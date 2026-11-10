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Điện Biên thành lập vườn quốc gia Mường Nhé, bảo tồn kho báu sinh học vùng cực Tây

Thứ Ba, 19:23, 10/11/2026
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VOV.VN - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Quyết định số 2559/2026 về việc thành lập Vườn quốc gia Mường Nhé trên cơ sở Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé, với quy mô gần 47.000 ha.

Đây là bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, du lịch sinh thái gắn với cải thiện sinh kế cho người dân khu vực biên giới.

Dien bien thanh lap vuon quoc gia muong nhe, bao ton kho bau sinh hoc vung cuc tay hinh anh 1
Giá trị nổi bật của Vườn quốc gia Mường Nhé là tính đa dạng sinh học với nhiều loài động, thực vật có giá trị bảo tồn cao. 

Vườn quốc gia Mường Nhé nằm trên địa bàn 3 xã Sín Thầu, Mường Nhé và Nậm Kè. Khu vực này có vị trí đặc biệt quan trọng về sinh thái khi phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào, đồng thời nằm trong không gian rừng đầu nguồn sông Đà. Việc thành lập Vườn quốc gia hướng tới bảo vệ lâu dài các hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, duy trì nguồn gen động, thực vật quý hiếm, bảo vệ chức năng phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Một trong những giá trị nổi bật của Vườn quốc gia Mường Nhé là tính đa dạng sinh học với nhiều loài động, thực vật có giá trị bảo tồn cao. Trong đó, vượn đen má trắng và cây Pơ mu được xác định là những loài tiêu biểu cần ưu tiên bảo vệ. Theo kết quả điều tra được Cục Môi trường công bố năm 2023, Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé ghi nhận 458 loài động vật hoang dã, trong đó có 97 loài có giá trị bảo tồn cao, thuộc Sách đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN.

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Nhân viên Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé kiểm tra rừng.

Vườn quốc gia được tổ chức thành 3 phân khu chức năng, trong đó vùng đệm gồm 25 bản thuộc 3 xã. Đây là không gian quan trọng để triển khai các chương trình phát triển sinh kế, giảm áp lực khai thác tài nguyên rừng và tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được phát huy; tiềm năng tín chỉ các-bon rừng cũng được nghiên cứu, từng bước triển khai theo quy định, tạo thêm nguồn lực cho bảo tồn và nâng cao thu nhập cộng đồng.

Việc thành lập Vườn quốc gia Mường Nhé không chỉ góp phần nâng cao vị thế hệ thống rừng đặc dụng của Điện Biên, mà còn hình thành mô hình phát triển hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, bảo đảm an ninh nguồn nước, giữ vững quốc phòng - an ninh biên giới và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc nơi cực Tây Tổ quốc.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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