 4, phường Thanh Trường cũ, nay là tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ.

Theo ông Nguyễn Duy Thảnh, thời điểm đó, trong quá trình đào móng làm nhà, gia đình phát hiện nhiều phần xương cùng các di vật gồm vải dù, lọ Penicillin, dép nhựa và dây thắt lưng. Sau đó, gia đình ông đã an táng riêng từng hài cốt thành 8 phần mộ trong khu vườn nhà. Suốt nhiều năm, ông Thảnh và người thân duy trì việc chăm sóc, hương khói cho các phần mộ. Ngay cả khi chuyển về Hà Nội sinh sống, ông vẫn dặn người ở nhờ phải chăm sóc, hương khói các phần mộ chu đáo.

Các lực lượng tiến hành di chuyển hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa.

Cũng trong ngày 29/10, tại khu vực tổ dân phố Hữu Nghị và thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa, lực lượng chức năng cùng các gia đình, nhân dân địa phương đã tổ chức cất bốc, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại.

Trong sáng 30/10, tại Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Nưa, Ban Chỉ đạo Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Điện Biên cùng cán bộ, nhân dân xã Thanh Nưa và nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ tiếp tục tổ chức cất bốc, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết, thông tin về phần mộ do gia đình bà Tào Thị Ngà, ở tổ dân phố Hữu Nghị, phường Điện Biên Phủ cung cấp; đồng thời được cán bộ, nhân dân tổ dân phố Hữu Nghị và nhân dân xã Thanh Nưa xác nhận, làm chứng.

Nhân dân tổ 4, phường Thanh Trường (cũ), đưa tiễn các liệt sĩ trở về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Theo bà Ngà, năm 2012, khi gia đình đào đất làm nhà tại tổ 4, phường Thanh Trường cũ, đã phát hiện hài cốt liệt sĩ gồm xương sọ, xương ống chân, vải dù bộ đội và dây dù. Sau khi báo cáo tổ dân phố, chính quyền địa phương, được nhân dân trong khu phố hỗ trợ, gia đình bà đã tổ chức lễ chôn cất hài cốt tại Nghĩa trang nhân dân xã Thanh Luông cũ.

Đến năm 2021, khi nghĩa trang được giải tỏa để thực hiện dự án mở rộng sân bay Điện Biên Phủ, bà Ngà tiếp tục làm thủ tục di chuyển và xây dựng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang nhân dân C1, xã Thanh Nưa. Khi biết thông tin về Chiến dịch 500 ngày đêm, chính quyền địa phương đã chủ động cung cấp thông tin đến bộ phận tiếp nhận, bà Ngà cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, đối chiếu, kiểm chứng thông tin theo đúng quy định.

Việc cất bốc, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ trong hai ngày 29 và 30/10 tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của nhân dân trong cung cấp thông tin, phát hiện, gìn giữ các phần mộ liệt sĩ. Hiện tỉnh Điện Biên đang tập trung triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời nhận được sự đồng tình, ủng hộ và tích cực phối hợp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn.