Diện mạo quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sau khi được cải tạo

VOV.VN - Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Nhiều khu vực rào chắn được tháo dỡ, mở ra không gian quảng trường sân lát đá, thảm cỏ và cây xanh. Đáng chú ý, một số công trình kiến trúc cũ được giữ lại, cải tạo phục vụ hoạt động văn hóa, triển lãm.