Diện mạo Thủ đô Hà Nội thay đổi mạnh mẽ sau 10 năm mở rộng

Sáng 28/7, phát biểu tại buổi lễ kỷ miệm 10 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định,Nghị quyết số 15 của Quốc hội khóa 12, đã đặt một dấu mốc lịch sử, mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội, không gian để Thủ đô phát triển. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo 10 năm phát triển Hà Nội sau hợp nhất.

Với quy mô diện tích 3.344,7 km2 (tăng 3,63 lần), dân số tăng gấp 1,5 lần, hiện nay là 7,65 triệu người, trong đó, số người trong độ tuổi lao động là 67,8%, với hơn 1.350 làng nghề truyền thống, 5.922 di tích lịch sử, trong đó, có 2.396 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp Thành phố. Nhiều di sản văn hóa đặc sắc của văn hóa Thăng Long, 36 phố phường, văn hóa xứ Đoài, và nhiều vùng văn hóa khác… Tất cả các tiềm năng đó, là điều kiện để Thủ đô thực hiện tái cơ cấu không gian kinh tế - xã hội, gia tăng nguồn lực tiềm tàng về kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo tiền đề, nền tảng để phát triển đồng bộ, toàn diện, nhanh và bền vững.

Với ý thức trách nhiệm trước Trung ương và nhân dân cả nước, ngay từ những ngày đầu triển khai Nghị quyết số 15 của Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đã xác định quyết tâm thực hiện Nghị quyết.

Những nhiệm vụ cấp bách được tập trung giải quyết ngay như: hợp nhất nguyên trạng tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đảm bảo nguyên tắc tập trung - dân chủ, lấy yêu cầu công việc, chất lượng cán bộ là thước đo để bố trí cán bộ.

Thành phố đã chủ động, khẩn trương thông qua các nghị quyết về những nội dung liên quan, nhằm cụ thể hóa và sớm đưa Luật Thủ đô đi vào cuộc sống; vận dụng linh hoạt những cơ chế đặc thù mà Luật đã xác lập cho Thành phố, để giải quyết những vấn đề mang tính thời sự, những khó khăn, bức xúc đang đặt ra hằng ngày, hằng giờ đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố.

Diện mạo Thủ đô thay đổi mạnh mẽ sau 10 năm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính, diện mạo Thủ đô bước đầu có nhiều thay đổi mạnh mẽ, Thành phố đã đạt được những kết quả đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trung bình 7,41%/năm, là một trong 2 đầu tầu kinh tế của cả nước. Quy mô GRDP năm 2017 gấp 1,9 lần so với năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên, năm 2017 đạt 3.910 USD/người, gấp 2,3 lần so với năm 2008.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Độc lạp hạng nhất cho Đảng bộ Hà Nội.

Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được đầu tư phát triển mạnh mẽ. Lượng khách du lịch tăng trưởng 12%/năm. Khách quốc tế từ 1,3 triệu lượt năm 2008 tăng lên 4,95 triệu lượt năm 2017 (tăng gần 4 lần).

Không gian kinh tế được mở rộng phát triển. Đến nay, Hà Nội có 8 khu công nghiệp với 629 dự án đầu tư, doanh thu năm 2017 đạt 6,5 tỷ USD (tăng 2,5 lần so năm 2008), nộp ngân sách tăng 3,3 lần so với năm 2008. Có 43 cụm công nghiệp đã được đầu tư, lấp đầy và hoạt động ổn định. Trên địa bàn có 1.350 làng nghề và làng có nghề (tăng 70 làng so với năm 2010).

Tổng đầu tư xã hội giai đoạn 2008 - 2017 đạt 2,03 triệu tỷ đồng.

Môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện. Chỉ số PCI tăng liên tục, từ xếp thứ 53 lên thứ 13/63 tỉnh, thành phố vào năm 2017. Duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Chỉ số cải cách hành chính tăng từ thứ 17 lên thứ 2 vào năm 2017. Niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước được nâng lên. Hà Nội được xếp trong top 10 thành phố năng động nhất thế giới.

Thành phố đang phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 26,5 giường bệnh/10.000 dân vào năm 2020.

10 năm, đã xây mới 434 trường, có thêm 943 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 62%. Hà Nội đi đầu trong phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục trung học phổ thông; là đơn vị đầu tiên triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, hệ thống sổ điểm, sổ liên lạc điện tử tại các trường học.

Tổng nguồn vốn đã huy động đầu tư cho khu vực nông thôn giai đoạn 2008 - 2017 đạt 88.647 tỷ đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao, thu nhập đến nay đạt 43,1 triệu đồng/người/năm, gấp 4,5 lần so với năm 2008.

Tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội đã giảm từ 8,43% năm 2008 đến nay còn 1,69%. Hiện nay, Thành phố không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ thất nghiệp từ 3,18% năm 2009 đến nay giảm xuống 2,44%.

Thành phố đã triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đến nay, đã phê duyệt 57/68 đồ án. Ngay sau khi hợp nhất, Thành phố đã triển khai 329/642 đồ án phát triển không gian đô thị. Hiện nay, đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển vùng đô thị mở rộng lên phía Bắc với một số dự án lớn như công viên Kim Quy, Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia; phát triển Thành phố thông minh tại khu vực hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài;…

Thành phố hoàn thành và đang thực hiện 43 dự án nhà ở xã hội với trên 4 triệu m2 sàn. Diện tích nhà bình quân năm 2017 đạt 25,6 m2/đầu người. Đã tổ chức giao đất dịch vụ được 339,7 ha, cho 39.029 hộ, đạt 60,9%.

Hạ tầng đô thị, cây xanh cảnh quan, môi trường được cải thiện rõ rệt. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, quản lý trật tự văn minh đô thị có chuyển biến. Triển khai mạnh mẽ các chương trình: Chương trình cấp nước sạch vùng nông thôn đến nay đạt 52%; diện tích cây xanh đạt 7,94 m2/người; …

Cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nền tảng Chính quyền điện tử dần được hình thành, nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin đã có sự chuyển biến rõ rệt, tác động tích cực thúc đẩy công tác cải cách hành chính. Đã kết nối mạng WAN đến các sở, ngành, 30 quận, huyện, thị xã và 584 phường, xã, thị trấn. Đã có 538/1.833 các dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3, mức độ 4.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, nhìn lại bức tranh 10 năm sau hợp nhất, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô tự hào, phấn khởi trước những thành quả bước đầu đã đổi thay toàn diện, sâu sắc, dần có tính bền vững trên các lĩnh vực. Những thành tựu đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, hoàn thành những mục tiêu mà nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đặt ra với Đảng bộ Thành phố “Đây là nhiệm vụ nặng nề, nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa, để không ngừng vươn lên, giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.

Với các thành tích đã đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Sao vàng lần 3 vào năm 2010, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2014.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân Thủ đô./. Hà Nội kỷ niệm 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính VOV.VN - Một trong những dấu ấn thể hiện sự chăm lo đặc biệt của Trung ương và cả nước cho sự nghiệp phát triển Thủ đô là cho phép điều chỉnh địa giới hành chính.