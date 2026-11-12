Điện Biên quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Nưa

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên vừa tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa. Đây là kết quả từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong Chiến dịch 500 ngày đêm lên 29 hài cốt.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hưng Thịnh. Theo thông tin gia đình cung cấp, khi chuyển từ Thái Bình (cũ) lên sinh sống tại đây năm 1978, gia đình phát hiện 2 ụ đất hình chữ nhật nhô cao hơn mặt bằng xung quanh nên giữ nguyên hiện trạng. Đến năm 2012, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến và xác nhận đã trực tiếp chôn cất đồng đội tại vị trí này.

Khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cựu chiến binh Hà Văn Việt, 78 tuổi, đã chủ động cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Qua khảo sát, xác minh, đối chiếu với các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định đủ cơ sở tổ chức khai quật, cất bốc.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hưng Thịnh.

Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo của nhân dân.

Qua xác minh, đối chiếu dữ liệu của quân khu, thông tin nhân chứng và tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 38 phiếu cung cấp thông tin được xác định có cơ sở dữ liệu trùng khớp. Từ các nguồn tin này, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Với 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Thanh Nưa, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập trong chiến dịch trên địa bàn tỉnh nâng lên 29 bộ.

Qua khảo sát, xác minh, đối chiếu với các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định đủ cơ sở tổ chức khai quật, cất bốc.

Trước đó, ngày 11/11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên do Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, xác minh thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại xã Búng Lao và xã Nà Tấu.

Tại xã Búng Lao, ông Lường Văn Dương, 92 tuổi, trú tại bản Co Có, cung cấp thông tin về 25 cán bộ, chiến sĩ hy sinh vào khoảng tháng 4/1954 tại khu vực đồi Cây Mít. Trong đó, 23 liệt sĩ được chôn cất tại 23 hố riêng, bố trí thành 4 hàng; 2 liệt sĩ được chôn ở vị trí riêng biệt. Ông Dương là người trực tiếp tham gia chôn cất các liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành khảo sát, xác minh thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại xã Búng Lao.

Tại xã Nà Tấu, ông Giàng A Lư, 102 tuổi, trú tại bản Nậm Chan, cung cấp thông tin về một số ngôi mộ bộ đội trong khu vực rừng thuộc bản. Trong thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều đoàn bộ đội hành quân qua địa bàn, trong đó có những người bị thương. Sau đó, một số ngôi mộ xuất hiện trong khu vực, trên mỗi mộ có dựng bia tre khắc chữ ghi dấu. Người dân địa phương luôn gìn giữ, không xâm phạm các phần mộ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục mong muốn nhận được thông tin từ nhân dân, các cựu chiến binh và nhân chứng về những địa điểm chôn cất liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.