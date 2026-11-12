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Thứ Năm, 15:09, 12/11/2026

Diện mạo quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm sau khi được cải tạo

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VOV.VN - Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Nhiều khu vực rào chắn được tháo dỡ, mở ra không gian quảng trường sân lát đá, thảm cỏ và cây xanh. Đáng chú ý, một số công trình kiến trúc cũ được giữ lại, cải tạo phục vụ hoạt động văn hóa, triển lãm.
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Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm do UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 2,14 ha. Dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục chính. Nhiều khu vực đã được tháo dỡ rào chắn, lộ diện không gian quảng trường rộng lớn.
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Các khu vực sân chính đang được hoàn thiện, tạo mặt bằng rộng phục vụ hoạt động công cộng, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Điểm nổi bật sân quảng trường lựa chọn kết cấu lát đá có thể tháo dỡ thay vì cố định toàn bộ trên nền bê tông
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Mặt sân sử dụng đá granite đặt trên lớp đệm cát vàng. Kết cấu này đáp ứng mục tiêu khai thác trước mắt, đồng thời dễ dàng thu hồi.
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Cây xanh và thảm cỏ được bố trí xen kẽ với các khu vực sân lát đá. Riêng diện tích thảm cỏ chiếm khoảng 28% diện tích khu đất
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Khoảng 8.700 m² sân và đường dạo được bố trí lát đá, phục vụ nhu cầu đi lại và tổ chức các hoạt động ngoài trời.
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Cây xanh có giá trị được giữ lại, kết hợp trồng bổ sung cây bóng mát, góp phần tạo không gian xanh tại khu vực trung tâm Thủ đô.
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Các tuyến đường dạo kết nối những khu vực chức năng, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp cận không gian công cộng.
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Hàng cây xanh, vườn hoa đang được trồng tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, nơi đây sẽ trở thành không gian công cộng phục vụ nhân dân, du khách đến tham quan Thủ đô.
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Công trình biệt thự hai tầng thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ được tạm giữ lại, cải tạo để phục vụ hoạt động trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.
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Khu đất dự án tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn, tạo điều kiện kết nối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
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Theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận của HĐND TP Hà Nội. Hà Nội đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại ngầm tại công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiềm và công viên, quảng trường phía Bắc hồ Hoàn Kiếm. Quy mô dự kiến 4 tầng hầm, phát triển không gian ngầm...
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Trong đó, có việc xây mới trụ sở UBND thành phố; cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố; cải tạo, chỉnh trang khu vực phía Đông Nam hồ Hoàn Kiếm.
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Khu vực Bưu điện Hà Nội cũng được lên phương án nghiên cứu hạ giải một số công trình kiến trúc
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Cùng với đó là Cung thiếu nhi Hà Nội.
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Ấu trĩ viên nằm trong khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội.
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Ba công trình kiến trúc Pháp gồm Ấu trĩ viên, Tòa Đốc lý và Kho bạc Đông Dương được đề xuất giữ lại trong khu vực tái cấu trúc.
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Kho bạc Đông Dương nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng ra Vườn hoa Lý Thái Tổ
H.La/VOV.VN
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