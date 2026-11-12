English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điện Biên quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Thanh Nưa

Thứ Năm, 17:03, 12/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên vừa tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa, đây là kết quả từ nguồn tin do nhân dân cung cấp.

 

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên vừa tổ chức khai quật, cất bốc 2 phần mộ liệt sĩ tại thôn Hưng Thịnh, xã Thanh Nưa. Đây là kết quả từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh trong Chiến dịch 500 ngày đêm lên 29 hài cốt.

Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hưng Thịnh. Theo thông tin gia đình cung cấp, khi chuyển từ Thái Bình (cũ) lên sinh sống tại đây năm 1978, gia đình phát hiện 2 ụ đất hình chữ nhật nhô cao hơn mặt bằng xung quanh nên giữ nguyên hiện trạng. Đến năm 2012, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tìm đến và xác nhận đã trực tiếp chôn cất đồng đội tại vị trí này.

Khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, cựu chiến binh Hà Văn Việt, 78 tuổi, đã chủ động cung cấp thông tin cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Qua khảo sát, xác minh, đối chiếu với các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định đủ cơ sở tổ chức khai quật, cất bốc.

Dien bien quy tap them 2 hai cot liet si tai xa thanh nua hinh anh 1
Hai phần mộ được phát hiện trong khu vườn trồng cây ăn quả của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, thôn Hưng Thịnh.

Thượng tá Lê Hào Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, đã tiếp nhận hàng nghìn tin báo của nhân dân.

Qua xác minh, đối chiếu dữ liệu của quân khu, thông tin nhân chứng và tư liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, có 38 phiếu cung cấp thông tin được xác định có cơ sở dữ liệu trùng khớp. Từ các nguồn tin này, lực lượng chức năng đã cất bốc, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ. Với 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Thanh Nưa, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập trong chiến dịch trên địa bàn tỉnh nâng lên 29 bộ.

Dien bien quy tap them 2 hai cot liet si tai xa thanh nua hinh anh 2
Qua khảo sát, xác minh, đối chiếu với các nguồn tư liệu và thông tin nhân chứng, lực lượng chức năng xác định đủ cơ sở tổ chức khai quật, cất bốc.

Trước đó, ngày 11/11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên do Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, xác minh thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại xã Búng Lao và xã Nà Tấu.

Tại xã Búng Lao, ông Lường Văn Dương, 92 tuổi, trú tại bản Co Có, cung cấp thông tin về 25 cán bộ, chiến sĩ hy sinh vào khoảng tháng 4/1954 tại khu vực đồi Cây Mít. Trong đó, 23 liệt sĩ được chôn cất tại 23 hố riêng, bố trí thành 4 hàng; 2 liệt sĩ được chôn ở vị trí riêng biệt. Ông Dương là người trực tiếp tham gia chôn cất các liệt sĩ.

Dien bien quy tap them 2 hai cot liet si tai xa thanh nua hinh anh 3
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành khảo sát, xác minh thông tin về các vị trí chôn cất liệt sĩ tại xã Búng Lao.

Tại xã Nà Tấu, ông Giàng A Lư, 102 tuổi, trú tại bản Nậm Chan, cung cấp thông tin về một số ngôi mộ bộ đội trong khu vực rừng thuộc bản. Trong thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều đoàn bộ đội hành quân qua địa bàn, trong đó có những người bị thương. Sau đó, một số ngôi mộ xuất hiện trong khu vực, trên mỗi mộ có dựng bia tre khắc chữ ghi dấu. Người dân địa phương luôn gìn giữ, không xâm phạm các phần mộ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên tiếp tục mong muốn nhận được thông tin từ nhân dân, các cựu chiến binh và nhân chứng về những địa điểm chôn cất liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là nguồn tư liệu quan trọng giúp lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, đồng đội.

dea83a4e-4ecc-4b78-8326-e938ac266e67.png

500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

VOV.VN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng các đồng đội khác vẫn đang lặng lẽ lần theo những dấu vết còn sót lại của chiến tranh, nỗ lực tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên
500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

VOV.VN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng các đồng đội khác vẫn đang lặng lẽ lần theo những dấu vết còn sót lại của chiến tranh, nỗ lực tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.

500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

500 ngày đêm, những người đi tìm tên đồng đội ở Điện Biên

VOV.VN - Trong chiến dịch 500 ngày đêm tại Điện Biên, Trung tá Đào Xuân Trường, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cùng các đồng đội khác vẫn đang lặng lẽ lần theo những dấu vết còn sót lại của chiến tranh, nỗ lực tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc.

Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng trên biên giới Gia Lai
Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng trên biên giới Gia Lai

VOV.VN - Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng, cựu chiến binh Siu Pich, làng Bi, xã biên giới Ia Dom. Riêng tại khu vực này, Đội đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ.

Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng trên biên giới Gia Lai

Quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng trên biên giới Gia Lai

VOV.VN - Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm, quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại vườn điều của già làng, cựu chiến binh Siu Pich, làng Bi, xã biên giới Ia Dom. Riêng tại khu vực này, Đội đã tìm thấy 24 hài cốt liệt sĩ.

Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ
Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 12/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quế An, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập trên địa bàn xã trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Bờ Y, Quảng Ngãi
Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Bờ Y, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức khai quật, phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực rẫy của người dân ở thôn Đăk Răng, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ).

Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Bờ Y, Quảng Ngãi

Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại xã Bờ Y, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức khai quật, phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực rẫy của người dân ở thôn Đăk Răng, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ).

TP.HCM thu nhận mẫu ADN cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ
TP.HCM thu nhận mẫu ADN cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 12/11, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 năm 2026, dự kiến phục vụ 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

TP.HCM thu nhận mẫu ADN cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

TP.HCM thu nhận mẫu ADN cho gần 7.000 thân nhân liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 12/11, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 năm 2026, dự kiến phục vụ 6.927 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục